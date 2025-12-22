  • Megjelenítés
Trump ámokfutása ellenére idén tovább erősödtek az amerikai bankok Európában
Az amerikai Wall Street-i bankok 2025-ben tovább erősítették pozíciójukat az európai befektetési banki piacon, itteni ügyfeleik a globális piaci turbulenciák és Donald Trump április 2-án bejelentett védővámjai ellenére is kitartottak mellettük - írja a Reuters.

Számos bankvezető arra számított, hogy az európai kormányok és vállalatok az amerikai pénzintézetek helyett inkább az európai bankokat választják majd tranzakciós és értékpapír-ügyleteik intézésére. Jamie Dimon, a JPMorgan vezérigazgatója elismerte, hogy a vámbejelentést követően valóban elvesztettek néhány külföldi ügyfelet.

Az európai bankok részvényárfolyamai 2025-ben ugyan emelkedtek a magasabb kamatokból származó többletbevételeknek köszönhetően,

a befektetési banki piacon mégsem tudtak érdemben teret nyerni amerikai riválisaikkal szemben.

Egyes termékeknél, például a részvénykibocsátásoknál, még visszaesést is tapasztaltak.

Az amerikai bankok az idei évben 37 százalékos piaci részesedést értek el az európai, közel-keleti és afrikai régióban. Ez megegyezik a tavalyi szinttel, és alig marad el a valaha mért legmagasabb, 40 százalékos csúcstól.

Az amerikai pénzintézetek a 2008-as pénzügyi válság óta folyamatosan teret nyernek európai versenytársaikkal szemben. Ennek egyik oka az volt, hogy míg a Deutsche Bank, a Barclays és a Société Générale éveken át szerkezetátalakításokkal és leépítésekkel küzdött, addig az amerikai riválisok gyorsan talpra álltak és tovább terjeszkedtek.

A Goldman Sachs vezeti a régiós rangsort 6,8 százalékos részesedéssel, őt követi a JPMorgan és a francia BNP Paribas.

Az amerikai bankok különösen az egymilliárd dollárt meghaladó nagyügyletekben dominálnak, főként a technológiai és telekommunikációs szektorban. A felvásárlások és összeolvadások (M&A) piacán az év harmadik negyedévének végéig 2,4 milliárd dollár díjbevételt értek el, miközben piaci részesedésük 2,3 százalékponttal nőtt.

Címlapkép forrása: Shutterstock

