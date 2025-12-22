  • Megjelenítés
Újabb magyar banknál vezették be a 15 milliós személyi kölcsönt
Újabb bank módosított a maximálisan igényelhető kölcsönösszeg mértékén. December 17-től már az MBH Banknál is lehet akár 15 millió forint személyi hitelt igényelni. Ezzel már hét banknál is elérhető ekkora összeg ingatlanfedezet nélkül - számolt be a Bankmonitor. Személyre szabott kalkulációhoz a Pénzcentrum kalkulátorát ajánljuk.

Az MBH Banknál 500 ezer forint és 15 millió forint közötti összegben lehet így már személyi kölcsönt igényelni, a futamidő 1 és 7 év között, a kamat pedig 9,99 és 20,99 százalék között alakulhat, a legkisebb kamathoz 10,6%-os THM mellett a jövedelem bankhoz érkeztetésére is szükség van.

Egy éve még csak a CIB Banknál lehetett 15 milliós összeget felvenni ingatlanfedezet nélkül, ma már hét banknál.

A Bankmonitor gyűjtése alapján nemcsak a maximális összegben, hanem a leghosszabb lehetséges futamidőben is van különbség a bankok ajánlatai között:

Személyi kölcsönök maximális összege és futamideje
Bank Maximális összeg Maximális futamidő
CIB 15 millió Ft 8 év
Cofidis 10 millió Ft 8 év
Erste 15 millió Ft 8 év
K&H 15 millió Ft 8 / 10 év *
MagNet 10 / 12 millió Ft * 8 / 10 év *
MBH 15 millió Ft 7 év
OTP 15 millió Ft 7 év
Raiffeisen 15 millió Ft 7 év
UniCredit 15 millió Ft 8 / 10 év**
    *hitelcéltól függően
    ** Vállalati Dolgozói Csomag meglététől függően
Forrás: Bankmonitor, Portfolio  

Sokan úgy vannak a személyi hitellel, hogy felveszik a saját számlavezető bankjuknál akkor is, ha nem ott a legkedvezőbb a kamat, THM értéke. A kisebb összeg, relatív rövid futamidő miatt ugyanis a törlesztőrészletek között nem lesz számottevő különbség. Az ilyen magas összeget mellett azonban ez a feltételezés megdőlni látszik: a legjobb ajánlat választásával az adós a futamidő alatt összességében akár 1,1 millió forintot spórolhat, ezért érdemes kalkulálni.

Decemberi elemzésünk a személyi kölcsönök piacáról itt olvasható:

Személyre szabott kalkulációhoz a Pénzcentrum kalkulátorát ajánljuk.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

