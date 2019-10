Nem „Monzók és Revolutok” uralják majd a bankszektort, de nagy változások közelednek

Az ESG befektetésekről és a banki innovációról szólt a múlt csütörtöki Dorsum Klub, ahol a rendezvény előadói a közelmúlt és a jövő fintech trendjeit értelmezték és gondolták tovább.

2022-re 45 ezer milliárd dollárnyi befektetés mehet ESG befektetésbe - kezdte a Dorsum Klubon tartott első előadásában Ács Barnabás, a Refinitiv (Reuters) regionális igazgatója. Az ESG-befektetések (környezetileg, társadalmilag, és a vállalatirányítási szempontból nagy hasznossággal bíró, fenntartható jövőt építő alapok és befektetések) azért is teljesítenek sokszor jobban, mint társaik, mert az ESG-fókusszal bíró vállalatok teljesítménye alacsonyabb volatilitású, mindeközben pedig magasabb értékkel bírnak, így esetleges piaci turbulencia idején is ütésállóbbak.

A STOXX Europe 600-ban 4 szektor felelős a CO2 kibocsátás 75 százalékáért (közszolgáltatások, ipar, nyersanyag, olaj és gáz szektor), de ezeknek a cégeknek a nagy része nem is rendelkezik széndioxid kibocsátást szabályozó kvótákkal, korlátozásokkal. A befektetők ugyanakkor ki tudják kényszeríteni, hogy a társaságok csökkentsék a széndioxid-lábnyomukat, és fenntarthatóbban működjenek.

Innováció a gyakorlatban

A rendezvényen tartott panelbeszélgetésen banki szakemberek és a Dorsum képviselője beszélgetett arról, hogy mit is jelent az innováció ma a szektorban. Verle Katalin (KBC) szerint az innováció a gyakorlatban a szabályozás, az emberi munka kiváltása, az ügyféligények kielégítése és versenyelőnyre törekvés témaköre köré csoportosul, illetve a külső támadások és csalások elkerülése is fontos tényező. Borzasztóan nehéz a szabályozásnak megfelelni az innovációnak, amikor az ügyfelek tájékozódási szokásai is megváltoztak. Kérdés az is, hogy a Facebook, az Instagram, a Twitter hogyan használhatóak a banki világban, és hogy az ügyféltájékoztatás hogyan oldható meg, miközben a jogszabály szerint a faxos csatornát is fenn kell fenntartani a mai napig, pedig évek óta senki sem küld be faxon semmit a bankba. Verle Katalin az egyik legnagyobb innovációként említette, hogy a KBC csoport egyik leányánál már megoldották azt is, hogy 10 perc alatt mobilról jelzáloghitelt lehet felvenni, kötelező érvényű ajánlatot adnak az ügyfélnek ezáltal.

A nagyobb bankok szolgáltatók esetében stratégiai döntés az innováció, a digitalizáció jelenti az innovációt, jövőre érkezik Magyarországra is a George – folytatta a beszélgetést Dencs Zoltán (Erste). Az innováció számra azt jelenti, az újító lépésekkel új ügyfeleket akarnak akvirálni, és persze nyereséget termelni. A szabályozói környezet szerinte nem követi le a változásokat, a belső szervezeti szabályrendszer ugyanúgy nem változott meg, belső reformokra van szükség. „Technológiai innovációkról beszélünk, a rendszerek mérete és robosztus mivolta se támogatja az innovációt bankok esetében”. A legnagyobb gyakorlati innovációnak az utóbbi időből a szakember a mobilfizetés és a mobilbankolás megjelenését tartja, pár éve még elképzelni sem tudta, hogy csak mobillal, készpénz és bankkártya nélkül lépjen ki az utcára. Fontos, hogy az innovációs folyamat végén megszülető koncepciókat be is kell építeni a vállalat működésébe, és használatba kell tenni – vélte.

Az OTP-nél aszerint vizsgálják az innovációs ötleteket, hogy az mennyire kockázatos, és mennyire tartozik a bank alaptevékenységéhez. A szervezeti kultúra változása nagyon fontos, az innovációs projektekre pénzt kell költeni, de a belső innovációs projekteknél is meg kell lennie azoknak az üzleti drivereknek, amelyek a kockázatot érezhetővé teszik a projektben résztvevőknek - vélte Fischer András (OTP). Nem azt kell megtalálni, hogy miért nem lehet egy feladatot megcsinálni, hanem hogy hogyan lehetne megoldani a problémát, és minek kellene változnia ehhez. Be kell vonni a compliance osztályokat a fintech újítások bevezetésébe, hiszen most már vannak regtech startupok is, ami vonzóbbá teheti számukra is a részvételt az innovációs folyamatokban. Ahogyan az Amazon vagy az Alibaba az e-kereskedelemből érkezik a pénzügyek világába, ugyanúgy a bankoknak is nyitniuk kell az új peremterületek felé. Kihívás számukra a 0-24 órás, multiplatformos működés, de Magyarország egy kicsit jobb helyzetben van a világgal szemben az új versenytársakat tekintve a felkészülést illetően, mert itt nyelvi és kulturális, szabályozói szempontból töredezett a piac, itt a bigtechek nehezebben telepednek meg. De azért idővel ők is megérkeznek ide – tette hozzá.

A jó innováció a copy-right – azaz a meglévő dolgokat kell lemásolni és úgy újramixelni, hogy az jobban működjön. Meglévő találmányokkal és ötletekkel is lehet valódi innovációt végrehajtani. Most segíti az innovációs folyamatokat, hogy kicsi csapatokban dolgoznak az innovátorok. Egyre több bankban hoznak létre laborokat, ahol kísérleteznek, és nem félnek próbálkozni, akár hibázni is. Ami nehéz, hogy hogyan lesz a szervezetben látható hatása az innovációnak – vélekedett Fischer Bálint (Dorsum). Szerinte azon múlik az innovációs csapatok sikere, hogy az adott csapat a változástól való félelem jegyében áll hozzá a projekthez, vagy nem, de ez nem attól függ, hogy ki melyik osztályon dolgozik, hanem hogy milyen a hozzáállása ehhez. Közel kell vinni az emberekhez azokat a use case-eket, amik már működnek. Ez brutálisan nehéz feladat a menedzsmenteknek.

Hosszabb távra tekintve szerinte a fintechek nem fognak „győzni”, nem „Monzók és Revolutok” uralják majd a piacot, miközben a nagybankok eltűnnek. Erős partnerségek születnek, és a fintechek, bigtechek beépülnek az ökoszisztémába. Lesznek olyan nagy banki szereplők, amelyek elbuknak, és lesznek, akik back office providerek lesznek: a bankolás az áramszolgáltatáshoz hasonlóan utitility szolgáltatássá válik, és az így működő bankok felett lesz egy réteg, a sikeresen transzformálódó bankok és fintechek, akik az ügyfélkapcsolatot tartják. A nyertes bankok maguk végzik mind a két típusú szolgáltatást. A szakember szerint az egyik legnagyobb újítást az utóbbi időben a Curve hozta, amely egyetlen mobilon menedzselhető kártyát ad az összes kibocsátott bankkártya elé.

A panelbeszélgetés tanulsága, hogy a bankszektor egyre inkább lépéskényszerbe kerül a fintech és bigtech támadók miatt, és a hagyományos szereplők jövője az innovációs készségen múlik. Akik képesek a digitális és üzleti transzformációt sikeresen végrehajtani, az újításokat a szervezeti kultúrába építeni, azok a mostaninál nyerségesebben, hatékonyabban működnek tovább. Az ügyfélkapcsolatokban, a front end oldalon a fintechek és bigtechek is megjelennek, de a helyes stratégiát választó bankok nem tűnnek el a süllyesztőben.

