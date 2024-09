Kezdődik a Future of Finance konferencia

Sokáig a távoli jövő homályába veszett, aztán egyszer csak az életünkbe is berobbant a mesterséges intelligencia, amely képessé vált, hogy a technológián túl az üzletet is radikálisan megváltoztassa. Mégis hová fog elrepíteni minket, mi lesz a szerepe a pénzügyekben az AI-nak? Future of Finance 2024 konferenciánkon ezen a mindent felforgató trenden túl a „hagyományos pénzügyek” aktualitásaival és rövid távú jövőjével is élénken foglalkozunk majd. Szó lesz a nem hitel típusú cégfinanszírozás előretöréséről, a lakossági hitelezés átalakulásáról és a legújabb nemzetközi payment trendek esélyeiről is. Az előző évekhez hasonlóan a CFO of the year díjat is ezen a konferencián adjuk át, elismerve a pénzügyi vezetők szerepét anyagi jövőnk formálásában.

Befektetési oldalon nagyot ugrott az utóbbi időben vagyonos ügyfelek számára kezelt állomány, elsősorban a kedvező tőkepiaci környezetnek köszönhetően. De mi lesz, ha kipukkan a piaci lufi, honnan tudnak friss pénzeket bevonzani a hazai szolgáltatók, ha láthatóan az ügyfélbázis már nem növekszik érdemben? Mindeközben 2025-ben jönnek az eddiginél is nagyobb kamatkifizetések a lakossági állampapíroknál, csak a prémium állampapír után mintegy 1300 milliárd forintot fizet ki az állam. Be tudják-e csábítani magukhoz a hazai alapkezelők és brókercégek az állampapírokból felszabaduló pénzeket? Mi lesz a befektetési slágertermék 2025-ben, ha a PMÁP kamata 5% alá esik? A Future of Finance 2024 konferencián ezzel is foglalkozni fogunk.