Rendkívüli jogszabályi változásokat sürget a Takarékbank vezére

A Takarékbank megfontolandónak tartja egy olyan jogszabály megalkotását, amely a közigazgatási és polgári jogi eljárási és anyagi jogi határidőket a vészhelyzetre tekintettel meghosszabbítja – közölte szerkesztőségünknek küldött közleményében Vida József, a társaság elnök-vezérigazgatója. Szerinte a lakosságnál is hasonló jogszabályi könnyítésekre lesz szükség, mint a vállalatoknál. A Takarékbank szükség esetére felajánlotta az MNB-nek és a Magyar Bankszövetségnek 15 mozgó bankfiókját. Az ezekben elhelyezett ATM-ekkel magas szinten biztosítani lehet a kialakult járványügyi helyzetben nehezebben elérhető országrészek folyamatos készpénzellátását.

Vida József közleménye változatlan formában, kiemelések tőlünk:

„A Takarékbank az egyik legtöbb ügyfelet kiszolgáló, és az ország legnagyobb fiókhálózatát működtető bankjaként hetek óta folyamatosan monitorozza az aktuális járványügyi és gazdasági helyzet változását, modellezi a felmerülő kockázatokat. A Takarékbank szoros egyeztetéseket folytat a szakmai szervezetekkel, valamint a Magyar Bankszövetséggel és a Magyar Nemzeti Bankkal. A Takarékbank a hazai gazdaság és a pénzügyi közvetítő rendszer felelős szereplőjeként elkötelezett annak érdekében, hogy Magyarország az elérhető legkisebb nemzetgazdasági károkat szenvedje el a világjárvány hatására.

A Takarékbank támogatja a Magyar Nemzeti Banki átmeneti vállalati hiteltörlesztési moratóriumra tett javaslatát. Ugyanakkor a szabályozónak készülnie kell arra, hogy hatékonyan működjön a bankszektor akkor, amikor az átmeneti lassulás után újra kell indítani a gazdaságot.

A Takarékbank további, a vállalkozásokat segítő javaslatokat tett a múlt hét pénteken a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarának. Mivel a kialakult helyzetben a vállalkozásoknak várhatóan nehézzé vagy lehetetlenné válik, hogy feladatainak és kötelezettségeinek a jogszabályokban megszabott, illetve szerződésekben vállalt határidőben eleget tegyenek, ezért a Takarékbank megfontolandónak tartja egy olyan jogszabály megalkotását, amely a közigazgatási és polgári jogi eljárási és anyagi jogi határidőket a vészhelyzetre tekintettel meghosszabbítja.

A következő hónapokban nehéz helyzetbe kerülhetnek családok is, nagy kihívás ennek a kezelése, ezért a Takarékbank arra számít, hogy hasonló szabályozói könnyítésre lesz szükség a lakosságnál is, mint a vállalkozásoknál.

A Takarékbank tisztában van vele, hogy a kórházak, a közművek, az élelmiszerboltok és a patikák mellett a pénzintézeteknek is helyt kell állniuk a legnehezebb időszakokban is. Mindent meg is tesz ezért. A Takarékbank naponta vizsgálja bankfiókjai és ATM-ei forgalmát, szükség esetén soron kívül intézkedik az automaták töltéséről. A jelenlegi értékelés szerint az ellátásbiztonság hosszú távon fenntartható. Emellett a Takarékbank szükség esetére felajánlotta az MNB-nek és a Magyar Bankszövetségnek 15 mozgó bankfiókját. Az ezekben elhelyezett ATM-ekkel magas szinten biztosítani lehet a kialakult járványügyi helyzetben nehezebben elérhető országrészek folyamatos készpénzellátását.

A Takarékbank kész arányos és méltányos többletterhet vállalni az állampolgárok és vállalkozások által elszenvedett, a járvány okozta károk enyhítése, a gazdaság normális működésének helyreállítása érdekében.

Vida József elnök-vezérigazgató, Takarékbank"