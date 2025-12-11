  • Megjelenítés
FONTOS Összeomlás felé robog Európa egykor csodált gazdasági motorja
Új hiteltörlesztési moratóriumot vezet be a kormány, megjelentek a részletek
Új hiteltörlesztési moratóriumot vezet be a kormány, megjelentek a részletek

Portfolio
A kormány csütörtöki rendelete fizetési moratóriumot vezet be 2026. november 30-áig a mezőgazdasági hitel- és lízingtartozásokra a fagykárral, aszálykárral érintett gazdák, illetve sertéságazatban működő tenyésztők számára.

A 393/2025. (XII. 10.) Korm. rendeletben szerdán este kihirdetett moratórium azokra a mezőgazdasági gazdálkodókra vonatkozik, akiknek

  • fagykár miatti káruk volt (2025. ápr. 1-ig kötött szerződés),
  • aszálykár érinti őket (2025. júl. 1-ig kötött szerződés),
  • sertéstartók, -tenyésztők (2025. nov. 30-ig kötött szerződés).

Az érintettek fizetési moratóriumot a mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó hitelükre, lízingtartozásukra.

Ez azt jelenti, hogy nem kell tőkét, kamatot és díjakat fizetniük e tartozások után 2026. november 30-ig. Érdemes tudni, hogy

  • a gazda dönthet úgy, hogy mégis az eredeti feltételek szerint fizet tovább – ez nem jelent kilépést a moratóriumból.
  • A moratórium 2026. november 30-ig tart.
  • A szerződés futamideje automatikusan meghosszabbodik a moratórium időtartamával.
  • A hozzá kapcsolódó mellékkötelezettségek (pl. garancia, kezesség) is automatikusan meghosszabbodnak, külön megállapodás nélkül.
  • A hitelező nem mondhatja fel a szerződést nemfizetés miatt 2026. november 30-ig.

A moratórium alatt

  • a felhalmozódó kamatot nem lehet tőkésíteni,
  • A felhalmozott kamatot a moratórium után, a hátralévő futamidő alatt, évente egyenlő részletekben kell fizetni,
  • a futamidő úgy hosszabbodik, hogy a fizetendő törlesztőrészlet ne legyen magasabb, mint az eredeti,
  • ugyanezek a szabályok vonatkoznak a díjakra is.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

