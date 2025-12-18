Kellemetlen hírt kapott a Raiffeisen Oroszországból, megütötték az árfolyamot

A kalinyingrádi választottbíróság 339 millió euró megfizetésére kötelezte a Strabagot és osztrák többségi tulajdonosait az uniós szankciók alatt álló Rasperia által indított perben, és az ítélet végrehajtását kiterjesztette a Raiffeisen Bank International orosz leánybankjának az eszközeire is - közölte az osztrák bankcsoport, amelynek az ítélet miatt orosz leánybankjánál a teljes, 339 millió eurós összeget el kell könyvelnie a negyedik negyedévre céltartalékként. A hír megjelenése után 3,5%-os mínuszba került a bankcsoport árfolyama a bécsi tőzsdén.

Ez már a második per, amelyet az MKAO Rasperia Trading Limited indított. A Rasperia a Strabag SE építőipari vállalatot, annak osztrák többségi tulajdonosait, valamint az osztrák Raiffeisen Bank International (RBI) orosz leányvállalatát, az AO Raiffeisenbankot perelte.

A bíróság kimondta, hogy a Strabag és osztrák fő részvényesei 339 millió eurót kötelesek fizetni a Rasperiának, és az ítélet az AO Raiffeisenbank eszközeire is végrehajtható.

Az orosz leánybank fellebbez a határozat ellen, a fellebbezés halasztó hatályú.

A megítélt összeg

a Strabag 2024-es alaptőke-leszállításához kapcsolódó, állítólagosan elmaradt kártérítést,

a 2024-re vonatkozó ki nem fizetett osztalékot, valamint

az ítélet napjáig felgyűlt kamatokat foglalja magában.

Az AO Raiffeisenbank a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardoknak megfelelően 339 millió eurós céltartalékot képez a 2025-ös negyedik negyedévben.

- közölte a Raiffeisen. A mostani ítélet nem érinti az RBI-csoport Oroszország nélkül számított pénzügyi eredményeit, és nincs hatással a CET1 tőkemutatóra sem, amely az AO Raiffeisenbank saját tőkéjének teljes elvesztésével számolva 2025 harmadik negyedévében 15,7 százalék volt.

A hír megjelenése után 3,5%-os mínuszba került a bankcsoport árfolyama a bécsi tőzsdén. A bankcsoport azt is bejelentette, hogy a jövő év közepén vezérigazgatót vált:

