Elszállnak a JP Morgan költségei, megijedtek a befektetők a hírtől

Marianne Lake, a JPMorgan Chase fogyasztói és közösségi banki üzletágának vezetője a Goldman Sachs New York-i pénzügyi konferenciáján közölte: a bank költségei 2026-ban várhatóan 105 milliárd dollárra emelkednek. Elmondása szerint a költségnövekedést elsősorban
a növekedéssel és a tranzakciós forgalommal összefüggő tételek okozzák.
Lake hangsúlyozta, hogy a stratégiai beruházások jelentik a második legnagyobb magyarázó tényezőt a magasabb költésekmögött. Ezeknek a befektetéseknek jelentős részét a fogyasztói és közösségi banki részleghez kötik.
Az LSEG adatai alapján az elemzők átlagosan 100,84 milliárd dolláros kiadással számítottak 2026-ra, így
a bank előrejelzése váratlanul érte a piacot.
A JPMorgan részvényei 4,7 százalékkal estek, ami április óta a legnagyobb napi esés.
A negyedik negyedévre vonatkozóan Lake alacsony, egyszámjegyű százalékos növekedést vár a befektetési banki bevételeknél. A piaci bevételeknél ugyanakkor alacsony, kétszámjegyű emelkedésre számít. A vezető hozzátette, hogy az utóbbi időben kedvezőbbé vált a banki felvásárlások és összeolvadások piaci környezete is.
