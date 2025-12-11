Jutalmat osztogat a nagybank azoknak, akik kevesebbet keresnek évi 26 millió forintnál

A JPMorgan Chase 1000 dollárig terjedő jutalmat ad az évente 80 000 dollárnál, vagyis mintegy 26 milió forintnál kevesebbet kereső alkalmazottainak világszerte – írja a Reuters az általa látott belső feljegyzésre hivatkozva.

Az alkalmazottaknak 2025. december 31-én legalább egy év szolgálati idővel kell rendelkezniük ahhoz, hogy jogosultak legyenek a jutalomra, amelyet

2026 elején fizetnek ki

- írta Jamie Dimon vezérigazgató a feljegyzésben.

A kifizetés az amerikai alkalmazottak számára az amerikai 401(k) nyugdíj-előtakarékossági programhoz való hozzájárulás lesz. Az Egyesült Államokon kívüli alkalmazottak készpénzben kapják a jutalmat.

A bejelentés egy nappal azután történt, hogy a JPMorgan fogyasztói és közösségi banki vezetője, Marianne Lake közölte, hogy

a bank költségei 2026-ban mintegy 105 milliárd dollárra emelkednek.

A Barron's már korábban, szerdán beszámolt a vállalat tervéről.

