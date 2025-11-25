Panyi Miklós: 22 ezer hitelkérelemnél jár az Otthon Start, egy év alatt 50 ezer szerződéskötésre is sor kerülhet

Panyi Miklós elmondta: arra számítanak, hogy a következő hónapokban havonta átlagosan 5-6 ezer fix 3 százalékos hitelszerződést kötnek majd,
december végéig mintegy 15 ezer Otthon Start programos hitelszerződés megkötése is megtörténhet.
A jövő év elejétől új lehetőségek is megnyílnak, így egy év alatt akár 50 ezer szerződéskötésre is sor kerülhet - jelezte. Hozzátette: a kormány ezt a számot célozta meg a program indulásakor.
Az államtitkár hangsúlyozta: amíg ez a kormány van hatalmon, addig az Otthon Start Program marad.
Panyi Miklós ismertette:
- a hiteligénylések átlagos összege 35 millió forint, ezen belül Budapesten 42 millió, de vannak olyan vármegyék, ahol 20-22 millió forint,
- az igénylések 35 százaléka a fővárosból és az agglomerációból érkezett, kétharmada pedig vidéki településekről. A vármegyék közül Győr-Moson-Sopronban és Hajdú-Biharban magasabb az átlagosnál a hiteligénylési mutató,
- az együttes igénylések miatt a 8500 megkötött hitelszerződés mögött több mint 12 ezer új tulajdonos áll, a 22 ezer hitelszerződés mögött pedig több mint 30 ezer tulajdonos, illetve tulajdonos-jelöl,
- az igénylések 18-20 százalékánál CSOK Plusz szerződést is kötnek. Az igénylők átlag életkora 34 év, 80 százalékuk 40 év alatti,
- a megvásárolt ingatlanok 23 százaléka 50 négyzetméter alatti, 57 százaléka 50 és 100 négyzetméter közötti, 20 százaléka pedig 100 négyzetméter feletti, tehát a program lehetőség olyan ingatlanok megvásárlására, amelyek hosszú távon, családok számára is valós megoldást és lakhatási segítséget jelentenek,
- a program hatására az első lakást vásárlók aránya jelentősen nőtt, Budapesten 15-ről 40 százalékra, vidéken pedig 24-ről több mint 40 százalékra, így ma 10-ből négy ingatlanvásárló első lakását veszi meg, amire a rendszerváltás óta nem volt példa,
A jövő januártól várható változások kapcsán Panyi Miklós kitért arra is, hogy január 1-jétől a fix 3 százalékos hitel felvételének lehetősége
megnyílik minden, a külterületeken található lakóingatlanok esetében is.
Lánszki Regő, az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) építészeti államtitkára a sajtótájékoztatón elmondta: a kínálati oldal erősödését mutatja, hogy a kiadott építési engedélyek száma több mint 25 százalékkal nőtt az idei harmadik negyedévben az előző év azonos időszakához képest, és a várakozások szerint az év végére 30 százalék fölé is mehet ez az emelkedés.
Lánszki Regő elmondta: a lakáskínálat erősítése érdekében a kormány több fontos lépést tett, hogy minél gyorsabban minél több társasház és családi ház építését tudják elindítani.
Felidézte: augusztusban életbe lépett az a rendelet, amelynek értelmében egyebek mellett gyorsított engedélyezési eljárással kaphatnak építési engedélyt 250 lakásosnál nagyobb társasházak építésénél a fejlesztők, ha vállalják, hogy a lakások legalább 70 százaléka megfelel az Otthon Start Program feltételrendszerének.
Három hónap alatt 51 projektötlettel jelentkeztek a nagyobb ingatlanfejlesztők,
ha mindegyiket automatikusan elfogadnák, akkor ez több mint 40 ezer új lakás építését jelentené. A projektek közül 35 budapesti, de sok vidéki városból is jelentkeztek fejlesztők - mutatott rá.
Eddig 12 nagyobb beruházást fogadott el a kormány, így kiemelt státuszt kapott összesen 10 500 lakás, ezek megvalósítása hamarosan elindul. Még egyeztetnek 16 beruházásról, ami több mint 10 ezer új lakást jelent - ismertette. Hozzátette, hogy 4 projektet utasítottak el.
