Kellemetlen hírt kapott a Raiffeisen Oroszországból, megütötték az árfolyamot

Ez már a második per, amelyet az MKAO Rasperia Trading Limited indított. A Rasperia a Strabag SE építőipari vállalatot, annak osztrák többségi tulajdonosait, valamint az osztrák Raiffeisen Bank International (RBI) orosz leányvállalatát, az AO Raiffeisenbankot perelte.
A bíróság kimondta, hogy a Strabag és osztrák fő részvényesei 339 millió eurót kötelesek fizetni a Rasperiának, és az ítélet az AO Raiffeisenbank eszközeire is végrehajtható.
Az orosz leánybank fellebbez a határozat ellen, a fellebbezés halasztó hatályú.
A megítélt összeg
- a Strabag 2024-es alaptőke-leszállításához kapcsolódó, állítólagosan elmaradt kártérítést,
- a 2024-re vonatkozó ki nem fizetett osztalékot, valamint
- az ítélet napjáig felgyűlt kamatokat foglalja magában.
Az AO Raiffeisenbank a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardoknak megfelelően 339 millió eurós céltartalékot képez a 2025-ös negyedik negyedévben.
- közölte a Raiffeisen. A mostani ítélet nem érinti az RBI-csoport Oroszország nélkül számított pénzügyi eredményeit, és nincs hatással a CET1 tőkemutatóra sem, amely az AO Raiffeisenbank saját tőkéjének teljes elvesztésével számolva 2025 harmadik negyedévében 15,7 százalék volt.
A hír megjelenése után 3,5%-os mínuszba került a bankcsoport árfolyama a bécsi tőzsdén. A bankcsoport azt is bejelentette, hogy a jövő év közepén vezérigazgatót vált:
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
