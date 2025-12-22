Súlyos összeget fizet a Visa és a Mastercard a gyanús ATM-használati díjak miatt

A Visa és a Mastercard összesen 167,5 millió dollár kifizetéséről állapodott meg annak érdekében, hogy lezárjon egy csoportos pert, miután a felperesek azzal vádolták a két kártyatársaságot, hogy összejátszva mesterségesen magasan tartotta az ATM-használati díjakat - írja a Reuters.

A csütörtökön benyújtott egyezség még bírói jóváhagyásra vár. A megállapodás alapján kártérítésre azok az ügyfelek jogosultak, akik független, nem banki üzemeltetésű ATM-eknél fizettek díjat készpénzfelvételkor.

A Visa mintegy 88,8 millió, a Mastercard pedig 78,7 millió dollárt fizet be

abba az alapba, amelyből a 2007 októbere óta érintett fogyasztókat kártalanítják.

A pert 2011-ben indították. A fogyasztók azt kifogásolták, hogy a két kártyatársaság iparági szabályai megakadályozták a független ATM-üzemeltetőket abban, hogy alacsonyabb díjakat kínáljanak. A Visa és a Mastercard mindvégig tagadta a jogsértést.

A két vállalat tavaly már 197,5 millió dollárt fizetett egy hasonló ügy rendezésére, amelyben banki ATM-eket használó ügyfelek emeltek panaszt a szerintük túlzott díjak miatt. Több bank 2021-ben összesen 66 millió dollárért egyezett meg a felperesekkel.

A felperesek ügyvédei kiváló eredménynek minősítették az új megállapodást, és jelezték, hogy a létrejövő pénzalap 30 százalékát, vagyis mintegy

50 millió dollárt kérnek majd ügyvédi díjként.

A Visa emellett más trösztellenes perekben is érintett. Az amerikai igazságügyi minisztérium például azzal vádolja a céget, hogy jogellenesen monopolizálta az amerikai bankkártyapiacot.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images