Itt a nagybank, amelyiknél tényleg elveszi az AI az emberek munkáját

A Wells Fargo újabb létszámleépítésre készül, emiatt a negyedik negyedévben magasabb végkielégítési költségekre számít – jelentette be Charlie Scharf vezérigazgató egy keddi Goldman Sachs-konferencián, hozzátéve, hogy a mesterséges intelligencia alapjaiban alakítja át a bank működését.

Scharf elmondta: lezárták a költségvetési tervezést. Már a mesterséges intelligencia térnyerése előtt is

azzal számoltak, hogy jövőre kevesebb munkatársat foglalkoztatnak, mint most.

A vezérigazgató szerint ugyanakkor a mesterséges intelligencia további rendkívül jelentős változásokat hoz mind a hatékonyság javítása, mind pedig a létszám alakulása szempontjából. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a technológia nem váltja ki teljesen az emberi munkaerőt, inkább a munkavégzés módját alakítja át. A bank az AI-megoldásokat fokozatosan, több éven keresztül vezeti be.

Scharf példaként említette, hogy

a generatív AI-eszközök 30–35 százalékkal hatékonyabbá tették a fejlesztők kódírását.

"Egyelőre nem csökkentettük a programozóink számát, de sokkal többet végzünk el – ez valódi hatékonyságnövekedés" – fogalmazott.

A Wells Fargónál 2019-ben, Scharf érkezésekor még mintegy 275 ezer ember dolgozott. 2025 szeptemberére ez a létszám valamivel 210 ezer fölé csökkent.

A Federal Reserve júniusban feloldotta a bankra kirótt, 1950 dolláros eszközkorlátozást, amely a fiktív számlák botrányához kapcsolódó szankció része volt. Ez elvben utat nyithat a terjeszkedés előtt, Scharf azonban leszögezte: csak olyan felvásárlásokat fontolnak meg, amelyek erős pénzügyi megtérülést és egyértelmű stratégiai értéket kínálnak. "Nem érdekel minket, hogy csupán egy kicsivel növeljük a bevételeinket" – mondta.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock

