Megvan, melyik bankok finanszírozhatták a Vodafone felvásárláshoz kötődő Exim hitelt

Mint arról korábban beszámoltunk, a 4iG egy 750 millió eurós hitelt kapott az állami Eximbanktól, amellett a 425 millió euró mellett, amit egy januári kormányrendelet értelmében az MFB biztosított a felvásárláshoz.

A Telex értesülése az Eximbank közvetítésével kapott 750 millió euró legnagyobb részét három nagy kínai bank hitelezte, név szerint:

Az ICBC (Industrial and Commercial Bank of China),

A CCB (China Construction Bank),

és a BOC (Bank of China).

A kínai bankok mellett az ügyletben a JP Morgan is benne volt, ezen kívül a lap értesülése szerint az olasz Intesa csoport, a CIB anyabankja, több intézményen keresztül is finanszírozott, illetve Hüsnü Özyegin török milliárdos egy hollandiai bankon keresztül is a kisebb hitelezők között volt.

Címlapkép: Portfolio