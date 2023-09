Egy helyen a pénzügyi szektor nagyágyúi: ne maradj le a konferenciáról, ahol feltárul a jövő!

Future of Finance 2023 Még nem késő jelentkezni a rendezvényre, várjuk regisztrációdat!

Oszkó Péter, Rab Árpád, Jelasity Radován, Hegedüs Éva, Ginzer Ildikó, Keszthelyi Erik, Kovács Zsolt, Dietz Miklós – csupán néhány név azok közül, akik irányt mutatnak nekünk a következő időszakra szeptember 20-án, amikorra is a magyar pénzügyi szektor nagy találkozóját szerveztük meg a finanszírozási, a biztosítási és a vagyonkezelési ágazat szereplői számára, az IT-szektor és a fizetésforgalmi szakma élenjáróival és a nem pénzügyi vállalatok pénzügyi-gazdasági vezetőivel kiegészülve.

Dr. Oszkó Péter OXO Holdings, alapító, vezérigazgató Oszkó Péter gazdasági szakember, kockázatitőke-befektető. Karrierjét az ELTE jogi karának elvégzésével párhuzamosan a KPMG-nél kezdte, 7 évvel az egyetem befejezése után a Deloitte partner pozícióban

Rendkívül színes programmal készültünk idén, mindjárt az első szekció két olyan szakértő előadásával kezdődik, akik mindennapjaikat a fiatalok elvárásainak és a jövő trendjeinek kutatásával töltik: Rab Árpád trendkutató és Fehér Péter egyetemi docens azt fogják bemutatni, milyen trendek és események jelzik nekünk előre a pénzügyek jövőjét. Ezután a volt pénzügyminiszter, Oszkó Péter tart előadást arról, ő hogy látja ugyanezt a kérdést.

Dr. Rab Árpád NKE EJKK ITKI tudományos főmunkatárs, NMHH elnöki tanácsadó, trendkutató Dr. Rab Árpád, digitális kultúra szakértő, jövőkutató. Két évtizede kutatja a digitális technológiák és a társadalom viszonyát, próbálván megérteni a jelen fontos trendjeit, a jövőbeni forgatókönyveke

Izgalmasnak ígérkezik a szekciót záró panelbeszélgetés is, amelyben három bank, az MBH, a Gránit és az Erste felsővezetője (Egerszegi Ádám, Hegedüs Éva és Jelasity Radován) mellett Jánoskuti Levente, a McKinsey budapesti irodavezető partnere, Juvancz Beáta, a BlackRock ügyvezető igazgatója és Kurali Zoltán, az ÁKK vezérigazgatója fog beszélni arról, mi az, ami marad, és mi az, ami változik a következő egy-két évtizedben többek között a hitelezés és a vagyonkezelés területén.

Hegedüs Éva Gránit Bank, elnök-vezérigazgató 1997-től három éven át a Földhitel és Jelzálogbank vezérigazgató helyettese volt, majd 2000-től a Gazdasági Minisztérium stratégiai és energetikai helyettes államtitkárként dolgozott. A bankszektorhoz

A konferencia hátralévő részében az alábbi témák lesznek terítéken, neves előadókkal és panelbeszélgetés-résztvevőkkel:

A lakossági hitelezés jövője: milyen hiteleink lesznek?

Vagyonkezelés: miért fognak fizetni a befektetők?

Öngondoskodás és biztosítás: teljesen átalakul a piac?

A vállalati credit management aktuális kérdései

A bankolás jövője, a jövő pénze: mivel és hogyan fizetünk 20 év múlva?

Vállalatfinanszírozás és céges pénzügyek: mit látnak előre a bankok és a CFO-k?

A pénzügyek jövője, ahogy Amerikából látszik

Elismerés az év pénzügyi vezetőjének

Szeptember 20-án az ország legfontosabb pénzügyi vezetőit felvonultató Future of Finance 2023 konferencián kerül átadásra a Portfolio és a Credit Management Group közös "CFO of the year" díja is.

A jó pénzügyi teljesítményt felmutató hazai vállalatok vezetői közül a zsűri által idén is a legfelkészültebbnek és legsikeresebbnek tartott gazdasági, pénzügyi igazgatót tüntetjük ki az eseményen. Rajta kívül a legjobbak pedig a CFO Master 2023 díjban részesülnek.

