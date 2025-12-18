Már most két számjegyű nyerőben vannak az MBH Bank új részvénybefektetői

Mától lehet kereskedni az MBH Bank nyilvánosan értékesített saját részvényeivel. Jelenleg 3300 forint környékén mozog a társaság részvényárfolyama, ami bár az elmúlt hónapokban (kis likviditás mellett) kialakult sávnál jelentősen alacsonyabb, a bank új lakossági tulajdonosai számára szép rövid távú hozamot jelent.

November 24-e és december 9-e között

a lakosság 2970, az intézmények 3300 forintos áron vásárolhattak az MBH Bank részvényeiből

az utólag kialakult árazás alapján. A már korábban kibocsátott részvényekkel zajló nyilvános részvényértékesítés (SPO) során 22,6 milliónyi saját részvényét ajánlotta fel a bank, ezzel a korábbi 13%-ról 20%-ra növelve a közkézhányadot. A részvényértékesítés annyira sikeres volt, hogy idő előtt le kellett zárni, és csak az igények 70%-át tudta a bank kielégíteni 67,8 milliárd forint volumenben.