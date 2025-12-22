Trump ámokfutása ellenére idén tovább erősödtek az amerikai bankok Európában

Számos bankvezető arra számított, hogy az európai kormányok és vállalatok az amerikai pénzintézetek helyett inkább az európai bankokat választják majd tranzakciós és értékpapír-ügyleteik intézésére. Jamie Dimon, a JPMorgan vezérigazgatója elismerte, hogy a vámbejelentést követően valóban elvesztettek néhány külföldi ügyfelet.
Az európai bankok részvényárfolyamai 2025-ben ugyan emelkedtek a magasabb kamatokból származó többletbevételeknek köszönhetően,
a befektetési banki piacon mégsem tudtak érdemben teret nyerni amerikai riválisaikkal szemben.
Egyes termékeknél, például a részvénykibocsátásoknál, még visszaesést is tapasztaltak.
Az amerikai bankok az idei évben 37 százalékos piaci részesedést értek el az európai, közel-keleti és afrikai régióban. Ez megegyezik a tavalyi szinttel, és alig marad el a valaha mért legmagasabb, 40 százalékos csúcstól.
Az amerikai pénzintézetek a 2008-as pénzügyi válság óta folyamatosan teret nyernek európai versenytársaikkal szemben. Ennek egyik oka az volt, hogy míg a Deutsche Bank, a Barclays és a Société Générale éveken át szerkezetátalakításokkal és leépítésekkel küzdött, addig az amerikai riválisok gyorsan talpra álltak és tovább terjeszkedtek.
A Goldman Sachs vezeti a régiós rangsort 6,8 százalékos részesedéssel, őt követi a JPMorgan és a francia BNP Paribas.
Az amerikai bankok különösen az egymilliárd dollárt meghaladó nagyügyletekben dominálnak, főként a technológiai és telekommunikációs szektorban. A felvásárlások és összeolvadások (M&A) piacán az év harmadik negyedévének végéig 2,4 milliárd dollár díjbevételt értek el, miközben piaci részesedésük 2,3 százalékponttal nőtt.
