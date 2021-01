Már csak pár nap, és küldik a 13. havi nyugdíjat

Február 12-én kezdi meg a 13. havi nyugdíj kifizetését az államkincstár, külön juttatásként nagyjából 2,5 millió nyugdíjban és nyugdíjszerű ellátásban részesülő személy kapja meg havi járandóságának egynegyedét - mondta Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára a Magyar Nemzetnek.

A banki átutalások február 12-én történnek meg, a postai kézbesítés ezután következik, vagyis nagyjából két hét múlva a címzettek kézhez vehetik az őket megillető summát

- közölte. A részletekről szólva elmondta, hogy a 13. havi nyugdíjat négy lépésben állítja vissza a kormány, teljes havi összeggel 2024-ben számolhatnak az érintettek. Most negyedhavi nyugdíjat kapnak a jogosultak, az egyheti összeg az átlagnyugdíjnál 37 650 forintot jelent.

Tállai András tájékoztatása szerint a negyedhavi összeg kifizetése 77-78 milliárd forint, összesen ennyi pénzt kap a nagyjából 2,1 millió nyugdíjas február közepén. Rajtuk kívül további négyszázezer nyugdíjszerű ellátásban részesülő személy is kézhez kapja a 13. havi ellátását, részükre további több mint tízmilliárd forintot juttat el a kincstár.

Az államtitkár hozzátette, hogy ha az idei folyamatok a kormány tervei szerint alakulnak, akkor újra erőteljesen növekedhet a magyar gazdaság, ez pedig kézzelfogható előnyt hozhat az időseknek is: ha a GDP 3,5 százaléknál nagyobb arányban nő, akkor a kormány novemberben prémiumot fizethet a nyugdíjasoknak. Erre tavaly nem kerülhetett sor, idén viszont minden ok megvan a bizakodásra - mondta, jelezve azt is, hogy a kormány 53,4 milliárd forintot már félretett az év végi nyugdíjprémiumra.