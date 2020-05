Már csak egyszer kell bemenni a fiókba a lakáshitel-felvételelért az egyik hazai nagybanknál

Jelentősen digitalizálta a K&H a lakáshitel-igénylést, már csak az aláíráshoz kell személyes jelenlét - jelentette be a pénzintézet.

A K&H lakáshiteleknél, kamattámogatott lakáshiteleknél és a babaváró kölcsönöknél mostantól egészen a szerződéskötésig nem kell személyesen bemenni a bankfiókba a folyamat legvégéig - írja a pénzintézet sajtóközleményben. Eddig egy-egy lakáshitel igénylése esetében például jellemzően akár 3-szor, 4-szer is fel kellett keresniük a bankfiókot az érintetteknek, ha pedig hitelügynökön keresztül történt a szerződéskötés, akkor is 2-3 alkalom kellett ahhoz, hogy zöld utat kapjon a hitel. Az egyetlen személyes látogatást igénylő hiteligénylése során mostantól a bank munkatársai visszahívják az érdeklődőket, a bediktált adatok alapján elkészítik az előzetes hitelbírálatot, és elküldik az igényléshez szükséges dokumentumokat. A hiteligénylőknek az igénylőlapokat és egyéb nyilatkozatokat kitöltve és aláírva vissza kell küldenie, be kell szerezniük a szükséges okmányokat és igazolásokat, és ezeket elküldeni a szakembereknek. Pozitív elbírálás esetében a szerződéstervezetet szintén e-mailben kapják meg az érintettek, az elfogadás után pedig mindössze egyetlen aláírásra kell bemenni a fiókba és vinni az eredeti dokumentumokat. A K&H adatai szerint 2019 utolsó negyedévében a jelzáloghiteleit átlagosan 5-8 munkanap alatt bírálta el és átlagosan 25-26 munkanap alatt folyósította.

Az egyetlen személyes látogatást igénylő hiteligénylés bevezetése számos ügyfelet érint, hiszen a bank tavaly több mint 11 ezer jelzáloghitel-szerződést kötött, ezen belül több mint 6 ezer kölcsön a bankfiókokban történő ügyintézés keretében kapott zöld utat. Összesen tavaly a K&H közel 123 milliárd forint értékben kötött jelzáloghitel-szerződéseket, ami bő 5 százalékos emelkedést jelentett az egy évvel korábbihoz képest.