Kivonul Oroszországból a Citigroup, tetemes veszteséget kell elkönyvelnie

A Citigroup igazgatótanácsa jóváhagyta orosz leányvállalata, az AO Citibank eladását a Renaissance Capitalnak, ami mintegy 1,2 milliárd dolláros, elsősorban árfolyamveszteségből eredő adózás előtti veszteséget eredményez.

A tranzakció várhatóan 2026 első felében zárul le az amerikai tőzsdefelügyelethez benyújtott dokumentum szerint.

A jóváhagyások eredményeként a 2025 negyedik negyedévében adózás előtti veszteség keletkezik az értékesítésen, amely nagyrészt az árfolyam-átváltási korrekcióhoz (CTA) kapcsolódó veszteségekből adódik; ezek az összegek a zárásig továbbra is a felhalmozott "egyéb átfogó eredményben" (accumulated other comprehensive income, AOCI) maradnak – közölte a bank egy külön nyilatkozatban.

A CTA (currency translation adjustment) egy számviteli módszer, amely a külföldi leányvállalat pénzügyi kimutatásainak a helyi pénznemről az anyavállalat elszámolási pénznemére történő átváltásából származó nyereségeket vagy veszteségeket rögzíti. Az AOCI a vállalat mérlegében a saját tőke egyik eleme, amely bizonyos, a nettó eredményben el nem számolt, nem realizált nyereségeket és veszteségeket tartalmaz.

A lépések együttes hatása tőkesemleges lesz a Citi elsődleges alapvető tőkéjére (Common Equity Tier 1) nézve – közölte a bank.

A tranzakcióhoz kapcsolódó veszteség nagysága még változhat, többek között a devizaárfolyamok mozgása miatt – tette hozzá a Citi. A bank 2025 negyedik negyedévétől az Oroszországban fennmaradó tevékenységét "eladásra tartott" kategóriába sorolja.

Vlagyimir Putyin orosz elnök a múlt hónapban adta meg az engedélyt a Renaissance Capital számára a Citibank orosz leányvállalatának megvásárlásához.

A Citi még 2022 augusztusában jelentette be, hogy oroszországi kitettsége csökkentése érdekében fokozatosan leépíti lakossági és helyi vállalati banki tevékenységét az országban.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock