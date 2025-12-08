  • Megjelenítés
Címlapra került döbbenetes fizetésemelésével a Deutsche Bank felügyelőbizottsági elnöke
Bank

Címlapra került döbbenetes fizetésemelésével a Deutsche Bank felügyelőbizottsági elnöke

Portfolio
Több mint 40 százalékkal emelné felügyelőbizottsági elnöke javadalmazását a Deutsche Bank, noha Alexander Wynaendts már most is a legjobban fizetett felügyelőbizottsági vezető a DAX 40 vállalatai között - írja címlapon a Financial Times.

Németország legnagyobb hitelintézete a 2026-os közgyűlésen kéri majd a részvényeseket, hogy hagyják jóvá Wynaendts teljes javadalmazásának megemelését

a 2024-es 950 ezer euróról nagyjából 1,4 millió euróra.

Wynaendts fizetése már tavaly is meghaladta bármelyik DAX-vállalat felügyelőbizottsági elnökének javadalmazását: az Allianznál, Michael Diekmann körülbelül 760 ezer eurót, a Volkswagennél Hans Dieter Pötsch pedig mintegy 680 ezer eurót keresett.

A tervezett emelés részben az elnöki alapdíj 10–20 százalékos növeléséből adódna, ami automatikusan a többi felügyelőbizottsági tag tiszteletdíját is megemelné. A fennmaradó rész a bizottsági munkák díjazásának átalakításából származna. Jelenleg az elnök nem kap külön javadalmazást az általa vezetett bizottságok után, miközben a többi felügyelőbizottsági tag 100–150 ezer eurót vehet fel minden egyes bizottsági elnöki pozícióért. Wynaendts jelenleg a felügyelőbizottság elnökeként az elnöki és a jelölőbizottságot is vezeti.

Még több Bank

Nagyon biztató pletykák kaptak szárnyra a legnagyobb svájci bankról

Tízezres leépítésre készül a svájci bankóriás

Esik a magyar bankok nyeresége: mekkora a baj?

A bank indoklása szerint a fizetésemelés célja, hogy megőrizze a pozíció nemzetközi versenyképességét, mivel más nagy európai bankok felügyelőbizottsági elnökei lényegesen magasabb díjazásban részesülnek. Összehasonlításképpen: Brendan Nelsont, akit a múlt héten erősítettek meg Európa legnagyobb hitelintézete, a HSBC elnöki tisztségében, 1,5 millió fonttal (1,7 millió euróval) díjazzák.

Wynaendts-t korábban egyes befektetők amiatt bírálták, hogy szerintük túl sok megbízatást vállalt a Deutsche Banknál betöltött, általuk erősen időigényesnek tartott pozíciója mellett. A kritikákra reagálva lemondott a holland Puissance Holding befektetési társaság elnöki posztjáról, bár az igazgatóság tagja maradt. Emellett

továbbra is tagja az Air France–KLM és az Uber Technologies igazgatótanácsának.

A korábbi Aegon-vezérigazgató 2022-ben vette át a Deutsche Bank felügyelőbizottságának vezetését, több éven át húzódó botrányok, perek és átszervezések után. Kinevezése óta a bank újra nyereségessé vált, részvényárfolyama helyreállt, és teljesítménye közelebb került a nagy európai versenytársak szintjéhez.

Wynaendts-nek ugyanakkor egy, több mint egy évtizeddel ezelőtti botrány új jogi következményeivel is szembe kell néznie. A Deutsche Bank a Monte dei Paschi di Siena olasz bank számára szervezett strukturált ügyletekben játszott szerepe miatt került a figyelem középpontjába. Több egykori Deutsche Bank-vezető is pert indított a hitelintézet ellen, azt állítva, hogy a bank eljárása tönkretette karrierjüket.

Egy korábbi vezető bankár, Dario Schiraldi 152 millió eurós kártérítési pert indított a Deutsche Bank ellen Frankfurtban. Rajta kívül öt másik volt munkatárs is keresetet nyújtott be a londoni legfelsőbb bíróságon, összességében több százmillió fontos kártérítést követelve.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Vasárnap

Ma hangzik el Krasznahorkai Nobel-beszéde. Kertész stockholmi beszédét 2002-ben közvetítette a köztévé. A beszéddel egy időben az egyik kereskedelmi adón egy reality show ment, Lacit kiszavazt

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Súlyos csapást szenvedett el az éjjel Ukrajna, 77 ukrán drónt lőttek le az oroszok - Háborús híreink vasárnap
Csődhullámmal fenyeget a kormány által bejelentett útdíjemelés
Nagyon biztató pletykák kaptak szárnyra a legnagyobb svájci bankról
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility