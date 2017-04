Zsidayék még mindig a tőzsdén, ki érti ezt?

Tudom, hogy ez furcsa, de azt történt, hogy január elején az igazgatótanács eldöntötte, hogy átalakítjuk a Plotinus működését, szeretnénk a részvényeket kivezetni a tőzsdéről, ezt közzétettük, és rábíztuk a részvényesekre, hogy döntsenek.Mivel nem tudtuk, hogy hány részvényes jelenik meg a közgyűlésen, ezért minden kimenetellel számoltunk. Ezért is hangsúlyoztam korábban, hogy nem tudjuk, mi lesz a közgyűlés döntése.Kinek kellet volna megvennie ezeket a részvényeket?Nem merült fel, hogy ebből a célból vegyünk részvényeket.Úgy tűnik, ez így van.A részvényesek tegnapi döntésének az az üzenete, hogy a tulajdonosok nem támogatják teljes mellszélességgel a kivezetést, hiszen ha támogatnák, akkor eljöttek volna, ezért is teljesen felesleges havonta újabb közgyűléseket összehívni, ezért a következő rendes közgyűlésen vetjük fel ezt a kérdést.A Plotinus eszközállománya fél éve még 4 és 5 milliárd forint között volt, de azzal, hogy a tőkepiaci tevékenységet leépítettük és az abból befolyó összeget részvény-visszavásárlásra fordítottuk, ezzel pedig a cég mérete nagyjából lefeleződött, tehát ugyanezek a költségek arányaiban dupla akkorák lesznek, ezért én továbbra is azt gondolom, hogy praktikusabb lenne, ha kivonulna a Plotinus a tőzsdéről.Ez így van, ennek egyik oka azonban a közgyűlésen folytatott beszélgetésekből is kiderült, ez pedig az, hogy ha a nyilvános részvénytársaság zártkörűvé alakulna át, akkor a TBSZ-számláikat fel kellene törni, vagyis adózási vonzatai is vannak a kivonulás elvetésének.A következő hónapokban leépítjük a tőkepiaci befektetéseinket, ezen felül a reálgazdasági eszközeinkből is befolynak pénzek, így egy nagyobb pénzösszeg áll majd rendelkezésre, amit valamilyen formában vissza akarunk juttatni a részvényeseinknek, függetlenül attól, hogy tőzsdén van-e a Plotinus. Ezt meg tudjuk tenni részvény-visszavásárlással és osztalékfizetéssel is.Az első javaslatunk az volt a befektetőknek, hogy szeretnénk leépíteni a tőkepiaci tevékenységünket és elhagyni a tőzsdét. Azt mondtuk, hogy aki ezzel nem ért egyet, attól visszavásároljuk a részvényeit 5700 forintért részvényenként. A befektetők nagy része visszaadta a részvényeit, a bennemaradó befektetők szempontjából most az a kérdés, hogy a cégben lévő érték nőni vagy csökkenni fog, illetve az is kérdés, hogy milyen formában részesülnek a cégben lévő értékből.A tőkepiaci kitettség jelentős részét leépítettük. 2017-2018 folyamán, a piaci helyzettől függően építjük le a megmaradt pozíciókat.Ha minden részvényes vissza akarta volna adni a részvényeit a közgyűlésen a kivezetésre igennel szavazókon kívül, akkor minden részvényes kifizetésére likvid formában nem állt volna rendelkezésre megfelelő forrás, de külső forrás segítségével meg tudtuk volna oldani a részvények megvásárlását.Nem, anélkül is megoldottuk volna.Azt azért nem szabad elfelejteni, hogy sok átváltoztatható kötvénye van a társaságnak, ezekből előbb-utóbb részvények lesznek, így a tulajdonosi arány is változni fog, bő százezer darab részvény alakulhat tulajdonosi részvénnyé, ez jelentős tulajdonosi átrendeződést hozhat. Ezeknek a kötvényeknek egy jelentős része egyébként az én tulajdonomban van.