  • Megjelenítés
FONTOS Zsiday Viktor nagy döntést hozott: befejezi portfóliómenedzseri pályafutását
Bankot alapít a PayPal
Bank

Bankot alapít a PayPal

Portfolio
A PayPal hétfőn közölte, hogy bankalapítási kérelmet nyújtott be az Egyesült Államokban, kihasználva a Trump-kormányzat alatt kialakult, a fintech- és kriptovállalatok számára kedvezőbb szabályozási környezetet - írja a Reuters. Elsősorban az amerikai kisvállalkozások hitelezését pörgetné fel a cég a lépéssel.
AgroFood 2026
A hazai élelmiszeripar tematikus szakmai konferenciája: középpontban a hatékonyság, a versenyképesség és az üzleti siker
Információ és jelentkezés

A kaliforniai székhelyű vállalat az Utah állam Pénzügyi Intézmények Hivatalánál és a Szövetségi Betétbiztosítási Társaságnál (FDIC) kezdeményezte egy úgynevezett ipari hitelintézet (ILC) létrehozását, ami a hitelintézet tevékenységek korlátozott körének végzésére ad lehetőséget.

Az engedély birtokában a PayPal bővíthetné az amerikai kisvállalkozásoknak nyújtott hitelezési tevékenységét, és csökkenthetné a külső partnerektől való függőségét.

"A tőkéhez jutás továbbra is komoly akadályt jelent a növekedni vágyó kisvállalkozások számára" – mondta Alex Chriss, a PayPal vezérigazgatója. Hozzátette, hogy a PayPal Bank létrehozása hatékonyabbá tenné a vállalat működését, és lehetővé tenné, hogy még jobban támogassák a kisvállalkozások fejlődését.

A PayPal 2013 óta több mint 30 milliárd dollárnyi hitelt folyósított, ezt növelné, emellett a vállalat kamatozó megtakarítási számlákat is kínálna ügyfeleinek.

Még több Bank

Megőrültek a magyarok az MBH-részvényekért: nem maradt annyi papír, amennyit megvettek volna

A magánhitel az új sláger, már Japánban is ebben hisznek a legjobban

Rekordösszeget kap a hadiipar az Európai Beruházási Banktól

Trump elnök hivatalba lépése óta megszaporodtak a bankengedély iránti kérelmek, mivel a szabályozó hatóságok lazább, növekedéspárti irányvonalat képviselnek.

A múlt héten a Pénzforgalmi Ellenőrző Hivatal előzetes jóváhagyást adott a Ripple és a Circle számára egy nemzeti vagyonkezelő bank alapításához.

A PayPal a PayPal Bank elnöki posztjára Mara McNeillt szemelte ki. McNeill több mint két évtizedes banki és vállalati hitelezési tapasztalattal rendelkezik, korábban a Toyota Financial Savings Bank vezérigazgatója volt.

paypal

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

"Ez az igazi csoda. Az új japán csoda."

Zentuccio Japánba látogatott, és eléggé megdöbbent azon, amin látott. Nagyon magas minőség, egyedülálló ár-érték arány, és az ország távolról sem drága. Mindezt úgy, hogy a... The pos

Holdblog

Hidegháború indul a sportban?

Korábban írtam arról egy igen hosszú anyagot arról, hogy kik azok a szereplők különböző kontinenseken, akik irányítják mindannyiunk kedvenc játékát. Az a napnál világosabb volt,... The po

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Tűz alatt Moszkva, hatalmas biztonsági garanciát adna Kijevnek Trump? – Híreink az orosz-ukrán háborúról hétfőn
Eséssel zártak az amerikai tőzsdék
Megőrültek a magyarok az MBH-részvényekért: nem maradt annyi papír, amennyit megvettek volna
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility