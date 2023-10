Kiderült: mégsem egységesíti a kormány a falusi CSOK támogatási összegét

Csák János miniszter múlt szerdán még arról beszélt , hogy 2024-től egységesíti a kormány a vissza nem térítendő falusi CSOK összegét egy gyermek esetén 1, kettő esetén 4, három gyerek esetén 15 millió forintban, a meglévő gyerekeket is figyelembe véve. Államtitkára, Vitályos Eszter szavaiból viszont ma kiderült: ez mégsem lesz így. Új családi ház építése vagy vásárlása esetén marad az eddigi 600 ezer, 2,6 millió, illetve 10 millió forint támogatás, és csak használt lakás vásárlása és egyidejű bővítése / korszerűsítése esetén emelkedik az összeg.

A január elsején induló CSOK Plusz minden eddiginél nagyobb támogatást nyújt a gyermeket vállaló házaspárok otthonteremtésében - közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) parlamenti államtitkára kedden Szentendrén az MTI jelentése szerint. Vitályos Eszter, aki a térség fideszes országgyűlési képviselője, felhívta a figyelmet arra, hogy jövőre újabb otthonteremtési támogatás segíti a gyermeket vállaló házaspárokat.

A CSOK Plusz rendkívül kedvezményes, államilag támogatott hitel, amelyet a gyermekvállalást tervező, vagy az újabb gyermeket vállaló családok vehetnek igénybe első közös otthon vásárlásához, bővítéséhez vagy nagyobb közös otthon vásárlásához - ismertette, jelezve, ez 15-30 vagy akár 50 millió forintos összegben is igényelhető fix 3 százalékos kamattal. A kormány azokat a családokat szeretné támogatni, amelyekben a feleség a 41. életévét még nem töltötte be, sőt 2025 végéig a 12. hetet betöltött várandósság esetén ennek betöltése után is igényelhető a CSOK Plusz - hangsúlyozta.

Rámutatott arra, az első gyermek érkezésekor a szülők egy évig szüneteltethetik a hitel törlesztését, és a második, illetve minden további gyerek után 10-10 millió forinttal csökken majd a hiteltartozás. A hitelprogrammal a reálisnak mondható lakáscélok elérését szeretnék elősegíteni, így az első közös otthon megszerzése 80 millió forintos, a nagyobb ingatlanba költözés vagy a bővítés 150 millió forintos összeghatárig támogatható - tette hozzá az államtitkár.

Kitért arra, a kedvezményes hitelprogramot az ország egész területén igénybe lehet venni, tehát nemcsak az ötezer fő feletti településeken, hanem a kistelepüléseken is. Utóbbiaknál így a gyermekáldást tervező házaspárok

a CSOK Plusz mellé akár a falusi családi otthonteremtési kedvezményt (csok), illetve az ehhez kapcsolódó adó-visszatérítési támogatást is felvehetik.

Vitályos Eszter elmondta, hogy 2024. január 1-jétől emelkedik a babaváró támogatás és a falusi csok összege is. Kifejtette: a falusi CSOK összegét a kormány jelentősen, 50 százalékkal emeli. Használt lakóingatlan vásárlása és egyidejű bővítése, korszerűsítése esetén január elsejétől egy gyermek után az eddigi 600 ezer forintos támogatás 1 millióra, két gyermek esetén 2,6 millióról 4 millióra, három vagy több gyermek esetén pedig 10 millióról 15 millió forintra nő. A falusi CSOK igénybevételének lehetőségére kijelölt kistelepülésen

új családi ház építésére vagy vásárlására 2023-ban érvényben lévő összegek 2024-ben is elérhetőek lesznek. Egy gyermek esetén 600 ezer, két gyermek esetén 2,6 millió, három vagy több gyermek esetén 10 millió forint igényelhető

- tette hozzá.

Ahogy már júliusban megírtuk, jogszabály alapján jelen állás szerint az alábbi táblázatban szereplő összegek lesznek érvényesek jövőre a falusi CSOK esetében. Vitályos Eszter szavai alapján tehát mégsem egységesíti a kormány a falusi CSOK összegét 2024-től a különböző felhasználási célok között, pedig Csák János miniszter múlt hét szerdán még erre utalt.

Az államtitkár felhívta a figyelmet arra, hogy a babaváró támogatás január elsejétől a 30 év alatti nők számára 10 millióról 11 millió forintra emelkedik és továbbra is kamatmentes marad. "Továbbra is mindent megteszünk azért, hogy a gyermeket vállalni kívánó családok elől a lehető legtöbb anyagi akadály elháruljon" - hangsúlyozta.

