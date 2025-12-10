  • Megjelenítés
Itt a nagybank, amelyiknél tényleg elveszi az AI az emberek munkáját
Bank

Itt a nagybank, amelyiknél tényleg elveszi az AI az emberek munkáját

Portfolio
A Wells Fargo újabb létszámleépítésre készül, emiatt a negyedik negyedévben magasabb végkielégítési költségekre számít – jelentette be Charlie Scharf vezérigazgató egy keddi Goldman Sachs-konferencián, hozzátéve, hogy a mesterséges intelligencia alapjaiban alakítja át a bank működését.
Portfolio Investment Day 2026
Február 24-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!
Információ és jelentkezés

Scharf elmondta: lezárták a költségvetési tervezést. Már a mesterséges intelligencia térnyerése előtt is

azzal számoltak, hogy jövőre kevesebb munkatársat foglalkoztatnak, mint most.

A vezérigazgató szerint ugyanakkor a mesterséges intelligencia további rendkívül jelentős változásokat hoz mind a hatékonyság javítása, mind pedig a létszám alakulása szempontjából. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a technológia nem váltja ki teljesen az emberi munkaerőt, inkább a munkavégzés módját alakítja át. A bank az AI-megoldásokat fokozatosan, több éven keresztül vezeti be.

Scharf példaként említette, hogy

Még több Bank

Nagy változtatásokat javasol az EKB a bankok tőkekövetelményeinél

Otthontámogatás: eldőlni látszik a sokakat foglalkoztató 1 millió forintos kérdés

Elindult a Netrisk a hitelpiacon, néhány éven belül máris piacvezetővé válna a cég

a generatív AI-eszközök 30–35 százalékkal hatékonyabbá tették a fejlesztők kódírását.

"Egyelőre nem csökkentettük a programozóink számát, de sokkal többet végzünk el – ez valódi hatékonyságnövekedés" – fogalmazott.

A Wells Fargónál 2019-ben, Scharf érkezésekor még mintegy 275 ezer ember dolgozott. 2025 szeptemberére ez a létszám valamivel 210 ezer fölé csökkent.

A Federal Reserve júniusban feloldotta a bankra kirótt, 1950 dolláros eszközkorlátozást, amely a fiktív számlák botrányához kapcsolódó szankció része volt. Ez elvben utat nyithat a terjeszkedés előtt, Scharf azonban leszögezte: csak olyan felvásárlásokat fontolnak meg, amelyek erős pénzügyi megtérülést és egyértelmű stratégiai értéket kínálnak. "Nem érdekel minket, hogy csupán egy kicsivel növeljük a bevételeinket" – mondta.

Kapcsolódó cikkünk

Vége a hét szűk esztendőnek: feloldották a Wells Fargo büntetését, szabadon nőhet a bank

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Hajtunk a bónuszért

Rendhagyó adásunkban Radnai Károllyal rakjuk rendbe az adózást, meg a filmipart. Előtte meg ketten a kommentelőket.  Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours... The post Hajtun

PR cikk

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Portfolio Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Trump a frászt hozta Európára, lépett Zelenszkij a béketervvel kapcsolatban - Háborús híreink kedden
Itt a fordulat az amerikai tőzsdéken!
Nagy változtatásokat javasol az EKB a bankok tőkekövetelményeinél
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility