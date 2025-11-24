Otthon Start: nem lankad a lendület a K&H szerint, itt vannak a bank számai

Azok a leendő vásárlók, akik az elmúlt években bizonytalanok voltak, most újra megjelentek a piacon. A bank szerint a mostani számok még mindig lényegesen meghaladják az elmúlt évek hasonló időszakaira jellemző aktivitást.

A K&H-hoz beérkezett adatok alapján

az igénylők által felvett átlagos hitelösszeg 35 millió forint , amelyhez

, amelyhez átlagosan 25 százalékos önerő társul,

társul, a főváros és a megyeszékhelyek adják a teljes kereslet több mint felét , ugyanakkor a vidéki térségek aktivitása is folyamatosan erősödik, és sok helyen az átlag feletti kereslet figyelhető meg,

, ugyanakkor a vidéki térségek aktivitása is folyamatosan erősödik, és sok helyen az átlag feletti kereslet figyelhető meg, a teljes szerződésállomány közel 27 százalékát Budapest adja , ami továbbra is a legaktívabb területnek számít,

, ami továbbra is a legaktívabb területnek számít, a társasházi lakások továbbra is jóval népszerűbbek a családi házaknál,

a családi házaknál, az első lakásvásárlók jellemzően a kisebb, kompaktabb ingatlanokat részesítik előnyben,

részesítik előnyben, Bács-Kiskun és Pest vármegye egyenként több mint 9 százalékos részesedéssel követi a fővárost, ami erős vidéki jelenlétet jelez, a sort Hajdú-Bihar vármegye mintegy 6 százalékkal, valamint Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye közel 5,7 százalékkal folytatja.

Molnár Gergő, a K&H lakossági marketing vezetője kiemelte: a vidéki térségekben is élénk a kereslet, ami azt mutatja, hogy a program valóban országos igényeket szolgál ki.

A jelenlegi trendek alapján a K&H arra számít, hogy a program népszerűsége a következő hónapokban is stabil marad.

Molnár Gergő K&H Csoport, marketing és digitális értékesítés vezető Molnár Gergő a Corvinus Egyetemen szerzett mesterdiplomát vállalati pénzügyekből. Gergő 2003. óta dolgozik a pénzügyi szektorban, és több mint 10 éves tapasztalattal rendelkezik a hitelkockázati, kock Tovább … Tovább Molnár Gergő a Corvinus Egyetemen szerzett mesterdiplomát vállalati pénzügyekből. Gergő 2003. óta dolgozik a pénzügyi szektorban, és több mint 10 éves tapasztalattal rendelkezik a hitelkockázati, kock

Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ