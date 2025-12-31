Meghátrált az olasz kormány, akár eurómilliárdokat is követelhet rajta az UniCredit

A lépéssel Róma az Európai Bizottsággal kialakult jogi vitát igyekszik rendezni, Brüsszel szerint ugyanis Olaszország megsérti az uniós szabályokat, amikor feltételeket szab a banki ügyletekhez. A vita kimenetele meghatározhatja az Európa széttagolt bankszektorában zajló, határokon átnyúló konszolidációs folyamatok jövőjét.
A konfliktus akkor robbant ki, amikor az UniCredit, Olaszország második legnagyobb bankja, a kormányzati beavatkozásra hivatkozva elállt a kisebb Banco BPM felvásárlásától.
Az olasz parlamentben tárgyalt módosítás szerint
a kormánynak meg kell várnia az uniós döntéseket a prudenciális és versenyjogi kérdésekben, mielőtt a bankokat és biztosítókat érintő ügyletekben alkalmazná aranyhatalmi jogköreit.
Róma emellett rögzíteni kívánja azonban azt is, hogy a gazdasági és pénzügyi biztonság a nemzetbiztonság részét képezi. Ezt az elvet Giancarlo Giorgetti gazdasági miniszter következetesen képviselte a brüsszeli tárgyalásokon.
Az Európai Bizottság álláspontja szerint a jelentős vállalati felvásárlásokat uniós szinten kell megvizsgálni, hogy a tagállamok ne hozhassanak indokolatlan intézkedéseket. Egy külön eljárásban a Reuters szerint az EU azt is mérlegeli, elrendelje-e Olaszországnak az UniCredit BPM-felvásárlására vonatkozó feltételeket tartalmazó rendelet visszavonását. A feltételek között az is szerepelt, hogy az UniCreditnek 2026 elejéig ki kell vonulnia Oroszországból, nehogy a Banco BPM megtakarításai Moszkva gazdaságát erősítsék az Ukrajna elleni háború idején.
Bár Róma hajlandó felülvizsgálni az aranyhatalmi keretrendszert, egyelőre kérdéses, hogy teljesíti-e az UniCredit–BPM-ügyletre vonatkozó feltételek eltörlését célzó esetleges uniós követelést, vagy inkább bíróság előtt támadja meg azt.
Egy Olaszország számára kedvezőtlen döntés akár több milliárd eurós kártérítési igénynek is kiteheti az államot az UniCredit részéről.
Címlapkép forrása: Massimo Di Vita/Archivio Massimo Di Vita/Mondadori Portfolio via Getty Images
Súlyos vonatbaleset az év utolsó napján: 40 ember megsérült a népszerű turistacélpontnál Peruban
Két vonat ütközött össze.
1997 óta nem volt ilyen jó évük az európai bankrészvényeknek
A marzsok szűkülése megállt, a hitelezés növekedési pályára állt.
Megjött a friss előrejelzés: havazás jöhet az év utolsó napján Magyarországon!
Itt van a legújabb prognózis.
Sötétségbe borult az orosz agglomeráció: a hatóságok balesetről beszélnek, de valami más történhetett
Gyanús, hogy inkább drónok jutottak át a légvédelmen.
Megsúgták a magyar profik: ilyen portfólióval érdemes most nekimenni az új évnek
Eszeveszett éven vannak túl a befektetők.
Olyan változás jön év elején, ami kihatással lesz a magyar áramköltségekre is
Megrendülhet a régiós árampiac?
100 millió egy panelért? Oda se neki, magyarok tömegei startolnak rá álmaik otthonára
2025 legnagyobb magyar gazdasági sztoriját az Otthon Start szállította.
Hadihajók a Karib-tengeren: megbénult az olajexport, tankerek tucatjai rekedtek a partoknál
Vannak még olyan hajók, amelyek nem adták fel.
Jézus Krisztus hozta el az ötszöröző hozamot
Számomra az év legcukibb - egyben a legfontosabb lényegtelen (vagy a leglényegtelenebb fontos?) sztorija - az volt, hogy egy elsőre végtelenül hülyének tűnő fogadás végül... The post Jézus K
Adatvédelmi helyzetjelentés: mesterséges intelligencia a magyar bankszektorban
Az év végéhez érve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elhalmozza az érdeklődőket jelentésekkel. November végén a pártok és az online médiatartartalom-szolgálta
BNPL, vagyis vásárolj most, fizess később - mit kell tudni róla?
A BNPL, vagyis "buy now, pay later" (vásárolj most, fizess később) egy új, egyre népszerűbb fizetési forma, mely lehetővé teszi, hogy azonnal megkapjuk a kívánt terméket vagy szolgáltatást
Minimálbér, garantált bérminimum 2026 - ennyi lesz a legkisebb bér Magyarországon
Megszületett a megállapodás a 2026-os minimálbérről és garantált bérminimumról:2026. január 1-jétől a minimálbér 11%-kal, a garantált bérminimum 7%-kal emelkedik.
Az év legjobb posztjai - 2025
Az egyik év végi szokásom, hogy egy posztban kiemelem az év legfontosabb bejegyzéseit. Szeretek kicsit visszanézni az évre, azt gondolom, hogy van néhány olyan másodlagos kutatás a blogon, ami m
Miért utálom az aranyat?
Az arany évezredek óta tartja magát, mint a pénzügyek egyik királya és az elmúlt évtizedekben egyértelműen biztonsági eszköznek tekinti a piac. Ifkovics Ábrahám, a HOLD... The post Miért ut
Az év végére megkopott a lakásbefektetések varázsa
Maróti Ádám, a HOLD portfóliókezelője szerint az év sztorija, hogy a hosszú évekig tartó ingatlanbűvöletnek idén talán vége lett, így a következő években nehéz lesz... The post Az év v
Egy nagy visszatértő megverte az AI-t a tőzsdéken
Megszoktuk az elmúlt két évben, hogy óriási AI-hype van, mértéktelenül ömlik a pénz az ágazatba. De - ahogy azt Szőcs Gábor portfóliókezelő írja - az... The post Egy nagy visszatértő meg
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Sok befektető fog hibázni 2026-ban – kerüld el a csapdákat
Segítünk megtalálni a következő év nagy nyerteseit.
Új befektető érkezik a Cápák közé – elmondta, kit mentorálna szívesen
Varga Sándorral beszélgettünk.
Nehéz éven vannak túl a boltok – Mi jöhet ezután?
Neubauer Katalinnal, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkárával beszélgettünk.