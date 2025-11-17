Ellenséges lépés, derült égből a villámcsapás, a nagy semmi megadóztatása: mitől akadtak ki így a bankok?

Tényleg olyan sok?

Nem a bankadót duplázza meg a kormány a csütörtökön este megjelent rendelettel, ahogy ez a hír több sajtótermékben is megjelent,

hanem az extraprofitadót.

Két különböző adótípusról van szó ugyanis, a friss lépés csak a másodikat érinti:

a hagyományosan bankadónak is nevezett „ pénzügyi szervezetek különadóját ” még 2010-ben vezette be a kormány, és mind a mai napig él, a bankok mellett a pénzügyi vállalkozásokat is sújtja. Alapja hitelintézetek esetében az adóévet két évvel megelőző módosított mérlegfőösszeg, mértéke hitelintézeteknél az adóalap 50 milliárd forintot meg nem haladó része után 0,15 százalék, az e feletti összegre 0,2 százalék;

az „extraprofitadót" viszont, mint emlékezetes, a „háborús inflációra" hivatkozva csak 2022-ben vezették be ugyancsak a hitelintézetekre és a pénzügyi vállalkozásokra - mértéke, rajtaütésszerű változásai miatt sokkal jobban megtépázza a bankvezetők és -tulajdonosok idegeit, szabályozására még lejjebb visszatérünk.

Idén a bankadó közel 105 milliárd, az extraprofitadó mintegy 144 milliárd forinttal növeli a bankszektor működési költségeit az MNB szerint. Még a kormány májusi tervei szerint

jövőre 160-170 milliárd forint környékén lett volna ez az összeg, ehelyett tervez 340-350 milliárd forintot beszedni a bankoktól,

a pénzügyi vállalkozásokkal együtt pedig 180 milliárd helyett 370 milliárd körül lehet a költségvetési bevétel, a 30%-os adóteher-csökkentést figyelembe véve. Tehát nem az idei adóterher duplázódik jövőre, hanem az ennél eleve magasabbra tervezett 2026-os összeg lesz több mint a duplája az eddig tervezettnek. Mivel nem tisztán nyereségadók, jellemzően az egyéb működési ráfordítások között számolják el mind a bankadót, mind az extraprofitadót a bankok, így adópajzs miatt a tényleges eredményhatásuk valamivel kisebb a befizetett összegnél.

Nézzük, mekkora relatív terhet jelentenek ezek az intézkedések a bankok számára! Az extraprofitadót 2022 júniusában arra hivatkozva vezette be a kormány, hogy a vágtató infláció miatt megemelt jegybanki alapkamatnak köszönhetően a hitelintézetek „extraprofitot” generálnak magasabb kamatjövedelem formájában, miközben betéti kamataik alacsonyan ragadtak (kockázati költségeikhez hasonlóan), így közteherviselő képességük jelentősen megnőtt. Ekkor még arról volt szó, hogy két évre szól az új adóteher, azóta azonban nemcsak fennmaradt, de többször változott, sőt összegszerűen emelkedett is (lásd alább), miközben a bankok kamatjövedelme jelentősen csökkent. Összehasonlításképpen:

2024 első felében nettó 1124 milliárd forint volt a hitelintézetek kamatjövedelme, ebből 412 milliárd forint az MNB-től származott,

2025 első felében ez 6%-kal, 1060 milliárd forintra csökkent, ebből már csak 254 milliárd forint származott az MNB-től (elsősorban az alapkamat bekövetkezett csökkenése miatt).

Eszközarányosan azonban még a legújabb adóemeléssel is magasabb maradhat a bankok kamatjövedelme, mint a háború előtti három évben volt, viszont nem éri el a korábbit

- mutatja a Portfolio számítása, amelyet az alábbi ábrán mutatunk be.

Sok szempontból méltánytalan a banki extraprofitadó emelése, hiszen

sérti a jogbiztonságot és a kiszámíthatóságot

erősíti az utólagos és a többszörös adóztatás jelenségét,

megtorpedózza a hosszú távú üzleti tervezést,

a költségek részben az ügyfelekre hárulhatnak (bár ennek korlátozottak a lehetőségei).

Azt azonban nehéz lenne kijelenteni, hogy teljes mértékben eltűnt volna mára a bankok 2022 óta felépült pótlólagos jövedelemtermelő képessége. Ebben a 6,5%-on ragadt alapkamatnak, rajta keresztül a gazdaságpolitika szereplőinek is elévülhetetlen szerepük van. Ugyanakkor megalapozottnak tűnik egy olyan érv is, amely szerint 2019-2021 között a magyar kamatkörnyezet mesterségesen alacsonyan volt tartva (a Covid miatt is), így inkább a korábbi, 2,5%-ot körüli marzsokat kellene normálisnak tekinteni, és nem megadóztatni.

Melyik bank mennyit fizet?

Első ránézésre érthetetlen hullámzást látunk a bankok adófizetési kötelezettségét vizsgálva a múltban. Ezt a furcsa mozgást egyszerre alakította az adóalap és a kulcsok megváltozása, majd pedig az is, hogy az eddig 50%-os (jövőre már csak 30%-os) levonhatósággal tudtak, tudnak-e élni az egyes hitelintézetek. A szabályozás dióhéjban így alakult:

először egy 2022. június 4-ei kormányrendelet vezette be a hitelintézetekre és a pénzügyi vállalkozásokra az extraprofitadót. Az adó alapjául a megfizetést megelőző év nettó árbevétele szolgált, kulcsa 2022-ben 10%, 2023-ban pedig 8% volt, utóbbi végül csak az első félévben maradt fenn,

2023. július 1-jétől ugyanis a kormány új számítási módszert határozott meg, és az év második felére a 2022-es adózás előtti eredmény 50%-ában határozta meg az adót, kulcsa a 10 milliárd forintot meg nem haladó része után 13 %-ra, az e feletti összegre 30 %-ra emelkedett,

2024 óta a két évvel korábbi korrigált adózás előtti eredményt mint adóalapot kell figyelembe venni, és azóta a banki állampapírvásárlások fokozására is felhasználja ezt az adóeszközt a kormány: az adó csökkenthető (maximum 50%-kal) a saját tulajdonban lévő állampapír állomány növekményének a 10%-ával – hogy milyen időszakot kell figyelembe venni ennél, az nem volt egyszerű, ennek bonyodalmairól itt írtunk részletesen,

2023 óta adóalap-csökkentő tételként kell figyelembe venni az adóalap évében realizált osztalékbevételt, és növelő tételként az előző év terhére elszámolt bankadót, a befizetett pénzügyi tranzakciós illetéket és magát az extraprofitadót,

2025-ben, tehát idén az adó alapja a 2023-as korrigált adó előtti eredmény, 20 milliárd forint alatt 7%-os, afelett 18%-os kulccsal,

a májusban bejelentettek alapján eddig úgy volt, 2026-ban 20 milliárd forint adóalapig 7 százalékról 8 százalékra, afelett 18 százalékról 20 százalékra emelkedik az extraprofitadó kulcsa,

a csütörtökön késő este megjelent módosítás értelmében azonban

még nagyobb lesz a teher: 20 milliárdos adóalapig 8% helyett 10%, afelett 20% helyett 30% lesz az adó kulcsa, és nem az 50%-át, csak a 30%-át lehet leírni az elért állampapír-állománynövekmény 10%-ával,

az adóalap pedig a 2023-as korrigált adózás előtti eredményről a 2024-esre módosul. Fennmarad tehát, de mértékét tekintve csökkent az a lehetőség, hogy a bankok állampapír-vásárlásért cserébe csökkenthetik az extraprofitadójukat. Jövőre a 2024. szeptember 1-je és 2024. november 30-a, illetve a 2025. szeptember 1-je és 2025. november 30-a közötti időszakra vonatkozó napi átlagos állomány közül a magasabb értékhez viszonyítottan a 2026. január 1-je és 2026. november 30-a közötti időszakra vonatkozó napi, névértéken figyelembe vett átlagos állampapír-állományukat kell növelniük a bankoknak - egyszerre figyelembe véve a 2030. január 1-jét követően lejáró Magyar Államkötvény elnevezésű, forintban denominált, illetve a teljes állampapír-állományukat.

Összegyűjtöttük az alábbi táblázatban, hogy a múltban melyik nagybank (konszolidáltan) mennyi extraprofitadót fizetett:

A nagybankok éves konszolidált extraprofitadója (milliárd Ft) 2022 2023 2024 2025 OTP 78,3 41,0 6,5 54,5 MBH 31,9 55,6 14,0 21,5 K&H 25,6 33,4 21,0 17,7 UniCredit 15,2 28,6 29,9 n.a. Erste 18,7 19,1 20,4 n.a. Raiffeisen 17,6 28,9 17,2 n.a. CIB 14,2 14,6 8,7 n.a. Nagybankok 201,5 221,2 117,6 n.a. Bankszektor 213 238 127 144 Forrás: Portfolio-gyűjtés, MNB

Az alábbi ábrán pedig egy nagyon durva becslést adunk arra, hogy mennyi lehet a bankok 2026-os extraprofitadója a 2024-e adózás előtit nyereséget (mint korrekciók előtti) adóalapot figyelembe véve, a pontos számításhoz szükséges korrekciós tételek azonban általában nem állnak rendelkezésre:

A fenti ábra azt feltételezi, hogy a bankok maradéktalanul élni fognak a 30%-os adókedvezmény lehetőségével, elképzelhető azonban olyan szituáció is, amikor egy-egy bank már nem tudja bevállalni az ehhez szükséges állampapír-vásárlást, például a rá vonatkozó anyabanki országlimit (ettől az anyabankok profitabilitási szempont alapján eltekinthetnek) vagy egyedi likviditási korlátok miatt. 2024-ben még felemásan sikerült az állampapír-állomány növelése a bankoknak, és nem mindenki tudta felezni az extraprofitadóját, idén viszont ez már sikerülhetett nekik, legalábbis a szektorszintű adatok alapján

2024 februárja és 2025 márciusa között csaknem 3800 milliárd forinttal növelték névértéken számított teljes állampapír-állományukat a bankok,

igaz, mintegy nettó 800 milliárdot eladtak vagy kifuttattak ebből, amiben már a jövő évi adóoptimalizáció is benne lehet az adószámítás során figyelembe vett bázis alacsonyan tartása miatt. Összesen mintegy 3500 milliárd forinttal kellene jövőre emelniük állampapír-állományukat a bankoknak.

Milyen hatása lesz az extraprofitadó emelésének?

Az adóemelésnek az alábbi hatásai lehetnek:

a bankok profibatilitásának a csökkenése : a szektor tőkearányos megtérülése (osztalékbevételekkel együtt) az első féléves adatok szerint 18% körül van, egy 200 milliárd forintos adóemelés a saját tőke valamivel több mint 2%-át jelenti, a tőkearányos megtérülést tehát nagyjából ennyi százalékponttal ronthatja,

: a szektor tőkearányos megtérülése (osztalékbevételekkel együtt) az első féléves adatok szerint 18% körül van, egy 200 milliárd forintos adóemelés a saját tőke valamivel több mint 2%-át jelenti, a tőkearányos megtérülést tehát nagyjából ennyi százalékponttal ronthatja, az adó egy részét továbbháríthatják a bankok ügyfeleikre , de ennek a lehetőségei nagyon korlátozottak, különösen a lakosság esetében, ahol a kormány felé még tavasszal tett szektorszintű vállalás miatt meglévő lakossági bankszámláik díjain nem emelnek a bankok, viszont az új számlacsomagok és a vállalatok esetében erre továbbra is megvan a lehetőségük,

, de ennek a lehetőségei nagyon korlátozottak, különösen a lakosság esetében, ahol a kormány felé még tavasszal tett szektorszintű vállalás miatt meglévő lakossági bankszámláik díjain nem emelnek a bankok, viszont az új számlacsomagok és a vállalatok esetében erre továbbra is megvan a lehetőségük, elvileg visszafogja egy ilyen adó a hitelezést is a tőke- és a likviditási puffer apasztásán keresztül, valójában azonban akkora pufferrel rendelkezik mindkét szempontból a bankszektor, hogy a hitelezési aktivitásra gyakorolt hatás legfeljebb néhány kisebb, kevésbé jól álló szereplőt érinthet, így a szektorhatás minimális lehet,

is a tőke- és a likviditási puffer apasztásán keresztül, valójában azonban akkora pufferrel rendelkezik mindkét szempontból a bankszektor, hogy a hitelezési aktivitásra gyakorolt hatás legfeljebb néhány kisebb, kevésbé jól álló szereplőt érinthet, így a szektorhatás minimális lehet, a kevésbé versenyző és államilag kevésbé szabályozott szolgáltatások területén képzelhető el drágítás , de ezzel a lehetőséggel már eddig is éltek a bankok, ha tudtak és akartak,

, de ezzel a lehetőséggel már eddig is éltek a bankok, ha tudtak és akartak, a profitabilitás csökkenése hatékonyságnövelésre késztetheti a bankokat, ami a költségek csökkentése esetén fejlesztések elmaradását vagy elhalasztását is jelentheti, rontva a bankok versenyképességét,

rontva a bankok versenyképességét, ugyancsak a hazai bankok versenyképességet rontó tény, hogy a magyar bankszektoron kívüli versenytárs fintech és neobanki versenyzőkre nem vonatkozik az extraprofitadó.

A legtöbb bank tőkearányos megtérülése továbbra is kellően magas, és a piacról való kilépés korlátai és költségei is kellően magasak

ahhoz, hogy a tevékenységi kör szűkítésén vagy a piac elhagyásán bármelyik bank komolyan elgondolkodna a túlzott mértékű és kiszámíthatatlanul változó adóteher miatt. Ennek egyelőre jeleit sem látjuk.

