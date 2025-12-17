Zuhan az MBH Bank tőzsdei árfolyama, mutatjuk a magyarázatot

Portfolio Investment Day 2026 Február 24-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

November 24-én jelentette be az MBH Bank, hogy nyilvános részvényértékesítés keretében válik meg 7 százaléknyi, vagyis mintegy 22,6 millió darab saját részvényétől. A befektetők a bank könyv szerinti értékének megfelelő áron vagy annál olcsóbban vásárolhattak a társaság részvényeiből az elmúlt három hétben.

E hét hétfőn kiderült: közel 12 ezer befektető vált részvényessé az MBH Bankban a társaság nyilvános részvényértékesítése során, miután jelentős túlkereslettel összesen 107 milliárd forint értékű igény érkezett a bank 86,9 milliárdos maximális összérték mellett meghirdetett 22,6 millió darab saját részvényre.

A hétfőn allokált részvények végül darabonként 3300 forintos intézményi és 2970 forintos kedvezményes lakossági értékesítési áron kerültek a befektetőkhöz, a lakossági befektetők 20,3 millió, az intézmények 2,3 millió részvényhez jutottak. A túljegyzés miatt a beadott igényeket 70%-os arányban teljesítette a bank, minden befektető az általa igényelt mennyiség arányában kapott részvényt, amelyekkel csütörtökön indulhat meg a tőzsdei kereskedés.

Az MBH Bank eddig 13%-os közkézhányaddal rendelkezett (ez most 20%-ra emelkedik), ám ennek is csak egy töredékével kereskedtek eddig a tőzsdén, így gyenge likviditás és alacsony forgalom mellett adták-vettek a részvényeket 2023 augusztusa óta (előtte még ennyi sem volt, pedig az MKB tőzsdére vitele révén már 2019 júniusa óta lett volna erre lehetőségük a tulajdonosokkal).

Az elmúlt két évben megfigyelt 5800 és 8000 forint közötti sáv ezért nem a bank tényleges értékét mutatta,

várható volt ehhez képest az árfolyamcsökkenés, ahogy közeleg a nyilvánosan értékesített részvények tőzsdei bevezetése.

A fair piaci értéket persze nehéz meghatározni, az Equilor mindenesetre 4047 forintos 12 hónapos célárat fogalmazott meg, a bank szeptember végi könyv szerinti értéke pedig 3738 forintos részvényenkénti árat indokolna. Ezekhez képest a 3670 forintos jelenlegi árfolyam már túl alacsony, ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy az intézményi befektetők ennél is alacsonyabb, 3300 forintos, a lakosság 2970 forintos áron jutott hozzá az elmúlt három hétben. Ha most megállna a bank árfolyamának a csökkenése, akkor egy lakossági befektető több mint 20%-os rövid távú hozamot realizálhatna, persze a tömeges értékesítés lefelé irányuló nyomást helyezne a papírokba. A következő napokban és hetekben megmutatkozhat,

rövid távú spekuláció vagy hosszú távú befektetői szándék állt-e inkább a tömeges lakossági érdeklődés mögött.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ