  • Megjelenítés
Bemondta az MNB, mi most a legnagyobb veszély a magyar bankrendszerben
Bank

Bemondta az MNB, mi most a legnagyobb veszély a magyar bankrendszerben

Továbbra is sokkal kedvezőbb helyzetben van a magyar bankrendszer, mint a legutóbbi, 2008-as pénzügyi válság idején, de a lakáspiac túlértékeltsége most magasabb az akkorinál, ami kockázatokat jelent a szektor számára – állapította meg friss féléves Pénzügyi stabilitási jelentésében a Magyar Nemzeti Bank. Bár a hitelpiaci kettőség (dübörgő lakossági, döcögő vállalati hitelezés) változatlanul fennáll, a bankok jövedelmezősége továbbra is magas, és a megemelt extraprofitadó ellenére sem lát olyan tényezőt a jegybank, amely ezt drasztikusan csökkentené. Érdekesség, hogy a bankok kamatbevételének most már nagyobb része származik a központi költségvetéstől, mint az MNB-től. Az Otthon Start Programban 2026 végéig mintegy 1900 milliárd folyósításra számít a jegybank, ebből 1045 milliárd forint lehet addicionalitás volumen a lakáshitelezésben, a program hosszú távú hatását a lakáskínálat alkalmazkodása fogja eldönteni.

Banai Ádám, az MNB monetáris politikáért, pénzügyi stabilitásért és jegybanki eszköztárért felelős ügyvezető igazgatója a jegybank sajtótájékoztatóján a jelentés fő üzeneteit ismertetve elmondta:

  • A bankrendszert bőséges likviditás és erős tőkehelyzet jellemezte 2025 első felében is. A szektor stabilitását a magas jövedelmezőség továbbra is támogatja. A hitelkockázatok mérsékelt szinten maradtak, a nemteljesítő hitelek aránya historikusan alacsony.
  • A likviditási stresszteszt eredményei alapján a bankok likviditásfedezeti mutató (LCR) szerinti likviditás-többlete stressz esetén is jelentős lenne, ugyanakkor a kötelező tartalék biztosítása egyes bankoknál érdemi alkalmazkodással járna.
  • A szolvencia stresszteszt alapján a bankrendszer több típusú sokkal szemben is ellenálló, amiben a szektor jövedelemtermelő képességének kiemelt szerepe van.
  • A szeptember 1-től elérhető Otthon Start hitelprogram nagy mértékben növeli a lakáspiaci keresletet, ezért a kínálat megfelelő bővülése kiemelten fontos. A lakásárak jelenleg meghaladják a fundamentumok által indokolt szintet. A felülértékeltség növeli egy lakásárkorrekció kockázatát, ami a hitelek fedezettségére is negatívan hatna.
  • A lakossági hitelállomány 11,7 százalékkal bővült éves alapon júniusban, míg a lakásárak 17,9 százalékkal növekedtek egy év alatt.
  • A hitelpiaci kettősség – a lakossági hitelezés élénkülése és a vállalati hitelpiac visszafogott bővülése – fennmaradt. A piaci alapú vállalati hitelek iránti keresletre a jegybank által 2025. szeptembertől elindított Minősített Vállalati Hitel minősítés közép távon pozitív hatást gyakorolhat.

2008-hoz képest a bankrendszer sokkal kedvezőbb helyzetben van, viszont a lakáspiaci túlértékeltség nagyobb kockázatot jelent számára.

mnb1

Továbbra is nagyon robusztus a bankszektor jövedelmezősége, ami lehetővé teszi a tőkeakkumulációt a szektor számára. Az állami kamattámogatásoknak ebben nagy szerepe van: a központi kormányzattól kapott nettó kamatbevétel már meghaladja a jegybanktól származó kamatjövedelmet.

Az állami kamattámogatások összege 2025-ben várhatóan 562 milliárd forint lesz, 24 milliárd forinttal több 2024-hez képest, és jövőre tovább emelkedhet.

Még több Bank

Dávid-Barrett Tamás: a jövő absztrakciós gépei már készülnek – és mi még mindig nem értjük a ChatGPT-t

Minden ötödik dolgozójától megválik az egykor Magyarországot is megjárt bank

Súlyos vádak a Deutsche Bank ellen: egy volt alkalmazott robbantotta ki a botrányt

Banai Ádám PhD, MRICS
Magyar Nemzeti Bank, monetáris politikáért, pénzügyi stabilitásért és jegybanki eszköztárért felelős ügyvezető igazgató
Banai Ádám a Budapesti Corvinus Egyetemen kapta MSc fokozatát Pénzügyi befektetéselemző és kockázatkezelő szakon. Doktori fokozatát ugyancsak a Budapesti Corvinus Egyetemen szerezte, a Gazdálkodástani
Tovább
Banai Ádám a Budapesti Corvinus Egyetemen kapta MSc fokozatát Pénzügyi befektetéselemző és kockázatkezelő szakon. Doktori fokozatát ugyancsak a Budapesti Corvinus Egyetemen szerezte, a Gazdálkodástani Tovább

A Portfolio kérdésére Dancsik Bálint főosztályvezető elmondta: a bankrendszer sajáttőkearányos (speciális intézményi hatásoktól tisztított) nyeresége 2025 harmadik negyedévében 18% körül volt, a stresszteszt során pedig stagnáló jövedelmezőséget vett figyelembe az MNB, igaz, még az extraprofitadó bevezetése nélkül, de a jegybank várakozása szerint nem romlik olyan drasztikusan a szektor megtérülése, ahogy ez egy napokban közzétett piaci előrejelzésben megjelent.  

mnb2

A nemteljesítő hitelek aránya historikusan alacsony, a háztartási hitelek esetében a folyósítást követő egy éven belül késedelembe esők aránya nem emelkedett, és a friss vállalati mérleg- és eredménykimutatások alapján az MNB becslése szerint a vállalati hitelek késedelembe esési valószínűsége sem nőtt 2024-ben.

A szektort erős sokellenálló képesség jellemző a tőke és a likviditás szempontjából egyaránt.

mnb3

A háztartási hitelállomány már az első félévben is dinamikusan, két számjegyű mértékben bővült, szeptember óta pedig egyértelmű húzóerőt jelent az Otthon Start hitel:

  • Október 31-éig 203 milliárd forintnyi hitelszerződést regisztrált az MNB, ami 5900 darab hitelszerződést jelent 34,4 millió forintos átlagos hitelösszeg mellett.
  • 2026 végéig mintegy 1900 milliárd folyósításra számít az MNB, ebből 1045 milliárd forint lehet addicionalitás volumen a lakáshitelezésben. A felerősödött kereslet 15 százalékpontos addicionális lakásáremelkedést okozhat 2026 végéig, ha nincs jelentős kínálatbővülés.

A lakáspiaci túlértékeltség nőtt az idei évben, az Otthon Start Program rövid távon segíti leginkább a háztartásokat, ezt követően

az új kínálat nagyságától függ a túlértékeltség dinamikája

- hívta fel a figyelmet Banai Ádám.

mnb4

A piaci lakáshitelek hosszú hozamok feletti kamatfelára továbbra is 0 és 1 százalék között van. Ez a tendencia tartós fennmaradása esetén stabilitási kockázatot jelenthet, ugyanakkor 1. a bankok a lakáshiteles ügyfeleknek eladott egyéb termékeken is szerezhetnek bevételeket. 2. a bankok forrásköltsége összességében érdemben a pénzpiaci hozamok alatt tartózkodik, 3. az Otthon Start program jelentősen növelni fogja a bankok átlagosan elérhető felárát a lakáshiteleken.

A személyi kölcsönök esetében az új hitelkibocsátás jelentős élénkülésében kiemelt szerepe van a hitelkiváltásoknak és a ráfolyósításoknak, aminek a jelentős része online csatornán valósul meg. A személyi hitelek új kibocsátásában a refinanszírozott és a ráfolyósított hitelek aránya 2024 első negyedéve óta folyamatosan növekszik, és 2025 első felében átlagosan az új kibocsátás felét tette ki. A teljesen online nyújtott személyi hitelek aránya a szerződések száma alapján 2025 első felében átlagosan 45 százalék volt, szemben a 2021– 2023 időszakban jellemző, átlagosan 25 százalékos aránnyal.

A hazai vállalati hitelállomány növekedési üteme alacsony, de pozitív

– mondta el Banai Ádám. Európai uniós összehasonlításban a középmezőnyben helyezkedik el, az EU 1,9 százalékos átlagát kissé meghaladja, de jelentősen alacsonyabb, mint a régiós országok (Csehország, Lengyelország, Románia, Szlovákia) 8,2 százalékos átlaga. A támogatott hitelek aránya 2024 végén és 2025 elején érte el a mélypontját, a második és a harmadik negyedévben viszont megint emelkedett. Előretekintve újra emelkedhet az arány annak hatására, hogy a Széchenyi Kártyaprogram 7 termékének kamata októbertől fix 3 százalékos szintre csökkent. Az MNB vállalati konjunktúra felmérése szerint a kereslet hiánya és a magas inflációs időszak elhúzódó hatása akadályozza leginkább a vállalatok termelését. A finanszírozási nehézségek a hatodik helyet foglalják el a problémák rangsorában.

Kettősség jellemzi a vállalati kört: a bankhitellel nem rendelkező vállalkozások kevésbé nyereségesek, de likvidebbek, mint a hiteladósok.

Mintegy 7-33 ezer olyan vállalkozást azonosított a jegybank, amely nem aktív a hitelpiacon, de pénzügyi mutatóikban hasonlít a 2024. végén hitellel rendelkező vállalatokhoz. A Minősített Vállalati Hitel az adminisztrációs költségek csökkentésén és a banki termékek könnyebb összehasonlíthatóságán keresztül segíthet ebben.

mnb6

Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Washigtonba készül Zelenszkij, Moszkva is megszólalt a béketervről – Háborús híreink kedden
Megelégelték a német rendszert, elvághatják az európai ellátást segítő vezetékeket
Bejelentést tett az MBH Bank: nagy tömegben ad el a részvényeiből a tőzsdei befektetőknek
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility