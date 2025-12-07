Nagyon biztató pletykák kaptak szárnyra a legnagyobb svájci bankról

A kormány a közvetlen hatáskörébe tartozó szabályok egy részét készül felpuhítani. Ezek többek között a halasztott adókövetelések és a szoftverek értékelésére vonatkoznak, amelyek a UBS-nél

együttesen mintegy 11 milliárd dollárt tesznek ki a teljes többlettőke-szükségletből.

Egyelőre nem világos, milyen mértékben enyhítik majd ezeket az előírásokat. Az UBS többször hangsúlyozta, hogy a tervezett szigorú szabályok nemcsak őrá, hanem egész Svájcra kedvezőtlenül hatnának. Az elmúlt hetekben iparági szervezetek, kantoni kormányok és befolyásos törvényhozók is csatlakoztak a figyelmeztetésekhez, miszerint az új szabályozás versenyhátrányba hozhatja a svájci bankszektort.

A svájci pénzügyminisztérium közölte, hogy a döntéshozatali folyamat még nem zárult le. A Szövetségi Tanács eddig nem hozott végleges határozatot, ezért a tervezett szabályok tartalmát nem kommentálják.

A szabályozási csomag két részből áll: az egyik felett a kormány rendelkezik közvetlenül, a másikról a parlament dönt. A források szerint a kabinet ragaszkodik ahhoz a parlament elé terjesztett javaslatához, hogy az UBS-nek az anyaországban teljes mértékben tőkésítenie kell külföldi leányvállalatait. Ez teszi ki a 24 milliárd dolláros többlettőke-követelmény legnagyobb részét.

A Reuters jelentése után az UBS részvényei pénteken 4,1 százalékkal ugrottak meg, felülmúlva a pénzügyi szektor általános teljesítményét.

A kormány várhatóan a jövő év második negyedévének elején teszi közzé a hatáskörébe tartozó rendeleti szabályokat, együtt a parlamenti szavazásra kerülő végleges törvényjavaslattal.

A rendelet 2027 januárjában lépne hatályba, a többi szabály pedig várhatóan 2028-ban vagy azt követően.

A svájci bank 2027-ig további 10 000 munkahely megszüntetését tervezi, erről itt írtunk.

