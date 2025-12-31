  • Megjelenítés
Meghátrált az olasz kormány, akár eurómilliárdokat is követelhet rajta az UniCredit
Portfolio
Olaszország módosítani készül az úgynevezett aranyhatalmi (golden power) szabályokat, amelyekkel a stratégiai jelentőségű vállalatokat védi a felvásárlástól, és amelyekkel a Banco BPM felvásárlását is megakadályozta a nyáron az UniCreditnek. A Reuters által ismertetett tervezet szerint a kormány a jövőben megvárná az Európai Bizottság és az Európai Központi Bank értékelését, mielőtt állást foglalna a nagyobb, a pénzügyi szektorban végbemenő felvásárlásokról.

A lépéssel Róma az Európai Bizottsággal kialakult jogi vitát igyekszik rendezni, Brüsszel szerint ugyanis Olaszország megsérti az uniós szabályokat, amikor feltételeket szab a banki ügyletekhez. A vita kimenetele meghatározhatja az Európa széttagolt bankszektorában zajló, határokon átnyúló konszolidációs folyamatok jövőjét.

A konfliktus akkor robbant ki, amikor az UniCredit, Olaszország második legnagyobb bankja, a kormányzati beavatkozásra hivatkozva elállt a kisebb Banco BPM felvásárlásától.

Fellebez az UniCredit, mert keresztbe tett neki az olasz kormány

Felszólító levelet küld Brüsszel Olaszországnak a bankfelvásárlást meghiúsító szabályok miatt

Az olasz parlamentben tárgyalt módosítás szerint

a kormánynak meg kell várnia az uniós döntéseket a prudenciális és versenyjogi kérdésekben, mielőtt a bankokat és biztosítókat érintő ügyletekben alkalmazná aranyhatalmi jogköreit.

Róma emellett rögzíteni kívánja azonban azt is, hogy a gazdasági és pénzügyi biztonság a nemzetbiztonság részét képezi. Ezt az elvet Giancarlo Giorgetti gazdasági miniszter következetesen képviselte a brüsszeli tárgyalásokon.

Az Európai Bizottság álláspontja szerint a jelentős vállalati felvásárlásokat uniós szinten kell megvizsgálni, hogy a tagállamok ne hozhassanak indokolatlan intézkedéseket. Egy külön eljárásban a Reuters szerint az EU azt is mérlegeli, elrendelje-e Olaszországnak az UniCredit BPM-felvásárlására vonatkozó feltételeket tartalmazó rendelet visszavonását. A feltételek között az is szerepelt, hogy az UniCreditnek 2026 elejéig ki kell vonulnia Oroszországból, nehogy a Banco BPM megtakarításai Moszkva gazdaságát erősítsék az Ukrajna elleni háború idején.

Bár Róma hajlandó felülvizsgálni az aranyhatalmi keretrendszert, egyelőre kérdéses, hogy teljesíti-e az UniCredit–BPM-ügyletre vonatkozó feltételek eltörlését célzó esetleges uniós követelést, vagy inkább bíróság előtt támadja meg azt.

Egy Olaszország számára kedvezőtlen döntés akár több milliárd eurós kártérítési igénynek is kiteheti az államot az UniCredit részéről.

