Autonomous: nem csak két évig marad a bankadó

A magyar kormány a költségvetés kiigazítása miatt újabb szektorális különadókat vezetett be, az egyik legnagyobb befizető a bankszektor, azon belül az OTP lesz. Az Autonomous Research elemzést készített a lehetséges hatásokról, és jelentősen csökkentette az OTP-re vonatkozó profitvárakozását és célárát.

Meddig maradnak a különadók?

Az elemzésben az Autonomous Nagy Mártont idézi, aki június elején arról beszélt, hogy az új ágazati adók 2022-23-ban is érvényben maradnak a kormány jelenlegi ismeretei alapján. Itt az elemzőház megjegyzi, hogy a 2010-ben bevezetett bankadó eredeti formájában csaknem öt évig maradt érvényben, amikor "fegyverszünetet" kötöttek, a kormány és a bankszektor között létrejött megállapodás jelentős csökkentést eredményezett. Az Autonomous szerint fordulatnak kellene jönnie a rezsicsökkentésben vagy a gazdasági növekedésnek kellene a vártnál magasabbnak lennie ahhoz, hogy az ágazati különadókat csökkenteni lehessen.

Az elemzőház alapforgatókönyve az, hogy az OTP 2023 után is fizet majd addicionális bankadót (86 milliárd forint), ráadásul az Autonomous szkeptikus egy ekkora mértékű bankadó ügyfelekre történő áthárításával kapcsolatban.

Visszavágott profitvárakozás

Az Autonomus csökkentette a régiós bankokra vonatkozó profitelőrejelzését 2022-re és 2023-ra, a legnagyobb vágás az OTP-nél volt. Miközben eddig 2022-re 167 forintos egy részvényre jutó eredménnyel számoltak, az új várakozás már 275 forintos részvényenkénti veszteség az OTP-nél, a korábbi 2023-as EPS-várakozást pedig 17 százalékkal csökkentették.

Forrás: Autonomous Research

Az OTP-célárat 25 százalékkal 9521 forintra csökkentette az Autonomous, ami 7 százalékkal magasabb, mint a tegnapi, 8900 forintos záróár.

Forrás: Autonomous Research

Olcsó vagy drága az OTP?

Az OTP a 2024-es elemzői profitvárakozások alapján 4,7-es P/E rátán forog, jóval alacsonyabb árazáson, mint az elmúlt évek 8 körüli átlaga. Az Autonomous szerint azonban azokban az időszakokban, amikor nehezen előrejelezhetők a banki profitok, a befektetők a könyv szerinti érték alapú árazásra fókuszálnak.

Az OTP P/TBV szorzója jelenleg 0,85, hasonló, mint 2012-2015 közötti, bankadóval és devizahitel-konverzióval jellemezhető időszakban (akkor 0,83 volt).

Forrás: Autonomous Research

Az elemzőház arról is készített egy ábrát, hogy hogyan alakult az OTP árazása a 2010-es és az idei választásokat követően. Jellemzően akkor és most is csökkent az árazási szorzó.

Forrás: Autonomous Research

Címlapkép: Akos Stiller/Bloomberg via Getty Images