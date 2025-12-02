  • Megjelenítés
A Revolut csatlakozott a Magyar Fintech Szövetséghez
A Revolut csatlakozott a Magyar Fintech Szövetséghez

A Revolut csatlakozott a Magyar Fintech Szövetséghez - közölte a neobank.

A MAFISZ-hoz való csatlakozással a Revolut egy olyan iparági platform részévé válik, amely összehozza a helyi innovátorokat a digitális pénzügyek jövőjének előmozdítása érdekében.

A Magyar Fintech Szövetséghez való csatlakozás lehetővé teszi számunkra, hogy együttműködjünk azokkal a szakmai szereplőkkel és döntéshozókkal, akik Magyarországon formálják az innovatív digitális pénzügyi szolgáltatások területét

 - mondta Mariia Lukash, a Revolut közép- és kelet-európai növekedési vezetője, akivel nyáron készítettünk interjút.

A MAFISZ tagjaként a Revolut közös szakmai tevékenységekben és párbeszédekben fog részt venni olyan témákban, mint a fintech szabályozás, az ügyfélbiztonság és a pénzügyi inklúzió.

Korábban úgy értesültünk több forrásból, hogy a Revolut a Magyar Bankszövetséghez (is) csatlakozni kívánt, ez azonban mindeddig nem történt meg. Ugyanakkor úgy tudjuk, hogy valamikor a jövőben ez sem kizárt.

