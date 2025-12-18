Megbüntették a horvát Erstét

Az AZOP a bank megnevezése nélkül közölte csütörtökön, a bírság kiszabását. A közleményük szerint
a bank jogalap nélkül kezelte 433 922 ügyfél személyes adatait a mobilbanki alkalmazásába épített szoftver segítségével.
Az Android és Huawei operációs rendszereken működő program a mobilkészülékek tartalmát vizsgálta, és egyebek mellett az összes telepített alkalmazás listáját továbbította és tárolta a bank központi adatbázisában, ami a hatóság szerint súlyos, aránytalan és indokolatlan beavatkozást jelent a magánszférába.
A vizsgálat egy ügyfél beadványa nyomán indult. Az AZOP szerint a bank nem nyújtott megfelelően átlátható tájékoztatást az adatkezelésről, nem alkalmazott arányos technikai és szervezési intézkedéseket, és kevésbé beavatkozó megoldás is rendelkezésre állt volna. A hatóság kiemelte: az adatkezelés különleges személyes adatokra is következtetni engedhet.
Az Erste Banka ezt követően azt közölte: megkapta az AZOP határozatát, amely az ő bankjukra vonatkozik.
Tájékoztatásuk szerint a kifogásolt megoldást kizárólag az ügyfelek védelme és a csalások megelőzése érdekében alkalmazzák, és minden hatályos jogszabálynak megfelelően jártak el, beleértve a személyes adatok védelmét is. A bírságot megállapító határozat nem jogerős, a bank az átvételtől számított harminc napon belül közigazgatási pert indíthat az illetékes bíróságon - közölt az AZOP.
Címlapkép forrása: Zula Rabikowska/Bloomberg via Getty Images
Trump átnevezi az ikonikus központot – a saját neve is szerepel majd benne
Trump-Kennedy Központ lesz.
Történelmi fordulat az Egyesült Államokban: Trump aláírta a végrehajtási rendeletet
Könnyítés jön a kannabisznál.
Trump országos vészhelyzet kihirdetését tervezi
A lakhatási válság az oka.
Az utolsó pillanatban torpedózták meg a gigantikus alkut, ami átírná Európa jövőjét
Eközben hatalmas, barikádégetésekkel tarkított tüntetések robbantak ki Brüsszelben a terv ellen.
Váratlan fordulat az amerikai ingatlanpiacon: hiába csökkennek a kamatok, a vásárlók mégsem jönnek
Az új hirdetések száma 3,1 százalékkal csökkent.
Új vírus terjed Magyarországon: a betegek közel fele gyerek, kórházba is kerültek
Tombol az influenza és az RSV is karácsony előtt.
Váratlan bejelentést tett a Magyar Autóklub
Nincs többet ez a név.
Riasztó jelentést tett közzé 50 vezető tudós
A politikai nem partner.
Az MI hatása a felsőoktatásra
A mesterséges intelligencia egyre fontosabb szerepet játszik a felsőoktatásban, ugyanakkor új etikai és pedagógiai kihívásokat is felvet.
"Az európai autóiparnak befellegzett" - Terveknek becézett álmok Londonból
A védelmi cégeknél teljes eufória uralkodott: az egymásra licitálás és a "jövőbeli tervek"-nek becézett álmok dédelgetése. De az autóipar képviselői feszültek voltak: szerintük az eur
Tervezett eladások
Összeírtam magamnak, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tervezem eladni. Legalább tudom követni az elképzeléseim helyességét.Federal Agricu
Mindenki CEO akar lenni
Az After Hours e heti részében Balázs, Zsolt és Botond fejtik meg a világot, Zsiday Viktor háttérbe vonulását, a devizapiacot és azt, hogy a TV-ben... The post Mindenki CEO akar lenni appeared fi
Albérlet: mikor tesz ki a tulaj, hogy legyen a lányának hol laknia?
Az albérlet vagy lakásvásárlás egy pénzügyi dilemma, miért fizessem másnak az bérleti díjat? Emellett a tulajdonos bármikor felmondhatja a szerződést, vagyis új lakóhelyet kell keresni. E
NAV Online Számla figyelmeztetés
Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl
Hogyan törlik a politikai pártok az adatokat? - Egy NAIH jelentés margójára
Keveset lehetett hallani róla, de a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) november 20-i dátummal közzétett egy jelentést a politikai pártok törléshez való joggal kapcsol
A Westinghouse szerepe az új amerikai nukleáris forradalomban
A Westinghouse térnyerése jól mutatja az amerikai nukleáris expanzió és az európai ellátásbiztonsági átrendeződés összekapcsolódását.
Kiderült az igazság az ukrán árudömpingről: bajba kerülhetnek a magyar termelők
Nem azonosak az esélyek.
Akvizíció akvizíció után: így épít biztosítói stratégiát a Waberer’s
Árérzékeny fogyasztók és lakáspiaci felfordulás jellemezte az évet.
Merre tart a magyar gazdaság? Ismét jöhet a 400-as euró?
A szerdai Checklistben Virovácz Pétert, az ING Bank vezető elemzőjét kérdeztük.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.