Bemondta az MNB, mi most a legnagyobb veszély a magyar bankrendszerben

Továbbra is sokkal kedvezőbb helyzetben van a magyar bankrendszer, mint a legutóbbi, 2008-as pénzügyi válság idején, de a lakáspiac túlértékeltsége most magasabb az akkorinál, ami kockázatokat jelent a szektor számára – állapította meg friss féléves Pénzügyi stabilitási jelentésében a Magyar Nemzeti Bank. Bár a hitelpiaci kettőség (dübörgő lakossági, döcögő vállalati hitelezés) változatlanul fennáll, a bankok jövedelmezősége továbbra is magas, és a megemelt extraprofitadó ellenére sem lát olyan tényezőt a jegybank, amely ezt drasztikusan csökkentené. Érdekesség, hogy a bankok kamatbevételének most már nagyobb része származik a központi költségvetéstől, mint az MNB-től. Az Otthon Start Programban 2026 végéig mintegy 1900 milliárd folyósításra számít a jegybank, ebből 1045 milliárd forint lehet addicionalitás volumen a lakáshitelezésben, a program hosszú távú hatását a lakáskínálat alkalmazkodása fogja eldönteni.

Banai Ádám, az MNB monetáris politikáért, pénzügyi stabilitásért és jegybanki eszköztárért felelős ügyvezető igazgatója a jegybank sajtótájékoztatóján a jelentés fő üzeneteit ismertetve elmondta:

A bankrendszert bőséges likviditás és erős tőkehelyzet jellemezte 2025 első felében is. A szektor stabilitását a magas jövedelmezőség továbbra is támogatja. A hitelkockázatok mérsékelt szinten maradtak, a nemteljesítő hitelek aránya historikusan alacsony .

jellemezte 2025 első felében is. A szektor stabilitását a továbbra is támogatja. A hitelkockázatok mérsékelt szinten maradtak, a . A likviditási stresszteszt eredményei alapján a bankok likviditásfedezeti mutató (LCR) szerinti likviditás-többlete stressz esetén is jelentős lenne , ugyanakkor a kötelező tartalék biztosítása egyes bankoknál érdemi alkalmazkodással járna.

, ugyanakkor a biztosítása egyes bankoknál érdemi alkalmazkodással járna. A szolvencia stresszteszt alapján a bankrendszer több típusú sokkal szemben is ellenálló , amiben a szektor jövedelemtermelő képességének kiemelt szerepe van.

, amiben a szektor jövedelemtermelő képességének kiemelt szerepe van. A szeptember 1-től elérhető Otthon Start hitelprogram nagy mértékben növeli a lakáspiaci keresletet, ezért a kínálat megfelelő bővülése kiemelten fontos. A lakásárak jelenleg meghaladják a fundamentumok által indokolt szintet. A felülértékeltség növeli egy lakásárkorrekció kockázatát, ami a hitelek fedezettségére is negatívan hatna.

hitelprogram nagy mértékben növeli a lakáspiaci keresletet, ezért a kínálat megfelelő bővülése kiemelten fontos. A lakásárak jelenleg meghaladják a fundamentumok által indokolt szintet. A növeli egy lakásárkorrekció kockázatát, ami a hitelek fedezettségére is negatívan hatna. A lakossági hitelállomány 11,7 százalékkal bővült éves alapon júniusban, míg a lakásárak 17,9 százalékkal növekedtek egy év alatt.

A hitelpiaci kettősség – a lakossági hitelezés élénkülése és a vállalati hitelpiac visszafogott bővülése – fennmaradt. A piaci alapú vállalati hitelek iránti keresletre a jegybank által 2025. szeptembertől elindított Minősített Vállalati Hitel minősítés közép távon pozitív hatást gyakorolhat.

2008-hoz képest a bankrendszer sokkal kedvezőbb helyzetben van, viszont a lakáspiaci túlértékeltség nagyobb kockázatot jelent számára.

Továbbra is nagyon robusztus a bankszektor jövedelmezősége, ami lehetővé teszi a tőkeakkumulációt a szektor számára. Az állami kamattámogatásoknak ebben nagy szerepe van: a központi kormányzattól kapott nettó kamatbevétel már meghaladja a jegybanktól származó kamatjövedelmet.

Az állami kamattámogatások összege 2025-ben várhatóan 562 milliárd forint lesz, 24 milliárd forinttal több 2024-hez képest, és jövőre tovább emelkedhet.

Banai Ádám PhD, MRICS Magyar Nemzeti Bank, monetáris politikáért, pénzügyi stabilitásért és jegybanki eszköztárért felelős ügyvezető igazgató

A Portfolio kérdésére Dancsik Bálint főosztályvezető elmondta: a bankrendszer sajáttőkearányos (speciális intézményi hatásoktól tisztított) nyeresége 2025 harmadik negyedévében 18% körül volt, a stresszteszt során pedig stagnáló jövedelmezőséget vett figyelembe az MNB, igaz, még az extraprofitadó bevezetése nélkül, de a jegybank várakozása szerint nem romlik olyan drasztikusan a szektor megtérülése, ahogy ez egy napokban közzétett piaci előrejelzésben megjelent.

A nemteljesítő hitelek aránya historikusan alacsony, a háztartási hitelek esetében a folyósítást követő egy éven belül késedelembe esők aránya nem emelkedett, és a friss vállalati mérleg- és eredménykimutatások alapján az MNB becslése szerint a vállalati hitelek késedelembe esési valószínűsége sem nőtt 2024-ben.

A szektort erős sokellenálló képesség jellemző a tőke és a likviditás szempontjából egyaránt.

A háztartási hitelállomány már az első félévben is dinamikusan, két számjegyű mértékben bővült, szeptember óta pedig egyértelmű húzóerőt jelent az Otthon Start hitel:

Október 31-éig 203 milliárd forintnyi hitelszerződést regisztrált az MNB , ami 5900 darab hitelszerződést jelent 34,4 millió forintos átlagos hitelösszeg mellett.

, 34,4 millió forintos átlagos hitelösszeg mellett. 2026 végéig mintegy 1900 milliárd folyósításra számít az MNB, ebből 1045 milliárd forint lehet addicionalitás volumen a lakáshitelezésben. A felerősödött kereslet 15 százalékpontos addicionális lakásáremelkedést okozhat 2026 végéig, ha nincs jelentős kínálatbővülés.

A lakáspiaci túlértékeltség nőtt az idei évben, az Otthon Start Program rövid távon segíti leginkább a háztartásokat, ezt követően

az új kínálat nagyságától függ a túlértékeltség dinamikája

- hívta fel a figyelmet Banai Ádám.

A piaci lakáshitelek hosszú hozamok feletti kamatfelára továbbra is 0 és 1 százalék között van. Ez a tendencia tartós fennmaradása esetén stabilitási kockázatot jelenthet, ugyanakkor 1. a bankok a lakáshiteles ügyfeleknek eladott egyéb termékeken is szerezhetnek bevételeket. 2. a bankok forrásköltsége összességében érdemben a pénzpiaci hozamok alatt tartózkodik, 3. az Otthon Start program jelentősen növelni fogja a bankok átlagosan elérhető felárát a lakáshiteleken.

A személyi kölcsönök esetében az új hitelkibocsátás jelentős élénkülésében kiemelt szerepe van a hitelkiváltásoknak és a ráfolyósításoknak, aminek a jelentős része online csatornán valósul meg. A személyi hitelek új kibocsátásában a refinanszírozott és a ráfolyósított hitelek aránya 2024 első negyedéve óta folyamatosan növekszik, és 2025 első felében átlagosan az új kibocsátás felét tette ki. A teljesen online nyújtott személyi hitelek aránya a szerződések száma alapján 2025 első felében átlagosan 45 százalék volt, szemben a 2021– 2023 időszakban jellemző, átlagosan 25 százalékos aránnyal.

A hazai vállalati hitelállomány növekedési üteme alacsony, de pozitív

– mondta el Banai Ádám. Európai uniós összehasonlításban a középmezőnyben helyezkedik el, az EU 1,9 százalékos átlagát kissé meghaladja, de jelentősen alacsonyabb, mint a régiós országok (Csehország, Lengyelország, Románia, Szlovákia) 8,2 százalékos átlaga. A támogatott hitelek aránya 2024 végén és 2025 elején érte el a mélypontját, a második és a harmadik negyedévben viszont megint emelkedett. Előretekintve újra emelkedhet az arány annak hatására, hogy a Széchenyi Kártyaprogram 7 termékének kamata októbertől fix 3 százalékos szintre csökkent. Az MNB vállalati konjunktúra felmérése szerint a kereslet hiánya és a magas inflációs időszak elhúzódó hatása akadályozza leginkább a vállalatok termelését. A finanszírozási nehézségek a hatodik helyet foglalják el a problémák rangsorában.

Kettősség jellemzi a vállalati kört: a bankhitellel nem rendelkező vállalkozások kevésbé nyereségesek, de likvidebbek, mint a hiteladósok.

Mintegy 7-33 ezer olyan vállalkozást azonosított a jegybank, amely nem aktív a hitelpiacon, de pénzügyi mutatóikban hasonlít a 2024. végén hitellel rendelkező vállalatokhoz. A Minősített Vállalati Hitel az adminisztrációs költségek csökkentésén és a banki termékek könnyebb összehasonlíthatóságán keresztül segíthet ebben.

Címlapkép forrása: Portfolio

