Panyi Miklós: 22 ezer hitelkérelemnél jár az Otthon Start, egy év alatt 50 ezer szerződéskötésre is sor kerülhet

Nem csökken a szeptember 1-jén indult Otthon Start program lendülete, november közepéig 22 ezer hitelkérelmet nyújtottak be csaknem 800 milliárd forint összegben, és több mint 8500 igénylőnek már folyósítottak is csaknem 300 milliárd forint hitelt - mondta a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára a program eredményeiről tartott keddi sajtótájékoztatóján, amelyre a Portfolio nem kapott meghívást.

Panyi Miklós elmondta: arra számítanak, hogy a következő hónapokban havonta átlagosan 5-6 ezer fix 3 százalékos hitelszerződést kötnek majd,

december végéig mintegy 15 ezer Otthon Start programos hitelszerződés megkötése is megtörténhet.

A jövő év elejétől új lehetőségek is megnyílnak, így egy év alatt akár 50 ezer szerződéskötésre is sor kerülhet - jelezte. Hozzátette: a kormány ezt a számot célozta meg a program indulásakor.

Az államtitkár hangsúlyozta: amíg ez a kormány van hatalmon, addig az Otthon Start Program marad.

Panyi Miklós ismertette:

a hiteligénylések átlagos összege 35 millió forint, ezen belül Budapesten 42 millió, de vannak olyan vármegyék, ahol 20-22 millió forint,

az igénylések 35 százaléka a fővárosból és az agglomerációból érkezett, kétharmada pedig vidéki településekről. A vármegyék közül Győr-Moson-Sopronban és Hajdú-Biharban magasabb az átlagosnál a hiteligénylési mutató,

az együttes igénylések miatt a 8500 megkötött hitelszerződés mögött több mint 12 ezer új tulajdonos áll, a 22 ezer hitelszerződés mögött pedig több mint 30 ezer tulajdonos, illetve tulajdonos-jelöl,

az igénylések 18-20 százalékánál CSOK Plusz szerződést is kötnek. Az igénylők átlag életkora 34 év, 80 százalékuk 40 év alatti,

a megvásárolt ingatlanok 23 százaléka 50 négyzetméter alatti, 57 százaléka 50 és 100 négyzetméter közötti, 20 százaléka pedig 100 négyzetméter feletti, tehát a program lehetőség olyan ingatlanok megvásárlására, amelyek hosszú távon, családok számára is valós megoldást és lakhatási segítséget jelentenek,

a program hatására az első lakást vásárlók aránya jelentősen nőtt, Budapesten 15-ről 40 százalékra, vidéken pedig 24-ről több mint 40 százalékra, így ma 10-ből négy ingatlanvásárló első lakását veszi meg, amire a rendszerváltás óta nem volt példa,

A jövő januártól várható változások kapcsán Panyi Miklós kitért arra is, hogy január 1-jétől a fix 3 százalékos hitel felvételének lehetősége

megnyílik minden, a külterületeken található lakóingatlanok esetében is.

Lánszki Regő, az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) építészeti államtitkára a sajtótájékoztatón elmondta: a kínálati oldal erősödését mutatja, hogy a kiadott építési engedélyek száma több mint 25 százalékkal nőtt az idei harmadik negyedévben az előző év azonos időszakához képest, és a várakozások szerint az év végére 30 százalék fölé is mehet ez az emelkedés.

Lánszki Regő elmondta: a lakáskínálat erősítése érdekében a kormány több fontos lépést tett, hogy minél gyorsabban minél több társasház és családi ház építését tudják elindítani.

Felidézte: augusztusban életbe lépett az a rendelet, amelynek értelmében egyebek mellett gyorsított engedélyezési eljárással kaphatnak építési engedélyt 250 lakásosnál nagyobb társasházak építésénél a fejlesztők, ha vállalják, hogy a lakások legalább 70 százaléka megfelel az Otthon Start Program feltételrendszerének.

Három hónap alatt 51 projektötlettel jelentkeztek a nagyobb ingatlanfejlesztők,

ha mindegyiket automatikusan elfogadnák, akkor ez több mint 40 ezer új lakás építését jelentené. A projektek közül 35 budapesti, de sok vidéki városból is jelentkeztek fejlesztők - mutatott rá.

Eddig 12 nagyobb beruházást fogadott el a kormány, így kiemelt státuszt kapott összesen 10 500 lakás, ezek megvalósítása hamarosan elindul. Még egyeztetnek 16 beruházásról, ami több mint 10 ezer új lakást jelent - ismertette. Hozzátette, hogy 4 projektet utasítottak el.

