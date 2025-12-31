  • Megjelenítés
Drámai jóslat látott napvilágot: 200 ezer állás szűnhet meg az európai bankoknál
Portfolio
A következő öt évben több mint 200 ezer munkahely szűnhet meg az európai bankszektorban a Morgan Stanley elemzői szerint, mivel a pénzintézetek egyre nagyobb mértékben támaszkodnak a mesterséges intelligenciára, miközben sorra zárják be fiókjaikat és működésük jelentős részét az online térbe helyezik át - számolt be a Financial Times.
Az elemzés 35 európai bankot vizsgált meg, ezek összesen mintegy 2,12 millió embert foglalkoztatnak. A Morgan Stanley számításai szerint

2030-ig akár 10 százalékkal is csökkenhet a létszám, ami körülbelül 212 ezer munkahely megszűnését jelentené.

A leépítések elsősorban a központi szolgáltatási területeket érinthetik, így a háttérirodai pozíciókat, valamint a kockázatkezelési és megfelelőségi feladatköröket.

Az európai bankok már régóta erős nyomás alatt állnak, hogy csökkentsék költségeiket és javítsák jövedelmezőségüket, amelyben tartósan elmaradnak amerikai versenytársaiktól. Több nagybank már megkezdte az átszervezéseket: a holland ABN Amro novemberben jelentette be, hogy 2028-ig teljes munkaidős állományának mintegy ötödét leépíti. A Société Générale vezérigazgatója pedig márciusban jelezte, hogy a költségcsökkentés érdekében gyakorlatilag semmit sem tekintenek érinthetetlennek.

A Morgan Stanley szerint

a mesterséges intelligencia adhat új lendületet a bankok költséghatékonysági programjainak, miután a korábbi takarékossági lépések hatása kifulladt.

A változások különösen a lakossági ügyfelekre fókuszáló bankokat érinthetik, valamint a francia és a német piacot, ahol a működési költségek aránya a bevételekhez képest továbbra is kiemelkedően magas.

Egyes bankvezetők ugyanakkor óvatosságra intenek. Conor Hillery, a JPMorgan Chase európai, közel-keleti és afrikai társelnöke arra figyelmeztetett, hogy a mesterséges intelligencia körüli lelkesedés közben sem szabad megfeledkezni a pályakezdők képzéséről. Szerinte biztosítani kell, hogy a fiatal szakemberek továbbra is elsajátítsák az alapvető banki készségeket, például a pénzáramlási modellek és mutatószámok készítését, különben a szektor komoly problémákat halmozhat fel a jövőre nézve.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

