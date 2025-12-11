Politikai és vallási diszkriminációval vádolnak egyes amerikai bankokat, vizsgálat indult ellenük

Az Egyesült Államok bankfelügyelete (Office of the Comptroller of the Currency, OCC) vizsgálatot indított az ország kilenc legnagyobb bankjának gyakorlatával kapcsolatban, miután felmerült a gyanú, hogy egyes vitatott iparágakat politikai vagy vallási meggyőződés alapján korlátoztak a pénzügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférésben. A jelenséget a felügyelet „debankingnak” nevezi, amely a szolgáltatások megtagadását vagy indokolatlanul szigorú ellenőrzések előírását jelenti - írja a Reuters.

A vizsgálat közvetlen előzménye Donald Trump elnök augusztusi rendelete volt, amelyben a bankok gyakorlatának felülvizsgálatát írta elő annak érdekében, hogy kizárható legyen a politikai vagy vallási alapon történő diszkrimináció.

Bár a friss jelentés konkrét jogsértési eseteket nem hozott nyilvánosságra, megállapította, hogy 2020 és 2023 között több nagybank olyan szabályokat alkalmazott, amelyek egyes iparágak számára

aránytalanul megnehezítették a szolgáltatások igénybevételét, illetve a valós pénzügyi kockázatokat meghaladó átvilágítási követelményeket vezettek be.

Jonathan Gould, az OCC vezető felügyelője „káros” gyakorlatnak nevezte ezeket a megoldásokat, és hangsúlyozta: a hatóság kész felelősségre vonni az érintett bankokat.

A felügyelet közölte, hogy a vizsgálat továbbra is folyamatban van, jelenleg „több ezer” beérkezett panaszt elemeznek politikai vagy vallási meggyőződés miatti kizárás gyanújával. Nem kizárt, hogy egyes ügyeket az igazságügyi minisztériumhoz (Department of Justice) is továbbítanak további vizsgálatra.

A most közzétett, hatoldalas jelentés kilenc nagybankot nevesít: a JPMorgan Chase-t, a Bank of Americát, a Citigroupot, a Wells Fargót, az U.S. Bankot, a Capital One-t, a PNC-t, a TD Bankot és a BMO-t. A felsorolt pénzintézetek többsége nem reagált a megkeresésekre, illetve nem kívánta kommentálni az ügyet. A nagybankokat képviselő Bank Policy Institute ugyanakkor azt közölte: a bankok célja, hogy a lehető legtöbb ügyfelet kiszolgálják, támogatják a kormányzati egyértelműséget, és fontosnak tartják, hogy a tisztességes hozzáférést biztosító szabályok a kockázatkezelési követelményekkel összhangban, következetesen érvényesüljenek.

A jelentés szerint különösen az olaj- és gázipari vállalatok, a kriptovaluta-szektor szereplői, a dohány- és e-cigaretta-gyártók, valamint a fegyveripar cégei ütköztek nehézségekbe a banki szolgáltatásokhoz való hozzáférés során. Több bank nyilvános ESG-vállalásokkal indokolta a szigorúbb szabályozást, és előfordult, hogy negatív médiavisszhang hatására további átvilágítást rendeltek el.

A bankokra az elmúlt években egyre erősebb politikai nyomás nehezedett, elsősorban konzervatív oldalról, amely

a pénzintézeteket „woke” állásfoglalásokkal és egyes iparágak hátrányos megkülönböztetésével vádolta.

A Trump-elnökség második ciklusában ez a kritika tovább erősödött, miközben a bankok következetesen visszautasították a diszkrimináció vádját. A felügyeleti szervek eközben saját eljárásaikat is felülvizsgálták: idén mindhárom nagy amerikai bankfelügyelet egyetértett abban, hogy vizsgálóik többé nem hivatkozhatnak önmagában „reputációs kockázatra” mint a pénzügyi szolgáltatások korlátozásának indokára.

