Otthon Start: nem lankad a lendület a K&H szerint, itt vannak a bank számai
Otthon Start: nem lankad a lendület a K&H szerint, itt vannak a bank számai

Bár az első hetek rendkívül magas hiteligénylési adataihoz képest mára némileg stabilizálódott a volumen, a K&H tapasztalatai szerint országosan továbbra is kimagasló az érdeklődés az Otthon Start Program iránt – közölte a bank. Korábban az MBH, az Erste, illetve a CIB felmérése is érdekes eredményekről számolt be.  

Azok a leendő vásárlók, akik az elmúlt években bizonytalanok voltak, most újra megjelentek a piacon. A bank szerint a mostani számok még mindig lényegesen meghaladják az elmúlt évek hasonló időszakaira jellemző aktivitást.

A K&H-hoz beérkezett adatok alapján

  • az igénylők által felvett átlagos hitelösszeg 35 millió forint, amelyhez
  • átlagosan 25 százalékos önerő társul,
  • a főváros és a megyeszékhelyek adják a teljes kereslet több mint felét, ugyanakkor a vidéki térségek aktivitása is folyamatosan erősödik, és sok helyen az átlag feletti kereslet figyelhető meg,
  • a teljes szerződésállomány közel 27 százalékát Budapest adja, ami továbbra is a legaktívabb területnek számít,
  • a társasházi lakások továbbra is jóval népszerűbbek a családi házaknál,
  •  az első lakásvásárlók jellemzően a kisebb, kompaktabb ingatlanokat részesítik előnyben,
  • Bács-Kiskun és Pest vármegye egyenként több mint 9 százalékos részesedéssel követi a fővárost, ami erős vidéki jelenlétet jelez, a sort Hajdú-Bihar vármegye mintegy 6 százalékkal, valamint Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye közel 5,7 százalékkal folytatja.

Molnár Gergő, a K&H lakossági marketing vezetője kiemelte: a vidéki térségekben is élénk a kereslet, ami azt mutatja, hogy a program valóban országos igényeket szolgál ki.

A jelenlegi trendek alapján a K&H arra számít, hogy a program népszerűsége a következő hónapokban is stabil marad.

