Karkötős és gyűrűs fizetéssel rukkolt elő a magyar bank

A kényelmes, hordható eszközökkel (például karkötő, gyűrű) történő fizetés egyre népszerűbb, hiszen praktikus és biztonságos megoldást kínálnak számos élethelyzetben, mint például sportoláskor, strandon, rendezvényeken.

Teljessé vált az NFC elven működő érintésmentes fizetési lehetőségek palettája a Gránit Banknál: az okosórás fizetések mellett mostantól karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a pénzintézet ügyfelei - közölte a hitelintézet.

Sem a fizikai, sem a mobiltelefonba digitalizált bankkártyára nincs szükség, a megoldás nemcsak a POS-terminálokon, hanem az erre alkalmas ATM-eken is használható. Az ilyen típusú, viselhető eszközök az adatokat titkosítva tárolják, így azok nem jutnak el a kereskedőhöz.

Azon ügyfeleinek, akiknek az ajánlására két további ügyfélszámlát nyitnak a banknál idén december 19-ig, díjmentesen biztosít digitális fizetésre alkalmas karkötőt a hitelintézet - közölték.

Címlapkép forrása: Gránit Bank