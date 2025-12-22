  • Megjelenítés
Súlyos összeget fizet a Visa és a Mastercard a gyanús ATM-használati díjak miatt
Bank

Súlyos összeget fizet a Visa és a Mastercard a gyanús ATM-használati díjak miatt

Portfolio
A Visa és a Mastercard összesen 167,5 millió dollár kifizetéséről állapodott meg annak érdekében, hogy lezárjon egy csoportos pert, miután a felperesek azzal vádolták a két kártyatársaságot, hogy összejátszva mesterségesen magasan tartotta az ATM-használati díjakat - írja a Reuters.

A csütörtökön benyújtott egyezség még bírói jóváhagyásra vár. A megállapodás alapján kártérítésre azok az ügyfelek jogosultak, akik független, nem banki üzemeltetésű ATM-eknél fizettek díjat készpénzfelvételkor.

A Visa mintegy 88,8 millió, a Mastercard pedig 78,7 millió dollárt fizet be

abba az alapba, amelyből a 2007 októbere óta érintett fogyasztókat kártalanítják.

A pert 2011-ben indították. A fogyasztók azt kifogásolták, hogy a két kártyatársaság iparági szabályai megakadályozták a független ATM-üzemeltetőket abban, hogy alacsonyabb díjakat kínáljanak. A Visa és a Mastercard mindvégig tagadta a jogsértést.

Még több Bank

Nagy dobás az UniCredittől: forradalmasítják a kötvénykibocsátást

Mérföldkőhöz érkezett a digitális euró: online és offline is használható lenne

Mire várnak a magyar cégek? - Vállalatok tömegei kerülik el messze a bankokat

A két vállalat tavaly már 197,5 millió dollárt fizetett egy hasonló ügy rendezésére, amelyben banki ATM-eket használó ügyfelek emeltek panaszt a szerintük túlzott díjak miatt. Több bank 2021-ben összesen 66 millió dollárért egyezett meg a felperesekkel.

A felperesek ügyvédei kiváló eredménynek minősítették az új megállapodást, és jelezték, hogy a létrejövő pénzalap 30 százalékát, vagyis mintegy

50 millió dollárt kérnek majd ügyvédi díjként.

A Visa emellett más trösztellenes perekben is érintett. Az amerikai igazságügyi minisztérium például azzal vádolja a céget, hogy jogellenesen monopolizálta az amerikai bankkártyapiacot.

Kapcsolódó cikkünk

Trump mindent bevet, hogy ne legyen csúfos kudarc a saját magáról elnevezett megtakarítás

Belenyúl a parlament az online vásárlásokba: itt az első igazi BNPL-szabályozás Magyarországon

Fizetőgyűrűk Magyarországon: újabb bank lépett

Így működik a leggazdagabb magyar pénzgyára, amibe te is beszállhatsz!

Hiába a készpénzgyilkos fegyverek, szomorú divat hódít Magyarországon

Óriási megállapodást kötött a kereskedőkkel a Visa és a Mastercard

Így született meg a semmiből a világ legértékesebb startupja

Kiakadtak a bankok az európai készpénzmentes mesterterven

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

NAV Online Számla figyelmeztetés

Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl

Kasza Elliott-tal

MARA Holdings - kereskedés

Érik egy visszaszállás a MARA-ba, bár nehezen tudom számozni a grafikont, mert a sok ABC szerkezeten nem látszik, hogy melyik milyen idősíkon ABC, és melyik melyiknek a része. Egyszer majd letisz

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Floridában folynak a tárgyalások, fontos orosz csomópontot ért támadás – Háborús híreink vasárnap
Ilyen támogatás még nem volt: 40 ezer család kaphat 2,5 millió forintnyi ingyenpénzt
Mérföldkőhöz érkezett a digitális euró: online és offline is használható lenne
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility