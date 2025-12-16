Hatalmasra nőtt az árnyékbankrendszer, kongatni kezdték a vészharangot

A globális árnyékbankrendszer eszközállománya először haladta meg a 250 000 milliárd dollárt a Pénzügyi Stabilitási Tanács (FSB) friss adatai szerint. A jelentés tovább erősítheti azokat az aggodalmakat, amelyek a lazábban szabályozott pénzügyi szektorból kiinduló rendszerszintű kockázatokra vonatkoznak, különösen ami a nehezen átlátható magánhitel (private credit) piacot illeti.

Az FSB éves jelentése szerint a nem banki pénzügyi intézmények – köztük hedge fundok, biztosítók és befektetési alapok – 2024 végén rekordszintű, 256 800 milliárd dollár értékű eszközállománnyal rendelkeztek. Ez 9,4 százalékos éves növekedésnek felel meg - írja a Bloomberg.

A nem banki szektor így a globális pénzügyi vagyon 51 százalékát adja, ami nagyjából megegyezik a járvány előtti aránnyal.

A nem banki szektoron belül a vagyonkezelő társaságok, a hedge fundok, a pénzpiaci alapok és más befektetési alapok bővültek a leggyorsabban, mindannyian kétszámjegyű ütemben. Ezzel szemben a hagyományos bankszektor eszközállománya csupán 4,7 százalékkal nőtt.

Andrew Bailey, az FSB elnöke és a Bank of England kormányzója korábban többször is felhívta a figyelmet a nem banki pénzügyi szektorban rejlő kockázatokra.

A testület külön aggodalmát fejezte ki a több ezermilliárd dolláros globális magánhitel-piac átláthatatlansága miatt. Ezt a területet a felügyeleti hatóságok is kiemelten figyelik, miután a JPMorgan Chase vezérigazgatója, Jamie Dimon és az UBS elnöke, Colm Kelleher is figyelmeztetett a szegmens sérülékenységére.

Az FSB nyolc jelentős joghatóságból – köztük Kanadából, Németországból, Japánból és Svájcból – próbált adatokat gyűjteni a magánhitelezésről, ám jelentős hiányosságokba ütközött. Ezek az országok összesen mindössze 500 milliárd dollárnyi magánhitel-tevékenységről számoltak be, ami jóval elmarad a kereskedelmi adatforrások alapján készített becslésektől.

A jelentés szerint egyes országok egyáltalán nem tudtak adatot szolgáltatni, mások pedig csak az iparág egy szűkebb részéről adtak információt. A helyzetet tovább nehezíti, hogy nem létezik egységes, nemzetközileg elfogadott definíció a magánhitelezésre.

Az FSB 2026-os munkaprogramjában kiemelt feladatként szerepel a magánhitel-piacra vonatkozó adathiányok kezelése és a statisztikai lefedettség javítása.

