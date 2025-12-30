  • Megjelenítés
Paraguayi bankban szerez részesedést az OTP
Paraguayi bankban szerez részesedést az OTP

Portfolio
A paraguayi Ueno Bank a LinkedIn-en tette közzé a bejelentést, miszerint az OTP részesedést szerez a dél-amerikai ország legnagyobb digitális bankjában.

A LinkedIn-posztban olvasható, hogy

az OTP Csoport 30 millió dollár értékű befektetéssel csatlakozik a paraguayi ueno bank részvényesei közé.

A tőkeinjekció része a dél-amerikai pénzintézet 2025 végéig tervezett, összesen 85 millió dollár értékű tőkésítési programjának, ezzel a bank "a paraguayi pénzügyi rendszer egyik legerősebb tőkehelyzetével rendelkező szereplőjévé válik", olvasható a posztban.

Hogy kontextusba helyezzük ezt a 30 millió dolláros befektetést: az OTP idei harmadik negyedéves profitja 330,5 milliárd forint volt, ami jelenlegi árfolyamon nézve mintegy 1 milliárd dollárt jelent. A mostani tranzakció nem tekinthető klasszikus akvizíciónak az OTP részéről, egy ilyen ügylet hagyományosan a jelenlegi 30 millió dollár többszörösére rúg.

A La Tribuna lap szerint az együttműködés várhatóan elősegíti a nemzetközi banki szakértelem és a digitális innovációk áramlását a paraguayi piacra. A befektetés lezárásával az Ueno bank kedvező pozícióba kerül ahhoz, hogy az új tőkét szolgáltatásainak továbbfejlesztésére, valamint vezető piaci szerepének megerősítésére használja fel. A partnerség mérföldkövet jelenthet egy integráltabb és versenyképesebb dél-amerikai pénzügyi környezet felé vezető úton.

Az Ueno bank a luxembourgi székhelyű U Holdings SARL leányvállalata, amely átfogó pénzügyi ökoszisztémák fejlesztésére szakosodott. A holdingtársaság diverzifikált portfóliót kezel, amely a banki szolgáltatások, a fizetési megoldások és a digitális pénzügyi szolgáltatások teljes spektrumát lefedi.

Címlapkép forrása: Portfolio

