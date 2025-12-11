Belenyúlt a kormány az Otthon Start Programba: egyetlen szó törlésével tízezrek járhatnak jól

Megjelent a rendelet, amely alapján külterületi lakóingatlanokra is igénybe vehető lesz az Otthon Start Program 2026. január 1-jétől. A nagy kérdés most az, hány bank és melyik fog élni a jogszabályváltozás adta lehetőséggel saját kockázatvállalási hajlandóságának függvényében.

Egyetlen szót töröltek

Mindössze egy szót kellett módosítani az Otthon Start-rendeletben ahhoz, hogy a külterületi lakóingatlanokra is felvehető legyen a kamattámogatott hitel: a módosítás szerint „

hatályát veszti az Otthon Start program keretében biztosított FIX 3%-os lakáshitelről szóló kormányrendelet (...) bekezdésében a „belterületi” szövegrész.

A Lechner Tudásközpont adatai szerint Magyarországon több mint 150 ezer külterületi lakóingatlan található (ebből 29 ezer zártkerti besorolású. A Panyi Miklós által már novemberben beharangozott változtatás rájuk is kiterjeszti az Otthon Start hitel felvételének a lehetőségét, amennyiben az adott ingatlan lakhatási célokat szolgál.

Milyen hatása lesz a változásnak?

„A külterületi és zártkerti ingatlanok hitelezése iránt nem tapaszaltunk tömeges érdeklődést eddig, bár időről időre felmerül az ilyen típusú hitelfelvétel iránti igény az ügyfelek körében. Ezt a tervezett változás felerősítheti, de az új szabályozás alkalmazása a bankok részéről körültekintést fog igényelni, hiszen a fedezetek pontos értékelése kulcsfontosságú.” – nyilatkozta az akkor még csak tervezett változtatásról a Portfolio-nak Ginzer Ildikó, az MBH Bank vezérigazgató-helyettese.

Mi magunk pedig csak meg tudjuk ismételni korábbi véleményünket, amely szerint azt, hogy a bankok ténylegesen is nyújtanak-e majd lakáshitelt külterületi ingatlanokra, nem kizárólag a jogszabály adta lehetőség, hanem a saját belső szabályzataik fogják eldönteni, ezt pedig elsősorban az érintett ingatlanok forgalomképessége befolyásolja majd. Ez természetesen alapos elemzést igényel, amire nem biztos, hogy minden bank erőforrást fog áldozni (lásd a falusi CSOK-ot, amelyet szintén csak korlátozott számú bank kínál). Mindenesetre a belterületi ingatlanokhoz képest 30-40%-kal olcsóbban forgó külterületi ingatlanok adásvételi piacát és korszerűsítését is némileg felpezsdítheti az intézkedés, hiszen lehetnek olyan nagyobb bankok, amelyek ebben üzleti lehetőséget látnak majd.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ