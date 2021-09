Ringbe száll a brókerekkel a Wise, befektetési szolgáltatást jelentett be a fintech szupersztár

A brit Wise (korábban TrasferWise) nevű fintechcég elindította Asset nevű szolgáltatását, amely lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy egy indexkövető alapba fektessenek úgy, hogy azonnal fel tudják használni a befektetett pénzük 97%-át. A funkció fejlesztését azt követően indították el, miután kisbefektetők tömegei árasztották el a részvénypiacot.

Hasonló témákról is szó lesz október 13-ai Banking Technology konferenciánkon. Regisztráció itt!

Az Asset nevű funkció lehetővé teszi, hogy a felhasználók befektessenek a BlackRock iShares World Equity Index alapjába, amely a világ 1557 legnagyobb cégének részvényeit követi. A felhasználók el tudják majd küldeni, de akár el is költhetik majd a befektetett pénzük 97%-át a Wise kártyáját felhasználva. Ezt az applikáció eredeti funkciójához híven, akár több valutában is megtehetik majd. A Wise tavaly kapott engedélyt az egyesült királyságbeli szabályozóktól arra, hogy platformján befektetési tevékenységet is folytathasson. A cég úgy nyilatkozott, hogy a felhasználói összesen 5,9 milliárd dollárt kezelnek a felületén.

A Wise azt mondja, azért tart vissza 3%-ot a felhasználók pénzéből, hogy tartalékot képezzen a nagyobb piaci fluktuációk esetére és megakadályozza, hogy a befektetők egyenlege a negatív tartományba zuhanjon. Az Asset azután indult el, hogy kisbefektetők tömegei kezdtek el részvényekkel kereskedni, amely folyamat tavaly a GameStop botrányban csúcsosodott ki.

A Wise szolgáltatása eltér más fintech platformok (Robinhood, Revolut) befektetési funkciójától, amelyek nem kérnek kezelési költséget a részvények után. A Wise évente 0,55%-os szolgáltatási díjat, a befektetett összeg értéke után pedig havonta 0,15%-ot szed be a felhasználóktól.

Ez a Wise első komolyabb lépése a nyári tőzsdére lépés óta. A bejelentés jól jön az Egyesült Királyságnak, amely a Brexit óta folyamatosan keresi a lehetőséget a tőzsdei rendszerének megreformálására, hogy az vonzóbb legyen a techcégek számára is.

A szolgáltatás első körben csak az Egyesült Királyságba lesz elérhető üzleti- és magánfelhasználóknak, Európában csak később indítják el.

(CNBC)

Címlapkép forrása: Getty Images