Örömhírt kapott a UBS, 2008 óta nem látott szintre ugrott a svájci bankóriás árfolyama

2008 óta nem látott csúcsra ugrott a UBS árfolyama, miután a svájci képviselők kompromisszumos javaslatot dolgoztak ki a legnagyobb svájci bank új tőkekövetelményeiről, hogy a bank megőrizhesse nemzetközi versenyképességét. Jelenleg 3,0%-os pluszban tartózkodik a társaság árfolyama csütörtöki záróértékéhez képest.

A svájci kormány eredetileg azt javasolta, hogy az UBS – amely a Credit Suisse 2023-as felvásárlása óta az ország egyetlen globális pénzintézete – a jelenlegi 60 százalék helyett teljes mértékben, 100 százalékban tőkésítse külföldi leányvállalatait. Ezzel a lépéssel a potenciális külföldi veszteségeket kívánták volna fedezni. A kormányzati javaslat az UBS számára mintegy 24 milliárd dollárnyi többlettőke bevonását jelentené, mégpedig elsődleges alapvető tőke formájában.

Képviselők többpárti csoportja viszont most azt indítványozta, hogy a bank az úgynevezett

kiegészítő alapvető tőkével fedezhesse a külföldi egységekre vonatkozó tőkekövetelmény akár felét is. Ez jelentősen csökkentené a terhet.

A Neue Zürcher Zeitung napilapban megjelent hír nyomán az UBS részvényárfolyama több mint 4,5 százalékot ugrott, és elérte a 35,17 svájci frankot, jelenleg 3,0%-on, 34,5 frankon áll. A papírok értéke így megduplázódott a Credit Suisse felvásárlása előtti szinthez képest.

Az UBS mérlegfőösszege nagyjából kétszerese Svájc éves gazdasági teljesítményének, ezért a kormány mindenképpen el akarja kerülni, hogy megismétlődjön a Credit Suisse-hez hasonló összeomlás.

A kompromisszumos javaslatot a jobboldali Svájci Néppárt, a jobbközép liberálisok, a Centrumpárt és a zöldliberálisok képviselői együtt terjesztették elő. A Reuters által megtekintett dokumentum támogatja, hogy az UBS-re világszinten a legszigorúbb tőkeszabályok vonatkozzanak, ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a különbség a vezető pénzügyi központok szabályozásához képest

nem lehet akkora, hogy veszélyeztesse a svájci pénzügyi központ versenyképességét.

A terv emellett azt is felveti, hogy a volatilis befektetési banki tevékenységet a kockázattal súlyozott eszközök 30 százalékára korlátozzák.

Az UBS első reakciója szerint a mostani kompromisszumos javaslat konstruktívabb irányt képvisel, mint a kormány eredeti elképzelése, ugyanakkor a bank hangsúlyozta, hogy Svájcban már jelenleg is a világ legszigorúbb tőkeszabályai vannak érvényben. A pénzügyminisztérium közölte, hogy a kormány kellő időben dönt a további lépésekről.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images