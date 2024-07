Közeleg a magyar pénzügyi szektor szereplőinek nagy találkozója, új nevek a listán!

A teljes magyar pénzügyi szektor és a vállalati pénzügyesek nagy találkozójára fog sor kerülni szeptember 17-én Budapesten. A Portfolio Future of Finance 2024 konferenciáján bankok, vagyonkezelők, biztosítók és a pénzügyi szektor beszállítói fogják megvitatni a közeli és a távoli jövő pénzügyeit, kiegészülve a vállalati pénzügyesekkel, akik közül a legjobb a CFO of the year díjat veheti át. Nem érdemes lemaradni a szakmai rendezvényről!

Nagy nevek – neked is ott a helyed!

A konferencián olyan elismert szakemberek fognak előadni, mint

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter,

nemzetgazdasági miniszter, Rab Árpád trendkutató,

trendkutató, Szabados Levente AI-szakértő,

AI-szakértő, Banai Ádám , az MNB ügyvezető igazgatója,

, az MNB ügyvezető igazgatója, Gauder Milán payment guru,

payment guru, Szabó Balázs , a Hold Alapkezelő vezérigazgatója,

, a Hold Alapkezelő vezérigazgatója, Kuti Zsolt, az MNB főközgazdásza,

az MNB főközgazdásza, Szécsényi Bálint , az Equilor Befektetési Zrt. vezérigazgatója

, az Equilor Befektetési Zrt. vezérigazgatója Láng Tamás , az Erste Bank prémium szegmensének vezetője,

, az Erste Bank prémium szegmensének vezetője, Varga Szabolcs , a Bank Gutmann vezérigazgatója,

, a Bank Gutmann vezérigazgatója, bankok, biztosítók, alapkezelők és privátbankok első emberei

és még sokan mások a pénzügyi szektor legnevesebb szakértői közül. A programterv itt olvasható az elsőként visszaigazolt nevekkel.

Témák – minden, ami a jövő pénzügye

Sokáig a távoli jövő homályába veszett, aztán egyszer csak az életünkbe is berobbant a mesterséges intelligencia, amely képessé vált, hogy a technológián túl az üzletet is radikálisan megváltoztassa. Mégis hová fog elrepíteni minket, mi lesz a szerepe a pénzügyekben az AI-nak? Future of Finance 2024 konferenciánkon ezen a mindent felforgató trenden túl a „hagyományos pénzügyek” aktualitásaival és rövid távú jövőjével is élénken foglalkozunk majd.

Szó lesz a hitel és nem hitel típusú cégfinanszírozás előretöréséről, a lakossági hitelezés átalakulásáról és a legújabb nemzetközi payment trendek esélyeiről is. Az előző évekhez hasonlóan a CFO of the year díjat is ezen a konferencián adjuk át, elismerve a pénzügyi vezetők szerepét anyagi jövőnk formálásában.

Befektetési oldalon nagyot ugrott az utóbbi időben vagyonos ügyfelek számára kezelt állomány, elsősorban a kedvező tőkepiaci környezetnek köszönhetően. De mi lesz, ha kipukkan a piaci lufi, honnan tudnak friss pénzeket bevonzani a hazai szolgáltatók, ha láthatóan az ügyfélbázis már nem növekszik érdemben?

Mindeközben 2025-ben jönnek az eddiginél is nagyobb kamatkifizetések a lakossági állampapíroknál, csak a prémium állampapír után mintegy 1300 milliárd forintot fizet ki az állam. Be tudják-e csábítani magukhoz a hazai alapkezelők és brókercégek az állampapírokból felszabaduló pénzeket? Mi lesz a befektetési slágertermék 2025-ben és utána, ha a PMÁP kamata 5% alá esik? A Future of Finance 2024 konferencián ezzel is foglalkozni fogunk.

Díjátadó a legjobb pénzügyesnek

Hamarosan kiderül, ki lesz az év vállalati pénzügyi-gazdasági vezetője Magyarországon. A CFO of the year 2024 díjra szeptember 9-éig lehet pályázni, és a Portfolio szeptember 17-ei Future of Finance 2024 konferenciáján adjuk át az elismerést. Az érdeklődéseket a cfooftheyear@portfolio.hu címen fogadjuk, a pályázati anyagot kérésre elküldjük, és kitöltve ugyanerre az e-mail címre várjuk vissza 2024. szeptember 9-e, hétfő éjfélig. További részletek:

Kapcsolódó cikkünk 2024. 06. 28. Már lehet pályázni a CFO of the year 2024 díjra

Címlapkép forrása: Portfolio