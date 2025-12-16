Bankot alapít a PayPal

A PayPal hétfőn közölte, hogy bankalapítási kérelmet nyújtott be az Egyesült Államokban, kihasználva a Trump-kormányzat alatt kialakult, a fintech- és kriptovállalatok számára kedvezőbb szabályozási környezetet - írja a Reuters. Elsősorban az amerikai kisvállalkozások hitelezését pörgetné fel a cég a lépéssel.

A kaliforniai székhelyű vállalat az Utah állam Pénzügyi Intézmények Hivatalánál és a Szövetségi Betétbiztosítási Társaságnál (FDIC) kezdeményezte egy úgynevezett ipari hitelintézet (ILC) létrehozását, ami a hitelintézet tevékenységek korlátozott körének végzésére ad lehetőséget.

Az engedély birtokában a PayPal bővíthetné az amerikai kisvállalkozásoknak nyújtott hitelezési tevékenységét, és csökkenthetné a külső partnerektől való függőségét.

"A tőkéhez jutás továbbra is komoly akadályt jelent a növekedni vágyó kisvállalkozások számára" – mondta Alex Chriss, a PayPal vezérigazgatója. Hozzátette, hogy a PayPal Bank létrehozása hatékonyabbá tenné a vállalat működését, és lehetővé tenné, hogy még jobban támogassák a kisvállalkozások fejlődését.

A PayPal 2013 óta több mint 30 milliárd dollárnyi hitelt folyósított, ezt növelné, emellett a vállalat kamatozó megtakarítási számlákat is kínálna ügyfeleinek.

Trump elnök hivatalba lépése óta megszaporodtak a bankengedély iránti kérelmek, mivel a szabályozó hatóságok lazább, növekedéspárti irányvonalat képviselnek.

A múlt héten a Pénzforgalmi Ellenőrző Hivatal előzetes jóváhagyást adott a Ripple és a Circle számára egy nemzeti vagyonkezelő bank alapításához.

A PayPal a PayPal Bank elnöki posztjára Mara McNeillt szemelte ki. McNeill több mint két évtizedes banki és vállalati hitelezési tapasztalattal rendelkezik, korábban a Toyota Financial Savings Bank vezérigazgatója volt.

Címlapkép forrása: Shutterstock