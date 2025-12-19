Szédületes tempóra kapcsolt a fogyasztási hitelezés Spanyolországban

Spanyolországban a lakossági hitelezés ismét közelíti a 2008-as pénzügyi válság előtti szinteket: a gazdaság erős növekedése élénkíti a keresletet, miközben a bankok egyre inkább a jelzáloghiteleknél jövedelmezőbb, ám kockázatosabb fogyasztási célú hitelek felé mozdulnak el - írja a Reuters.

A 2008–2009-es válság után a hitelezés meredeken visszaesett Spanyolországban, de az utóbbi években újra erőre kapott. A lakosságot bátorítja a gazdaság teljesítménye: az idén a spanyol GDP az uniós átlag nagyjából kétszeresével bővült, és az előrejelzések szerint 2026-ban is felülmúlhatja az EU növekedési ütemét.

Továbbra is úgy látjuk, hogy van még tér az egészséges növekedésre a fogyasztói hitelezésben, mivel a munkaerőpiac nagyon stabil

– mondta Javier Gaztelu, a Sabadell bank hitelezési és fizetési üzletágának vezetője. A Sabadell teljesítő fogyasztási hitelállománya szeptemberben éves összevetésben 19 százalékkal nőtt, miközben a jelzáloghitelek állománya mindössze 5,6 százalékkal emelkedett.

Gaztelu szerint a hitelbővülést elsősorban a 2019 vége óta látványosan növekvő foglalkoztatás hajtja. A külföldi munkavállalók erőteljes beáramlása miatt Spanyolország lakossága már közelíti az 50 milliós történelmi rekordot.

Az új fogyasztási hitelek összege októberben megközelítette a 4,5 milliárd eurót.

Ez 21,8 százalékos éves növekedésnek felel meg, és a legmagasabb havi volumennek 2007 óta.

A folyamat éles ellentétben áll az egész eurózónában látottakkal, ahol az Európai Központi Bank októberi felmérése szerint a gyengébb gazdasági kilátások miatt inkább enyhe szigorítás figyelhető meg e hitelek feltételeiben.

A fedezet nélküli lakossági hitelezés ugyanakkor jelentős kockázatot hordoz a bankok számára. A nemteljesítő fogyasztási hitelek aránya októberben 4 százalék fölé emelkedett. Ez majdnem a duplája a jelzáloghitelek késedelmes vagy bedőlt arányának, de még mindig jóval elmarad a 2009 júniusában mért 8,3 százalékos csúcstól.

A pénzintézetek számára a fogyasztási hitelek vonzereje egyértelmű: az ilyen típusú kölcsönök átlagos kamata októberben közel háromszorosa volt a jelzáloghitelek 2,67 százalékos kamatszintjének.

A spanyol bankok teljes fogyasztási hitelállománya június végére éves alapon 7,2 százalékkal, 105,9 milliárd euróra nőtt. Ez már alig marad el a 2008 júliusában elért történelmi csúcstól. A fogyasztási hitelek részaránya a teljes hitelállományon belül 8,7 százalék, szemben az egy évvel korábbi 8,3 százalékkal és a válság előtti 5,8 százalékkal.

A spanyol kormány mindeközben egyre nagyobb aggodalommal figyeli a szabályozatlan cégek által kínált, nagyon magas kamatozású hitelek terjedését. Ezek a konstrukciók súlyos terheket rónak a sérülékeny hitelfelvevőkre. A kabinet a következő hetekben olyan szabályozási folyamatot indít, amely többek között a folyószámlahitelkeretek – például bizonyos hitelkártyák – kamatlábainak plafonját is meghúzná.

Ezeknél a termékeknél a nominális kamat jellemzően évi 18 százalékról indul, de a nagyon rövid törlesztési időszakok és a fix díjak kombinációja miatt a teljes hitelköltség mutató akár 1000 százalék fölé is emelkedhet. Ez könnyen végtelen adósságspirálba taszíthatja az ügyfeleket.

"Vannak emberek, akiknek a mindennapi megélhetéshez van szükségük finanszírozásra, akiket még a hitelkártyáktól is elzárnak, ezért mikrohitelekhez fordulnak.

A mikrohiteleknek pedig iszonyatos kamatai vannak

– mondta Antonio Gallardo, az Asufin fogyasztóvédelmi szövetség kutatási vezetője.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock