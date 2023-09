Megszólalnak a lakossági hitelezés nagyágyúi: egy esemény, ahol kiderül a pénzügyek jövője

Future of Finance 2023 Te se maradj le a Future of Finance 2023 konferenciáról, regisztrálj most!

Oszkó Péter, Rab Árpád, Jelasity Radován, Hegedüs Éva, Ginzer Ildikó, Keszthelyi Erik, Kovács Zsolt, Dietz Miklós – csupán néhány név azok közül, akik irányt mutatnak nekünk a következő időszakra szeptember 20-án, amikorra is a magyar pénzügyi szektor nagy találkozóját szerveztük meg a finanszírozási, a biztosítási és a vagyonkezelési ágazat szereplői számára, az IT-szektor és a fizetésforgalmi szakma élenjáróival és a nem pénzügyi vállalatok pénzügyi-gazdasági vezetőivel kiegészülve.

Ginzer Ildikó MBH Bank, standard kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettes Tanulmányait a Budapesti Corvinus Egyetemen végezte, ahol 2005-ben szerzett közgazdász mesterdiplomákat vállalati pénzügyek és gazdálkodási szakos tanár területeken. Szakmai pályafutását a bankszek

Rendkívül színes programmal készültünk idén, a késő délelőtti II.A szekció például Túri Anikónak, a Gazdasáfejlesztési Minisztérium államtitkárának az előadásával kezdődik. Címe: A pénzügyi szektor sikerének alapja a fogyasztó. Mi az állam szerepe?

Dr. Túri Anikó GFM, államtitkár 2011-ben a BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Nemzetközi gazdálkodás szakán, majd 2015-ben az ELTE Állam és Jogtudományi Kar Jogász szakán szerzett diplomát. 2011-ben, az Európai Unió Tanác

Egyre fontosabb kulcsszó a hiperperszonalizáció a lakossági pénzügyekben, de még gyerekcipőben járnak e téren a bankok. Vajon a viselkedéstudomány mit ajánl, miként lehet hiperperszonalizálni a természetszerűleg egyre digitálisabb bankolást? Erről Nyvelt Anna, a témával foglalkozó BeHive Consulting társalapítója, Chief Growth Officere fog várhatóan rendkívül érdekes előadást tartani.

Nyvelt Anna BeHive Consulting, Társalapító, Chief Growth Officer Nyvelt Anna 2020-ban a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi karán, majd 2022-ban a Maastricht University Human Decision Science szakán szerzett diplomát. 2020-ban alapította társával a BeHi

Izgalmasnak ígérkezik a szekciót záró panelbeszélgetés is, amelyben az Erste Banktól Harmai László lakossági vezérigazgató-helyettes, az MBH Banktól pedig Ginzer Ildikó standard kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettes mondja el, mit gondol a jelzáloghitelezés és a fogyasztási hitelek jövőjéről. Velünk lesz a beszélgetésben Annus Norbert, a Cofidis kereskedelmi igazgatója és Bruzsa Géza, a pénzügyi közvetítést és BNPL-szolgáltatást egyaránt nyújtó Fintrous Group vezérigazgatója is. A beszélgetést Kuruc Péter, az EY szakértője vezeti.

Harmati László Erste Bank, vezérigazgató-helyettes Harmati László jelenleg az Erste Bank vezérigazgató-helyettese, 2002-től az FHB Kereskedelmi Bank Zrt. vezérigazgatója volt. 1999-2002-ig a Magyar Nemzeti Bank szabályozási fõosztályvezetõje, ezt mege

Így fog kinézni a lakossági bankolásról és hitelezésről szóló 2.A szekció programja:

A konferencia többi részében az alábbi témák lesznek terítéken, neves előadókkal és panelbeszélgetés-résztvevőkkel:

Hol tartunk 5, 10, 20 év múlva? A jövő (mega)trendjei a pénzügyekben

Vagyonkezelés: miért fognak fizetni a befektetők?

Öngondoskodás és biztosítás: teljesen átalakul a piac?

A vállalati credit management aktuális kérdései

A bankolás jövője, a jövő pénze: mivel és hogyan fizetünk 20 év múlva?

Vállalatfinanszírozás és céges pénzügyek: mit látnak előre a bankok és a CFO-k?

A pénzügyek jövője, ahogy Amerikából látszik

Elismerés az év pénzügyi vezetőjének

Szeptember 20-án, az ország legfontosabb pénzügyi vezetőit felvonultató Future of Finance 2023 konferencián kerül átadásra a Portfolio és a Credit Management Group közös "CFO of the year" díja is.

A jó pénzügyi teljesítményt felmutató hazai vállalatok vezetői közül a zsűri által idén is a legfelkészültebbnek és legsikeresebbnek tartott gazdasági, pénzügyi igazgatót tüntetjük ki az eseményen. Rajta kívül a legjobbak pedig a CFO Master 2023 díjban részesülhetnek. A CFO of the year 2023 díjra bármely hazai (kivéve a pénzügyi szektorban és tanácsadói szférában tevékenykedő) cég pénzügyi, gazdasági vezetője jelentkezhet.

A nevezésekhez pályázati űrlapot kell kitölteni, amely IDE KATTINTVA ÉRHETŐ EL ÉS TÖLTHETŐ LE. A nevezéseket a cfooftheyear@portfolio.hu e-mail címre várjuk 2023. szeptember 13-áig. A pályázók 20%-os kedvezménnyel, az első nyolc helyezett pedig díjmentesen vehet részt szeptember 20-ai konferenciánkon.

Tavalyi Future of Finance konferenciákról készült összefoglaló videónk itt megtekinthető:

Címlapkép forrása: Stiller Ákos / Portfolio