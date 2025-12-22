Újabb magyar banknál vezették be a 15 milliós személyi kölcsönt

Az MBH Banknál 500 ezer forint és 15 millió forint közötti összegben lehet így már személyi kölcsönt igényelni, a futamidő 1 és 7 év között, a kamat pedig 9,99 és 20,99 százalék között alakulhat, a legkisebb kamathoz 10,6%-os THM mellett a jövedelem bankhoz érkeztetésére is szükség van.
Egy éve még csak a CIB Banknál lehetett 15 milliós összeget felvenni ingatlanfedezet nélkül, ma már hét banknál.
A Bankmonitor gyűjtése alapján nemcsak a maximális összegben, hanem a leghosszabb lehetséges futamidőben is van különbség a bankok ajánlatai között:
|Személyi kölcsönök maximális összege és futamideje
|Bank
|Maximális összeg
|Maximális futamidő
|CIB
|15 millió Ft
|8 év
|Cofidis
|10 millió Ft
|8 év
|Erste
|15 millió Ft
|8 év
|K&H
|15 millió Ft
|8 / 10 év *
|MagNet
|10 / 12 millió Ft *
|8 / 10 év *
|MBH
|15 millió Ft
|7 év
|OTP
|15 millió Ft
|7 év
|Raiffeisen
|15 millió Ft
|7 év
|UniCredit
|15 millió Ft
|8 / 10 év**
|*hitelcéltól függően
|** Vállalati Dolgozói Csomag meglététől függően
|Forrás: Bankmonitor, Portfolio
Sokan úgy vannak a személyi hitellel, hogy felveszik a saját számlavezető bankjuknál akkor is, ha nem ott a legkedvezőbb a kamat, THM értéke. A kisebb összeg, relatív rövid futamidő miatt ugyanis a törlesztőrészletek között nem lesz számottevő különbség. Az ilyen magas összeget mellett azonban ez a feltételezés megdőlni látszik: a legjobb ajánlat választásával az adós a futamidő alatt összességében akár 1,1 millió forintot spórolhat, ezért érdemes kalkulálni.
Decemberi elemzésünk a személyi kölcsönök piacáról itt olvasható:
Személyre szabott kalkulációhoz a Pénzcentrum kalkulátorát ajánljuk.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
