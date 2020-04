Koronavírus-járvány a hazai pénzintézeteknél - Mi történik az IT-fejlesztésekkel?

A koronavírus-járvány a bankok és biztosítók működését is felforgatta: a fiókok szinte kiürülnek, az alkalmazottak jó része otthonról dolgozik, a biztosítási ügynökök nehezen szerveznek találkozókat. A pénzintézetek digitális platformjai és csatornái élesben vizsgáznak. Talán sosem volt még ennyire fontos, hogy az ügyfelek mindent képesek legyenek digitálisan elintézni, miközben az sem mindig egyértelmű ebben a szigorúan szabályozott szektorban, hogy mit lehet megoldani digitálisan és mit nem. Hogyan reagáltak a bankok és biztosítók a példátlan helyzetre? Hogyan és kik lesznek a változások nyertesei? Banki és biztosítói csúcsvezetők beszélnek első kézből minderről május 6-ai, Financial and Corporate IT ONLINE konferenciánkon.

A Portfolio egy teljesen új és egyedülálló, ONLINE eseménysorozatot indított, amelyek témái a percről-percre változó helyzetet szorosan követik, és illeszkednek a már jól megszokott és 8 éve fennálló Financial and Corporate IT konferenciánkhoz. A Financial and Corporate IT konferenciánk első ONLINE eseményén az alábbi kiemelt témákkal foglalkozunk:

Üres fiókok, otthonról dolgozó munkatársak – Hogyan lehet így terméket eladni?

Hogyan érintette a pénzintézetek IT-kiadásait a járvány, milyen fejlesztéseket vágnak vissza, és melyek kerülnek előtérbe?

Mire számít a pénzintézeti szektor az üzlet területén idén? - Ki lesz a járvány nyertese és vesztese?

Digitális és agilis transzformáció a pénzintézeteknél – Most még fontosabb lesz az átállás?

Az első eseményen előadónk lesznek többek között:

Csányi Péter OTP Bank, ügyvezető igazgató Csányi Péter közgazdász, vállalatirányítási és pénzügyi szakértő. 2016 augusztusa óta ügyvezető igazgatóként vezeti az OTP Bank digitális értékesítésért és fejlesztésért felelős igazgatóságát, valami Tovább … Tovább Csányi Péter közgazdász, vállalatirányítási és pénzügyi szakértő. 2016 augusztusa óta ügyvezető igazgatóként vezeti az OTP Bank digitális értékesítésért és fejlesztésért felelős igazgatóságát, valami

Schenk Tamás Deloitte, Partner, Strategy & Operations Consulting Tamás a Deloitte Magyarország Üzletviteli tanácsadási üzletágának partnere, főként pénzintézeteknek nyújt stratégiai és működéshez kapcsolódó tanácsadást a digitalis stratégia, digitalis transzformáci Tovább … Tovább Tamás a Deloitte Magyarország Üzletviteli tanácsadási üzletágának partnere, főként pénzintézeteknek nyújt stratégiai és működéshez kapcsolódó tanácsadást a digitalis stratégia, digitalis transzformáci

Hegedüs Éva Gránit Bank, elnök-vezérigazgató 1997-től három éven át a Földhitel és Jelzálogbank vezérigazgató helyettese volt, majd 2000-től a Gazdasági Minisztérium stratégiai és energetikai helyettes államtitkárként dolgozott. A bankszektorhoz Tovább … Tovább 1997-től három éven át a Földhitel és Jelzálogbank vezérigazgató helyettese volt, majd 2000-től a Gazdasági Minisztérium stratégiai és energetikai helyettes államtitkárként dolgozott. A bankszektorhoz

A rendkívüli helyzet sem ad okot arra, hogy lemaradjanak a legfontosabb történésekről és nélkülözniük kelljen tapasztalt szakértőink útmutatását és véleményvezéreink jövőképét. Vegyen részt online rendezvénysorozatunkban a magyar pénzintézeti és nagyvállalati IT-piac legjelentősebb szakértőivel és legyen naprakész a gyorsan változó helyzetben is!

A Financial and Corporate IT 2020 – Online eseménysorozat időpontjai és témái:

2020. május 6. - Koronavírus a pénzintézeteknél – Mi történik az IT-fejlesztésekkel? 2020. május 20. - Koronavírus a nagyvállalati IT-piacon 2020. június 3. - Digital UX a bankoknál 2020. június 17. - E-kereskedelem és payment

A címlapkép forrása: Getty Images.