Indul a Zöld Lendület Hitelprogram, 100 milliót és 10 milliárdot is fel lehet venni
Bank

Indul a Zöld Lendület Hitelprogram, 100 milliót és 10 milliárdot is fel lehet venni

Portfolio
Zöld Lendület Hitelprogram néven, új, 30 milliárd forintos keretösszegű finanszírozási lehetőséget indít a Magyar Fejlesztési Bank (MFB). A beruházási hitelből és forgóeszközhitelbőlá álló program célja, hogy elősegítse a hazai vállalkozások és szervezetek fenntartható működésre való átállását, technológiai megújulását és versenyképességük erősítését. A program kiemelten fókuszál a körforgásos gazdálkodást és a zöld célú fejlesztéseket ösztönző beruházások finanszírozására – közölte a bank.
Az MFB Zöld Lendület Hitelprogram újdonsága, hogy a mikro-, kis- és középvállalkozások, a nagyvállalatok, valamint – a hazai innovációs ökoszisztémát erősítve – többek között egyetemek számára is elérhető. A mintegy 30 milliárd forintos, illetve 75 millió eurós keretösszegű hitelprogramnál felvehető hitelösszeg mind a beruházási hitel, mind a forgóeszköz hitel esetében

minimum 100 millió, maximum 10 milliárd forint, vagy ennek megfelelő euró lehet.

Az MFB Zöld Lendület Beruházás hitel olyan fejlesztésekhez nyújt finanszírozást, amelyek közvetlenül hozzájárulnak a vállalkozások fenntartható működéséhez, energiahatékonyságának javításához vagy környezeti lábnyomának csökkentéséhez. A beruházási hitel igényelhető:

  • energiahatékony épületkorszerűsítéshez,
  • megújulóenergia-termelő rendszerek, például naperőművek, geotermikus megoldások vagy biogáz üzemek létesítéséhez,
  • energiatárolási kapacitások kiépítéséhez,
  • fenntartható víz- és hulladékgazdálkodási fejlesztésekhez,
  • a körforgásos működést támogató beruházások megvalósításához,
  • az ipari energiahatékonyság növelését célzó eszköz- és technológiacserékhez és
  • zöld ingatlanfejlesztési projektekhez is.

Az igénylők választása szerint a hitel kamata a teljes futamidő alatt fix vagy változó lehet.

A hitel futamideje a szerződéskötéstől számított legalább 5 év, legfeljebb 15 év.

Az MFB Zöld Lendület Forgóeszköz hitel a vállalkozások mindennapi működéséhez kapcsolódó, zöld tevékenységeket támogató költségek fedezésére szolgál, így igényelhető:

  • környezetbarát alapanyagok és készletek beszerzéséhez,
  • a zöld technológiákhoz kapcsolódó árukészletek finanszírozására,
  • a körforgásos működés során felmerülő költségek forrásának biztosítására,
  • az energiakímélő termelési folyamatokhoz szükséges forgóeszközök beszerzéséhez,
  • működőtőke és tartós forgóeszközök finanszírozására,
  • olyan informatikai vagy gyártóeszközök készleten tartására, amelyek zöld fejlesztésekhez kapcsolódnak.

A hitel futamideje a szerződéskötéstől számított legalább 2 év, legfeljebb 2,5 év.

A hitelprogram termékeit azok a Magyarországon székhellyel vagy fiókteleppel rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások, nagyvállalatok, valamint más, kettős könyvvitelt vezető szervezetek vehetik igénybe, amelyek zöld beruházás- vagy zöld forgóeszköz-finanszírozási igényeiket kívánják kielégíteni.

A zöld jelleg igazolása nem indikátorhoz kötött, és az MFB Fenntartható Finanszírozási Keretrendszerének vagy az EU taxonómiának való meg nem felelés sem jelent kizáró okot. A hitelprogram részletes feltételei és a kapcsolódó dokumentumok az mfb.hu oldalon érhetők el.

A hitelkérelmek összeghatártól függetlenül kizárólag és közvetlenül az MFB Zrt.-hez nyújthatók be.

