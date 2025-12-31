Mi lesz a magyar privátbankokkal 2026-ban? – Megkérdeztük a vezéreket

Bozsogi Tamás, vezető, OTP Private Banking
1. Az elmúlt év nem a gyors növekedésről szólt, hanem arról, hogy ki tudott következetes maradni egy bizonytalan környezetben. Az év első fele a lakossági állampapírok átárazódásától és újrabefektetésétől volt hangos leginkább, amellett, hogy a régi-új amerikai elnök intézkedései egész évre biztosítottak izgalmakat és egyben lehetőségeket a piacon, többször alaposan megtornáztatva az egész szektort. Összességében sikerült a felszabadult vagyonelemeket házon belül tartani és a piaci hullámzást jól meglovagolni. A portfóliók diverzifikáltabbá váltak, az ügyfelek tudatosabbak lettek a kockázatvállalásban és felértékelődött az aktív vagyonkezelés. Az év végére az általunk kezelt vagyon nagyságrendileg 3600 milliárd forintra nőtt, annak ellenére, hogy az erősödő forint ebből a szempontból folyamatos ellenszelet jelentett a devizában denominált eszközök átértékelődésén keresztül.
2. Egy olyan környezetből lépünk tovább, ahol sok befektető a „kockázatmentes hozam” időszakából érkezik, miközben a jelen és a jövő már aktív döntéseket igényel. A portfóliók komplexebbek, több figyelmet és beavatkozást igényelhetnek. 2025-ben ezt sikerült jól menedzselni, és a tanácsadói hitelességünket egy összetettebb, kevésbé „egyirányú” piaci környezetben is meg kell tudnunk őrizni.
3. Arra számítunk, hogy tovább nő a strukturált, tematikus, és alternatív - különösen az abszolút hozamszemléletű - befektetések szerepe. A klasszikus befektetéskezelés mellett a generációváltás, a családi struktúrák és a bizalmi vagyonkezelés továbbra is a fókuszban marad. Emellett a digitalizáció nem kiváltja, hanem hatékonyabbá teszi a jó privátbankárt, az AI 2026-ban is inkább támogatja, mintsem átveszi a feladatainkat. Hiszen a technikai innovációk láthatóan nem csökkentették a személyes kapcsolat értékét, hanem épp ellenkezőleg: világossá tették, hogy a technológia az alapműködést gyorsítja, míg a valódi értéket továbbra is a személyre szabott stratégiai tanácsadás adja.
