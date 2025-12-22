Döntött az MNB a bankok egyik tőkekövetelményéről

Fenntartja az anticiklikus tőkepuffer (CCyB) 1 százalékos mértékét 2027. január 1-jétől is - közölte az MNB. A bankok tőkekövetelménye segíti az intézmények erős sokkellenálló képességének fennmaradását. A jegybank áttekintette az EU-n kívüli (harmadik) országokban fennálló ciklikus kockázatokat, és az ezekre vonatkozó esetleg rátaelőírás szükségességét is.

Az MNB által követett ciklikus rendszerkockázati térkép és a fő indikátorait tömörítő ciklikus rendszerkockázati index összességében a pénzügyi rendszerben látható ciklikus rendszerkockázatok alacsony, semleges szintjét jelzik - közölte honlapján a jegybank.

Ennek megfelelően a jegybank által semleges kockázati környezetben előírt

1 százalékos CCyB-rátát meghaladó követelmény meghatározása nem indokolt.

Az MNB a 2025. július 1-jétől a hazai kitettségek vonatkozásában alkalmazandó CCyB-ráta 1 százalékos mértékét 2027. január 1-jétől is fenntartja.

A hazai kockázatok mellett az MNB évente értékeli a hazai bankrendszer tekintetében 2025-ben azonosított jelentős EU-n kívüli, ún. harmadik országok (Albánia, Montenegró, Oroszország, Szerbia, Ukrajna és Üzbegisztán) ciklikus rendszerkockázatait és az általuk alkalmazott CCyB-rátákat. Szükség esetén az MNB ezektől eltérő rátát is megállapíthat a hazai bankok ezen országokban lévő féllel szembeni kitettségeire. Az MNB aktuális értékelése szerint szabályalapon nem jelentkezik anticiklikus beavatkozási szükséglet egyik ország esetén sem, de a jegybank elvárja, hogy a bankok a helyi hatóságok által előírt rátákat alkalmazzák.

Az MNB a hazai kitettségek vonatkozásában alkalmazandó CCyB-ráta mértékét negyedévente állapítja meg, a jelentős harmadik országok körét minden év második negyedévében, az alkalmazandó rátákat pedig minden év negyedik negyedévében vizsgálja felül.

