  • Megjelenítés
FONTOS Összeomlás felé robog Európa egykor csodált gazdasági motorja
Jutalmat osztogat a nagybank azoknak, akik kevesebbet keresnek évi 26 millió forintnál
Bank

Jutalmat osztogat a nagybank azoknak, akik kevesebbet keresnek évi 26 millió forintnál

Portfolio
A JPMorgan Chase 1000 dollárig terjedő jutalmat ad az évente 80 000 dollárnál, vagyis mintegy 26 milió forintnál kevesebbet kereső alkalmazottainak világszerte – írja a Reuters az általa látott belső feljegyzésre hivatkozva.

Az alkalmazottaknak 2025. december 31-én legalább egy év szolgálati idővel kell rendelkezniük ahhoz, hogy jogosultak legyenek a jutalomra, amelyet

2026 elején fizetnek ki

- írta Jamie Dimon vezérigazgató a feljegyzésben.

A kifizetés az amerikai alkalmazottak számára az amerikai 401(k) nyugdíj-előtakarékossági programhoz való hozzájárulás lesz. Az Egyesült Államokon kívüli alkalmazottak készpénzben kapják a jutalmat.

Még több Bank

Új hiteltörlesztési moratóriumot vezet be a kormány, megjelentek a részletek

Rontotta az MFB és az EXIM adósbesorolásának a kilátását a Fitch

Otthon Start: az érdeklődők fele adóstárssal vágna bele, kétharmaduk 50 milliósnál olcsóbb lakást venne

A bejelentés egy nappal azután történt, hogy a JPMorgan fogyasztói és közösségi banki vezetője, Marianne Lake közölte, hogy

a bank költségei 2026-ban mintegy 105 milliárd dollárra emelkednek.

A Barron's már korábban, szerdán beszámolt a vállalat tervéről.

Kapcsolódó cikkünk

Elszállnak a JP Morgan költségei, megijedtek a befektetők a hírtől

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Hajtunk a bónuszért

Rendhagyó adásunkban Radnai Károllyal rakjuk rendbe az adózást, meg a filmipart. Előtte meg ketten a kommentelőket.  Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours... The post Hajtun

PR cikk

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Portfolio Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Digitális arany vs. arany - Melyiké a jövő?

Feltérképezzük, hogyan viszonyul egymáshoz a digitális és a hagyományos értéktárolás világa, az előadás végére átlátod a Bitcoin és az arany fő különbségeit, előnyeit és kockázatait.

Ez is érdekelhet
Megtámadták Moszkvát: tűz alatt az orosz főváros – Vörös riasztást adtak ki
Donald Trump válaszokat követel, százmilliós amerikai segélycsomagot kaphat Kijev - Percről percre az orosz-ukrán frontról csütörtökön
Belenyúlt a kormány az Otthon Start Programba: egyetlen szó törlésével tízezrek járhatnak jól
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility