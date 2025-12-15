  • Megjelenítés
Rekordösszeget kap a hadiipar az Európai Beruházási Banktól
Portfolio
Az Európai Beruházási Bank (EIB) 2026-ban 4,5 milliárd euróra emeli a védelmi projektekre szánt hitelezési keretét a 2025-ös 3,5 milliárd euró után, és a kereslet függvényében további bővítést is kilátásba helyez - írja a Reuters.
Az Európai Beruházási Bank (EIB) 2026-ban 4,5 milliárd euróra növeli a védelmi projektekre fordított finanszírozását. Ez jelentős emelkedés a 2025-re tervezett 3,5 milliárd euróhoz képest. Nadia Calviño, az EIB elnöke szerint,

ha a kereslet indokolja, a védelmi célú hitelezés kerete tovább is bővülhet.

Calviño az uniós pénzügyminiszterek brüsszeli találkozóján elmondta, hogy a tervezett emelés a már folyamatban lévő projekteken alapul. A bank elsősorban

  • a katonai mobilitásra,
  • a kritikus infrastruktúra fejlesztésére,
  • az unió keleti határainak védelmére, valamint
  • drónelhárító rendszerek finanszírozására összpontosít.

A védelmi célú hitelezés az EIB 2026-ra tervezett,

összesen 100 milliárd eurós hitelkeretéből valósul meg.

Ennek több mint felét továbbra is a klímaváltozás elleni küzdelmet szolgáló projektekre különítik el.

Az EIB emellett a 70 milliárd eurós, hároméves innovációs programjából is folytat hitelezési tevékenységet. A program célja olyan technológiai vállalatok támogatása Európában, amelyek növekedni szeretnének, de tőkehiánnyal küzdenek. A kezdeményezés eddig kilenc, egyenként egymilliárd eurónál nagyobb értékű céget – úgynevezett unikornist – segített a piacra.

Az Európai Technológiai Bajnokok Kezdeményezéséhez eddig hat uniós tagállam járult hozzá extra forrásokkal. A kedvező eredmények nyomán egyre több kormány érdeklődik a csatlakozás iránt. Calviño bejelentette, hogy 2026 elején elindul a program második fázisa.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

