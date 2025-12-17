  • Megjelenítés
Zuhan az MBH Bank tőzsdei árfolyama, mutatjuk a magyarázatot
Bank

Zuhan az MBH Bank tőzsdei árfolyama, mutatjuk a magyarázatot

Több mint 22%-kal, 3500 forint környékére esett az elmúlt órában keddi záróértékéhez képest az MBH Bank tőzsdei részvényértéke, jelenleg pedig 3670 forinton áll, miután az elmúlt két évet jórészt még az 5800 és 8000 forint közötti sávban tölötte az árfolyam. A mostani zuhanás logikus, hiszen csütörtökön indul a kereskedés a bank által nyilvánosan értékesített saját részvényekkel, amelyekhez az intézményi befektetők 3300 forintos, a lakosság 2970 forintos áron jutott hozzá az elmúlt három hétben. Utóbbiak így még mindig több mint 20%-os nyerőben állnak.
Portfolio Investment Day 2026
Február 24-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!
Információ és jelentkezés

November 24-én jelentette be az MBH Bank, hogy nyilvános részvényértékesítés keretében válik meg 7 százaléknyi, vagyis mintegy 22,6 millió darab saját részvényétől. A befektetők a bank könyv szerinti értékének megfelelő áron vagy annál olcsóbban vásárolhattak a társaság részvényeiből az elmúlt három hétben.

E hét hétfőn kiderült: közel 12 ezer befektető vált részvényessé az MBH Bankban a társaság nyilvános részvényértékesítése során, miután jelentős túlkereslettel összesen 107 milliárd forint értékű igény érkezett a bank 86,9 milliárdos maximális összérték mellett meghirdetett 22,6 millió darab saját részvényre.

A hétfőn allokált részvények végül darabonként 3300 forintos intézményi és 2970 forintos kedvezményes lakossági értékesítési áron kerültek a befektetőkhöz, a lakossági befektetők 20,3 millió, az intézmények 2,3 millió részvényhez jutottak. A túljegyzés miatt a beadott igényeket 70%-os arányban teljesítette a bank, minden befektető az általa igényelt mennyiség arányában kapott részvényt, amelyekkel csütörtökön indulhat meg a tőzsdei kereskedés.

Az MBH Bank eddig 13%-os közkézhányaddal rendelkezett (ez most 20%-ra emelkedik), ám ennek is csak egy töredékével kereskedtek eddig a tőzsdén, így gyenge likviditás és alacsony forgalom mellett adták-vettek a részvényeket 2023 augusztusa óta (előtte még ennyi sem volt, pedig az MKB tőzsdére vitele révén már 2019 júniusa óta lett volna erre lehetőségük a tulajdonosokkal).

Még több Bank

Energetika, védelmi ipar, nemzetközi és magyar nagyvállalatok: ezekre koncentrál ma az ING Bank Magyarországon

Belenyúl a parlament az online vásárlásokba: itt az első igazi BNPL-szabályozás Magyarországon

Érkeznek a hitelgondozók, bárki hozzájuthat a nemteljesítő követelésekhez

Az elmúlt két évben megfigyelt 5800 és 8000 forint közötti sáv ezért nem a bank tényleges értékét mutatta,

várható volt ehhez képest az árfolyamcsökkenés, ahogy közeleg a nyilvánosan értékesített részvények tőzsdei bevezetése.

A fair piaci értéket persze nehéz meghatározni, az Equilor mindenesetre 4047 forintos 12 hónapos célárat fogalmazott meg, a bank szeptember végi könyv szerinti értéke pedig 3738 forintos részvényenkénti árat indokolna. Ezekhez képest a 3670 forintos jelenlegi árfolyam már túl alacsony, ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy az intézményi befektetők ennél is alacsonyabb, 3300 forintos, a lakosság 2970 forintos áron jutott hozzá az elmúlt három hétben. Ha most megállna a bank árfolyamának a csökkenése, akkor egy lakossági befektető több mint 20%-os rövid távú hozamot realizálhatna, persze a tömeges értékesítés lefelé irányuló nyomást helyezne a papírokba. A következő napokban és hetekben megmutatkozhat,

rövid távú spekuláció vagy hosszú távú befektetői szándék állt-e inkább a tömeges lakossági érdeklődés mögött.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

NAV Online Számla figyelmeztetés

Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Kiadta a parancsot Donald Trump: indul a katonai akció, teljes blokád jön Putyin szövetségesével szemben
Visszadobták az oroszok a béketervet, Kupjanszk szorítóba került - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán
Belenyúl a parlament az online vásárlásokba: itt az első igazi BNPL-szabályozás Magyarországon
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility