Címlapra került döbbenetes fizetésemelésével a Deutsche Bank felügyelőbizottsági elnöke

Németország legnagyobb hitelintézete a 2026-os közgyűlésen kéri majd a részvényeseket, hogy hagyják jóvá Wynaendts teljes javadalmazásának megemelését
a 2024-es 950 ezer euróról nagyjából 1,4 millió euróra.
Wynaendts fizetése már tavaly is meghaladta bármelyik DAX-vállalat felügyelőbizottsági elnökének javadalmazását: az Allianznál, Michael Diekmann körülbelül 760 ezer eurót, a Volkswagennél Hans Dieter Pötsch pedig mintegy 680 ezer eurót keresett.
A tervezett emelés részben az elnöki alapdíj 10–20 százalékos növeléséből adódna, ami automatikusan a többi felügyelőbizottsági tag tiszteletdíját is megemelné. A fennmaradó rész a bizottsági munkák díjazásának átalakításából származna. Jelenleg az elnök nem kap külön javadalmazást az általa vezetett bizottságok után, miközben a többi felügyelőbizottsági tag 100–150 ezer eurót vehet fel minden egyes bizottsági elnöki pozícióért. Wynaendts jelenleg a felügyelőbizottság elnökeként az elnöki és a jelölőbizottságot is vezeti.
A bank indoklása szerint a fizetésemelés célja, hogy megőrizze a pozíció nemzetközi versenyképességét, mivel más nagy európai bankok felügyelőbizottsági elnökei lényegesen magasabb díjazásban részesülnek. Összehasonlításképpen: Brendan Nelsont, akit a múlt héten erősítettek meg Európa legnagyobb hitelintézete, a HSBC elnöki tisztségében, 1,5 millió fonttal (1,7 millió euróval) díjazzák.
Wynaendts-t korábban egyes befektetők amiatt bírálták, hogy szerintük túl sok megbízatást vállalt a Deutsche Banknál betöltött, általuk erősen időigényesnek tartott pozíciója mellett. A kritikákra reagálva lemondott a holland Puissance Holding befektetési társaság elnöki posztjáról, bár az igazgatóság tagja maradt. Emellett
továbbra is tagja az Air France–KLM és az Uber Technologies igazgatótanácsának.
A korábbi Aegon-vezérigazgató 2022-ben vette át a Deutsche Bank felügyelőbizottságának vezetését, több éven át húzódó botrányok, perek és átszervezések után. Kinevezése óta a bank újra nyereségessé vált, részvényárfolyama helyreállt, és teljesítménye közelebb került a nagy európai versenytársak szintjéhez.
Wynaendts-nek ugyanakkor egy, több mint egy évtizeddel ezelőtti botrány új jogi következményeivel is szembe kell néznie. A Deutsche Bank a Monte dei Paschi di Siena olasz bank számára szervezett strukturált ügyletekben játszott szerepe miatt került a figyelem középpontjába. Több egykori Deutsche Bank-vezető is pert indított a hitelintézet ellen, azt állítva, hogy a bank eljárása tönkretette karrierjüket.
Egy korábbi vezető bankár, Dario Schiraldi 152 millió eurós kártérítési pert indított a Deutsche Bank ellen Frankfurtban. Rajta kívül öt másik volt munkatárs is keresetet nyújtott be a londoni legfelsőbb bíróságon, összességében több százmillió fontos kártérítést követelve.
