Warren Buffett: a helyzet innentől kezdve már csak rosszabb lesz

A Berkshire Hathaway vezérigazgatója hosszas eszmefuttatásba kezdett a cége szombati közgyűlésén, amikor a Silicon Valley, a Signature és a First Republic Bank csődjéről kérdezték. Elmondta, hogy a vállalata már a 60 éves története elején is befektetett különböző bankokba, valamint többször is milliárdokat kapott tőle például a Goldman Sachs vagy a Bank of America. Buffett kijelentette, hogy a vállalata a tekintélyes készpénzmennyiségével

továbbra is készen áll a cselekvésre, ha a helyzet úgy kívánja.

Buffett szerint a fő probléma az, hogy a lakosság egyszerűen nem érti meg, hogy a bankbetéteik biztonságban vannak. Szerinte az amerikai hatóságok soha nem engednék azt meg, hogy egy betétes akár egyetlen dollárt is veszítsen, még akkor sem, ha a betétbiztosítási limitet még nem törölték el teljesen.

A legendás befektető azt is elmondta, hogy a bankcsődök okozói elsősorban az adott pénzintézetek vezetői voltak, és „meg kellene őket büntetni a rossz viselkedésért”. Azt is hozzátette, hogy egyes bankvezérek éppen a bedőlések előtt adták el a részvényeiket, talán azért, mert tudták, hogy baj van.

Ha az ember bankot vezet, és elszúrja, ezután még mindig gazdag ember marad… a világ pedig megy tovább. Ez nem jó lecke az embereknek

- jelentette ki Buffett.

Címlapkép forrása: Shutterstock