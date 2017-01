Zuhan a Fiat Chrysler - A grafikonban nyilván benne volt az esés

Benne volt az esés a grafikonban

2015. március 16-án 10,68 euróig emelkedett a Fiat Chrysler (FC) árfolyama, onnan viszont a károsanyagkibocsátási botrány késői hullámai miatt az autószektor egészével nagyot esett az FC árfolyama, a mélypontot tavaly július elején érte el 4,89 euró. Azóta viszont meredek emelkedéssel újra 10 euró fölé kapaszkodott, és meddig emelkedett? Hát persze, hogy újra 10,68 euróig, pont mint 2015-ben. A korábbi csúcsok sokszor megállítják az árfolyam további emelkedését, így volt ez most is, vagyis a chartban már benne volt az esés. És természetesen a hír is megérkezett, az Amerikai Környezetvédelmi Ügynökség (EPA) azzal vádolja a Fiat Chryslert, hogy szoftveresen manipulálta közel 100 ezer dízel járművének károsanyag-kibocsátását. Erre esett tegnap az FC árfolyama, amely már 20,4 százalék mínuszban is állt, végül 16,1 százalék esés lett a vége.

Érett már a korrekció

A 10,70 eurós csúcsról való lefordulás hatalmas forgalommal párosult,ráadásul a hetes gyertya is durva fordulós jelzést ad, rövid távon biztosan.Mivel a júliusi mélypontról elindult emelkedés impulzív jegyeket tükröz, ígykönnyen lehet, hogy jelenleg egy nagyobb 4. hullámban történő korrekciótláthatunk. Ebből kifolyólag az elsődleges támasz szint a 8,40-8,50 eurószónában lehetne (megtámogatva a meredekebb emelkedő csatorna alsó szárával),és a 8,40-10,00 euró közötti tartományban megtett kisebb pihenő után újracsúcstámadás jöhetne, ekkor már a 10,70 eurós szint fölötti célárral. Ha anapokban látott heves korrekció tovább akarna tombolni, akkor a következőjelentős támasz szint 7,50 euró környékén van.