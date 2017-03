Zuhan az olajár

Az év eleje óta tartó oldalazás és a határidős piac túláradó optimizmusa (több éves csúcson a longok állománya) megtette a hatását, és egy jelentős pofon kíséretében az olaj árfolyama letörte a kritikus 50 dolláros szintet, és könnyen lehet, hogy ezzel a mozgással egy nagyobb korrekció előszobájába lépett be a fekete arany árfolyama. A mostani gyors esés jelenleg a 48,80 dollár környéki támasz szintnél akadt el, itt húzódik a tavaly február óta behúzható emelkedő trendvonal, a 200 napos mozgóátlag, és egy jelentős támasz szint is, így ez a szint akár a mostani pánik első elakadási területe is lehet. Ha továbbra is a korrekció lenne az úr az olaj piacán, akkor 52,00-52,50 dollárnál feljebb most már nem kellene emelkednie, és több körben lejöhet az árfolyam 46, illetve 43 dollár környékére, belekezdve a tavalyi mélypont óta látott jelentős emelkedés korrekciójába. Az optimista forgatókönyvhöz most már 53-54 dollár fölé kellene emelkednie az árfolyamnak a következő napokban.

Előzmények

Az árfolyam azt követően kezdett meredek esésbe, hogy az Amerikai Kőolajipari Intézet (API) adatai szerint a múlt héten 8,21 millió hordóval emelkedtek az amerikai nyersolaj készletek, míg az elemzők ennél jóval alacsonyabb értékre számítottak. Ezzel 528,4 millió hordóra bővült az Egyesül Államok nyersolaj készlete, ami a legmagasabb szint, mióta 1982-ben az első felmérést készítették. A jelentős termeléscsökkentésekre és a kereslet erősödésének jeleire tekintettel az elemzők inkább az olajtartalékok csökkentését várták. Úgy tűnik azonban, az egyesült államokbeli palaolaj kitermelők igyekeznek benyomulni és kitölteni az OPEC által hagyott rést.A piaci hangulat alapvetően megváltozott. Úgy tűnik, a befektetők egyelőre félretették az árak emelkedésével kapcsolatos várakozásaikat, és elkezdték leépíteni long pozícióikat - mondta a Saxo Bank árupiaci stratégiai vezetője, Ole Hansen a Marketwatchnak.A Kőolaj-exportáló Országok Szervezete (OPEC) és nem-OPEC országok tavaly év végén állapodtak meg a termelés összességében napi mintegy 1,8 millió hordós csökkentéséről. 2001 óta ez az első összehangolt termeléscsökkentési kísérlet az OPEC és nem OPEC országoktól, melyek együttesen a globális olajtermelés mintegy 55 százalékát képviselik. Amennyiben a fentebb említett termeléscsökkentés megvalósul, azzal közel 2 százalékkal csökkenhet a globális olajtermelés. Az OPEC ugyanakkor már korábban azt is világossá tette, hogy a kitermelést tovább vághatja, amennyiben júniusig nem mérséklődik a piac olajbősége. Az olaj árfolyama 50 dollár fölött ingadozott, mióta az OPEC és további olajországok az árak megtámogatása érdekében kitermelésük visszafogásáról döntöttek 2017. január 1-i hatállyal.Az OPEC az eredetileg kitűzöttnél nagyobb mértékben fogná vissza kitermelést, és ennek szükségességéről további országokat is meggyőzne. Ez ugyanakkor nehézségekbe ütközhet, miután az alacsony olajáraknak van egy hatásuk is, hogy a kitermelés fokozására ösztönzik a termelőket az árbevétel növelése érdekében. Szaúd-Arábia olajminisztere, Kalid Al-Falih ezen a héten azt nyilatkozta, hogy a globális tartalékok a vártnál lassabban apadnak, ezzel gyakorlatilag megnyitva az utat a kitermelés további csökkentése előtt. Az OPEC és a nem OPEC tagországok március 26-i találkozójukon dönthetnek a kitermelés további visszavágásáról.